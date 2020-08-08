И вовсе не обязательно заставлять себя преодолевать километры по утрам.

Шопинг, любовь и другие активности, которые могут заменить один час бега

Бег по праву считается одним из самых простых и эффективных видов физической нагрузки. Регулярные длительные пробежки с невысокой интенсивностью помогают нормализовать кровообращение, тренируют мышцы, укрепляют сердечно-сосудистую систему, способствуют очищению организма и даже улучшают настроение.

Но, пожалуй, чаще всего новички выбирают бег, чтобы бороться с лишним весом. За время часовой пробежки человек в среднем тратит от 500 до 900 ккал в зависимости от скорости, собственного веса и ряда других факторов.

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Опытные бегуны привыкли выходить на дистанцию, невзирая на погоду, самочувствие и прочие внешние обстоятельства. Но что делать, если возможности пробежаться нет, а «копить» не хочется? Рассказываем, как, не выходя из дома, потратить столько же калорий, сколько сжигается за один час бега.

2 часа приседаний или 600 отжиманий

Полноценно заменить бег с точки зрения всесторонней нагрузки на организм и всех его позитивных свойств практически невозможно. Поэтому все альтернативные варианты могут рассматриваться в качестве замены только в плане сжигания калорий.

Фото: istockphoto.com

Допустим, за час бега вы теряете 600 ккал (это примерный показатель для человека весом 65 кг при скорости 10 км/час). Для того, чтобы сжечь столько же энергии, вам придётся полтора часа заниматься на велотренажёре, безостановочно прыгать через скакалку в течение 1 часа и 15 минут или полтора часа заниматься йогой. Также можно отжаться от пола 600 раз или 2 часа непрестанно приседать.

Ещё один способ сжечь калории – побегать вниз и вверх по лестнице. По энергозатратам он почти не уступает классической пробежке, поэтому достаточно носиться по ступеням в течение часа.

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Уборка

Немало калорий можно потерять, выполняя привычную работу по дому. Например, компенсировать отсутствие часовой пробежки помогут 2 часа мытья пола, час уборки с помощью пылесоса или час влажной уборки. Также можно помыть окна – 2,5 часа и 600 калорий как не бывало.

Фото: istockphoto.com

Приятные хлопоты

Организм избавляется от калорий не только при тяжёлой физической нагрузке, но и во время приятных занятий. Так, эквивалентом часовой пробежки могут стать 3 часа шоппинга или игры на гитаре, но только стоя. А ещё можно петь или, к примеру, вязать. Но в этом случае, чтобы сжечь 600 ккал, придётся потратить целых 5 часов.

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Сидячий образ жизни

В целом среднее количество сжигаемых за день калорий зависит от профессии, но даже при сидячей работе в офисе энергии тратится не так мало, как кажется на первый взгляд. Чтобы избавиться от 600 ккал достаточно в течение 5 часов активно печатать на компьютере. Подобного эффекта можно добиться, управляя автомобилем на протяжении тех же 5-6 часов.

Фото: istockphoto.com

Дети

Родителям маленьких детей нелегко выделить время не то, что на длительные пробежки, а хотя бы на отдых. Тем не менее в плане энергетических затрат воспитание ребёнка ничуть не уступает бегу. Пара-тройка часов активных игр вполне заменяют часовую пробежку.

Кроме того, ежедневные заботы – одевание, кормление и купание ребёнка – позволяют тратить значительно больше, чем 600 ккал. А если носить любимое чадо на руках, например, 3,5 часа, с лёгкостью избавитесь ещё от пары сотен калорий.

Фото: istockphoto.com

Любовь

Напоследок, пожалуй, один из самых приятных способов избавиться от лишней энергии. Эффективно сжигать калории можно, занимаясь любовью. Учёные подсчитали, что во время полового акта продолжительностью 25 минут сжигается около 200 ккал. То есть вместо часовой пробежки вполне можно провести полтора часа в объятиях партнёра.