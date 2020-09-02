Хорошо сидим: 5 упражнений для домашней тренировки со стулом

Чтобы поддерживать себя в форме, не обязательно покупать абонемент в зал. Даже не нужно приобретать гантели, тренажёры и другой спортивный инвентарь! Всё, что вам понадобится для этой домашней тренировки, – обычный стул.
Видео с техникой выполнения можно посмотреть ниже.
Поднятие ног поочерёдно к груди
Встаньте спиной к стулу и облокотитесь на него руками. Выпрямите тело таким образом, чтобы угол между прямыми ногами и полом составил около 45 градусов. Из этого положения поочерёдно поднимайте ноги как можно ближе к груди.
Фото: istockphoto.com
Локоть к колену
Сидя на стуле, широко расставьте колени. Поднимите руки к голове так, чтобы локти тоже смотрели в разные стороны. Нужно попеременно дотягиваться правым локтем к правому колену и левым локтем к левому колену.
Махи ногами сидя
Сядьте на стул, угол между коленями должен составлять 90 градусов, ноги на ширине плеч, спина прямая. Вытяните руки ровно перед собой. Теперь поднимайте правую ногу к левой руке, а левую ногу – к правой руке.
Фото: istockphoto.com
Шаги в разные стороны
Поставьте стул перед собой и облокотитесь на него вытянутыми руками. Теперь нужно поочерёдно поднимать согнутые ноги и стараться отвести их вбок, чтобы они касались внешней стороны рук.
Упор на руки за спиной
Встаньте спиной к стулу, поставьте на него вытянутые руки и обопритесь на них. При этом колени должны быть согнуты под углом 90 градусов. Выполняйте приседания, но обратите внимание, что угол в руках во время сгибания также составляет 90 градусов, а ягодицы не соприкасаются с полом.
Фото: istockphoto.com
Выполнять упражнения можно в любом порядке в 3-4 подхода с отдыхом не более минуты.
Количество повторений определяется уровнем физической подготовки. Новичкам достаточно выполнять каждое упражнение 10 раз. Тем, у кого уже есть опыт в тренировках, следует увеличить число повторов до 15. А тем, кто занимается регулярно, – до 18-20.
Технику выполнения упражнений можно так же посмотреть на видео в карусели.
Не следует забывать, что даже перед, казалось бы, безобидной домашней тренировкой нужно обязательно выполнять разминку. Так мышцы разогреются, и удастся сократить риск травм и растяжений. К тому же качественная разминка ускорит восстановительный период после нагрузки.