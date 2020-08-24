Что будет c организмом, если совмещать курение и спорт?

Сигареты – давний враг человека. По телевизору, в интернете, в рекламе, даже на пачках тех самых сигарет – везде мы слышим об ужасных последствиях употребления табака. Поэтому многие считают, что настоящие спортсмены не должны курить, ведь это не только вредит здоровью, но и перечёркивает пользу тренировок. Но действительно ли сигареты так опасны для людей с крепким здоровьем?

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Как курение влияет на вес?

Многие считают, что курение помогает контролировать массу тела. Некоторые даже объясняют эту вредную привычку именно тем, что, отказавшись от сигарет, непременно наберут вес. И хотя последствия от пары лишних килограммов несравнимы с результатом от многолетнего употребления табака, не стоит забывать и об опасностях избыточной массы тела – например, повышение риска развития диабета второго типа и гипертонии.

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Вопрос, почему после отказа от курения человек поправляется, до конца не изучен. С одной стороны, на массу тела влияет никотин, содержащийся в сигаретах. С другой, психологи считают, что курение служит поведенческой альтернативой еде, что и приводит к сокращению приёмов пищи и похудению. Поэтому некоторые бодибилдеры, как бы парадоксально это ни звучало, специально начинают курить во время сушки, чтобы нивелировать чувство голода.

Как сигареты влияют на мышечную массу?

Учёные доказали, что курение уменьшает количество мелких кровеносных сосудов, которые доставляют кислород и питательные вещества к мышцам ног.

В рамках исследования, проведённого Калифорнийским университетом в Сан-Диего совместно с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро и Университетом Коччи, изучали воздействие курения на мышцы. В течение 8 недель испытуемые или вдыхали табачный дым, или получали внутримышечные инъекции раствора с пузырями дыма.

Фото: istockphoto.com

В результате выяснилось, что сигаретный дым действительно повреждает мышцы, уменьшая количество кровеносных сосудов в мышцах ног, тем самым сокращая количество кислорода и питательных веществ, которые они могут получать. Это, в свою очередь, может негативно влиять на метаболизм и уровень активности.

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Как курение влияет на кости?

Ежегодно у человека обновляется 4-10% костной ткани. Свободные радикалы, которые присутствуют у курильщиков в избытке, подавляют выработку определённого вида клеток, отвечающих за регенерацию костной массы. Из-за этого кости становятся гораздо менее прочными. По данным исследований, у курящих атлетов нередко встречаются такие болезни, как воспаление суставных сумок и дегенерация сухожилий. Восстановление после травм у них, как правило, длится дольше, и более высок риск осложнений.

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С чем у курящих спортсменов проблемы появляются в первую очередь?

Конечно с сердцем. Химические вещества в табачном дыме вредят кровяным тельцам, а также нарушают структуру и функции кровеносных сосудов. Из-за этого сильно страдает работа и сердца и повышается риск развития атеросклероза и других болезней.

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Курение – один из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. В сочетании с другими, такими как повышенный уровень холестерина в крови, высокое давление, избыточный вес или ожирение, потребление табака ещё больше увеличивает риск нарушений.

Можно ли совмещать спорт и курение?

Спортивный врач Антон Епифанов считает, что спортсмен-курильщик прежде всего курильщик, а уже потом спортсмен. По его мнению, наиболее важная проблема, возникающая из-за потребления сигарет, – это нарушенный обмен веществ. Именно по этой причине медленнее срастаются кости, страдают сухожилия, развиваются болезни сердца. Врач признаёт, что сигареты помогают снять напряжение после сложных тренировок, но этот эффект – ничто, по сравнению с тем, какой вред они наносят.

Антон: «Я уважаю выбор каждого человека, но в отношении курения, считаю главным то, что выбор должен быть всё-таки обоснованным на фактах, а не на эмоциях. Если человек понимает, что восстанавливается дольше других, потому что курит, и продолжает курить – это один вариант. Если он просто считает, что рак ему не грозит (а это оправданные ожидания даже для курильщика, ведь не каждый курильщик заболевает раком), то это просто недопонимание».

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Как и любая вредная привычка, курение не будет полезным ни для спортсмена, ни для человека, далёкого от физических нагрузок. На здоровье потребление сигарет сказывается негативно, и назвать такое пристрастие частью здорового образа жизни сложно. Однако в конечном счёте решение каждый принимает самостоятельно.