12 вредных привычек, из-за которых мы плохо выглядим

Внешний вид во многом зависит от того, что вы едите и пьёте – думают многие. Но решающим фактором плохого состояния может стать неверная поза для сна или даже макияж. Разбираемся, какие привычки могут способствовать преждевременному старению.

Дома слишком тепло

Сухой воздух от горячей батареи способствует повышенному испарению влаги с поверхности кожи, тем самым ускоряя процесс её увядания. Решением может стать увлажнитель воздуха. Он спасает кожу от пересушивания, исключая зуд и шелушение. Если же вы не хотите покупать увлажнитель, то заменой легко может стать мокрое полотенце на батарее.

Duckface или же напитки через соломинку

Duckface не просто давно устарел, но и может навредить вашему внешнему виду. Всё дело в том, что при сильном сжимании губ вокруг рта образуются лучевидные морщинки, от которых очень сложно избавиться. Кстати, питьё через трубочку и тот же эффект.

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Сон на животе

Считается, что когда лицо прикасается к подушке, это может вредить коже, провоцируя раннее старение. После сна на ней даже могут оставаться следы, которые быстро исчезают, если кожа молодая, но гораздо дольше остаются на зрелой. В старшем возрасте эти следы могут превратиться в настоящие морщины. Чтобы этого не допустить, попробуйте переучить себя и начать спать на спине. Или же просто купить наволочки из сатина, по которым кожа будет скользить.

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Жевание жвачки

Забота о свежести дыхания может стать ещё одной проблемой для кожи. Так же, как и питьё из трубочки, жевание жвачки может привести к образованию морщинок вокруг рта. Чрезмерная жевательная активность «опускает» уголки губ и образует складки. Освежающие подушечки лучше заменить леденцами.

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Много сладкого

Риск испортить фигуру – далеко не единственная причина, по которой отказ от сахара имеет смысл. Этот продукт также сильно ухудшает состояние кожи, она становится менее упругой и эластичной. Лучше употреблять как можно меньше сахара, ведь заменить его не так и сложно.

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Курение

Эта привычка вредит не только здоровью, но и внешнему виду. Из-за курения клетки кожи гораздо хуже снабжаются кислородом и другими полезными веществами, попадающими в кровь. Следовательно, у эпидермиса остаётся гораздо меньше ресурсов для того, чтобы обновляться и оставаться здоровым. Это может привести к преждевременному старению.

Большой объём кофе

Если вы чувствуете хроническую усталость или плохо спите, кофе только усугубит ситуацию. Кофеин даёт видимость прилива энергии, временно блокируя сигналы организма о сонливости. Заменить любимый напиток можно аналогами: водой с имбирём и лимоном, чаем матча, овощными соками и смузи.

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Диеты

Даже люди, которые питаются правильно, могут навредить себе. Например, диетами, в которых повторяются одни и те же продукты. Правильное питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Лучший способ держать себя в форме – придерживаться правил питания постоянно, а не садиться на жёсткий детокс, который может спровоцировать «срыв».

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Малый объём воды

Вода обеспечивает доставку кислорода к клеткам. Когда воды не хватает, многие процессы в организме нарушаются. Европейское агенство по безопасности продуктов питания рекомендует женщинам употреблять около двух литров жидкости в день, а мужчинам – два с половиной. Есть мнение, что во время еды пить нельзя. Но это не так. Вода не снижает концентрацию желудочного сока.

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Отказ от жиров

Одно слово жиры кажется очень вредным. Но не спешите отказываться от очень важного и полезного нутриента. Жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, оливковом масле, необходимы для усвоения антиоксидантов и других веществ, полезных для кожи. Также благодаря жирам она не теряет влагу, а вместе с ней ухоженный и молодой вид.

Чтение лёжа

Если вы любитель почитать на ночь – делайте это сидя в кресле или хотя бы полусидя в кровати. Дело в том, что чтение лёжа не только портит зрение, что, естественно, тоже негативно отражается на вашей внешности – появляются лишние морщины и сутулость. Но кроме того, на шее образуются ненавистные многими «кольца Венеры» – заломы, избавиться от которых довольно сложно.

Ночное бодрствование

И как бы вы не уверяли нас, что вы сова и для вас такой режим – норма, мы не устанет говорить о том, как важен полноценный сон по ночам. Банально из-за синих кругов и мешков под глазами. Но есть и ряд других причин. Во-первых, калифорнийские ученые выяснили, что нарушение режима сна увеличивает риск развития умственных заболеваний и старит мозг на целых пять лет. А человек, который по ночам спит меньше пяти часов, теряет способность планировать, принимать решения, анализировать и находить ошибки. Ну а во-вторых, недостаток сна приводит к проблемам с лишним весом. Учёные выяснили, что недосыпание – верный знак переедания на следующий день. Разве оно того стоит?