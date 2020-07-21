Не мылом единым: как стирать одежду и обувь для тренировок

С умом нужно подходить не только к тренировкам, но и к уходу за спортивной одеждой и обувью. Чтобы вещи прослужили дольше и продолжали радовать не только своим функционалом, но и внешним видом, за ними нужно правильно ухаживать. Например, беговые кроссовки лучше стирать в специальном мешке для белья, тренировочную форму – в холодной воде, а от кондиционеров и вовсе стоит отказаться. Рассказываем, как держать спортивную обувь и одежду в порядке.

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Кроссовки: стирать нельзя мыть

Большинство компаний-производителей рекомендуют мыть спортивную обувь исключительно вручную. Однако, как показывает опыт бегунов, любимые кроссовки вполне могут пережить машинную стирку, если следовать некоторым правилам.

Точно не стоит экспериментировать с обувью из натуральной или искусственной кожи, а также если на них есть приклеенные элементы – после стирки они окажутся отдельно от кроссовок. А вот пары из синтетических материалов, как правило, достаточно прочные, чтобы выдержать не одну стирку в машине. Однако шнурки и стельки всё же лучше вытащить и постирать отдельно. Если речь идёт об индивидуальных ортопедических стельках, их стоит стирать вручную – тщательно и с мылом.

Фото: istockphoto.com

Перед тем как закидывать обувь в барабан, нужно промыть подошву, чтобы очистить её от грязи, листьев и другого мусора, который мог забиться в протекторы во время занятий на улице. Для этого можно использовать зубочистки или, например, спички. Затем положите кроссовки в специальный мешок для стирки. Альтернативой может стать старая наволочка или полотенце – они заполнят пустое пространство и смягчат удары обуви о стенки барабана.

Стирать кроссовки нужно на самой деликатной программе и при минимальной температуре – горячая вода или продолжительная стирка могут деформировать обувь. Для сушки же удобно использовать бумажные полотенца. Сначала аккуратно промокните ботинки, убрав лишнюю влагу, а затем утрамбуйте новые сухие полотенца внутри, чтобы сохранить форму. Сушить кроссовки стоит вдали от батареи и других источников тепла.

Если же вы сомневаетесь, что ваша обувь переживёт машинную стирку, можно помыть её в ручную. Используйте мыло и специальные щётки. Для подошвы подойдёт щётка с жёстким ворсом, а для текстильной части – с мягким.

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Спортивная форма: уксус, холодная вода и никакого кондиционера

Пот – это не только неприятный запах, но и бактерии. Если долго не стирать спортивную одежду, они «намертво» въедаются в ткань, и отстирать форму будет не так просто. Лучше всего делать это регулярно – после каждой тренировки. Если же по какой-то причине вы не можете сразу постирать одежду, можно замочить её в растворе дистиллированного уксуса и холодной воды в соотношении 1:4.

Для стирки спортивной формы лучше использовать специализированные гели, поскольку обычные порошки не всегда могут справиться со своей задачей. Большую часть одежды для тренировок делают из эластана, который хорошо отталкивает воду. Однако в случае со стиркой это свойство зачастую приносит больше вреда, чем пользы – материал впитывает порошок, он забивается в швы и может спровоцировать аллергическую реакцию.

Фото: istockphoto.com

Стоит воздержаться и от использования кондиционера для белья. Он смягчает ткань за счёт того, что обволакивает её. Но таким образом он также удерживает бактерии и неприятный запах. Более того, кондиционер негативно сказывается на эластичных свойствах формы. Безопасной для спортивной одежды альтернативой может стать всё тот же дистиллированный уксус – добавьте в отдел для кондиционера полстакана перед последним циклом ополаскивания.

Стирать тренировочную форму лучше всего в холодной или тёплой воде, но никак не в горячей. Высокая температура негативно сказывается на структуре и эластичности ткани, а также может привезти к её сжатию.

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Аксессуары: фрешеры и спреи

Облегчить уход за спортивной обувью и одеждой могут специальные аксессуары и дополнительные средства. Так, временным решением от неприятного запаха в обуви могут стать мини-дезодоранты – фрешеры. Они представляют собой маленькие шарики, зачастую наполненные древесной целлюлозой с ароматической отдушкой. Хотя производители заявляют, что у фрешеров есть и антибактериальные свойства, лучше не злоупотреблять ими, а использовать как дополнение к основному уходу. Если же ваши кроссовки изготовлены из материалов, крайне чувствительных к стирке, можно использовать специальные антибактериальные спреи. Однако и они не гарантируют полного уничтожения бактерий так, как это делает тщательная чистка стелек с мылом.

Фото: istockphoto.com

Чтобы сохранить внешний вид спортивной одежды и обуви, можно использовать водоотталкивающие средства. Спреи и пропитки помогут защитить их от дождя и грязи, что сократит количество стирок, а значит, вещи прослужат дольше.