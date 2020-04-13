Топ продуктов, которые нужно купить, чтобы самоизоляция прошла вкусно

В крупных городах постепенно вводятся жёсткие карантинные меры. Многие жители предпочитают заранее заполнить холодильники, чтобы лишний раз не выходить из дома. Обычно наш выбор падает на недорогие продукты, которых хватает надолго: простые крупы, мясо, макароны и полуфабрикаты.

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Но гречка и пресная лапша на каждый день могут быстро наскучить и лишить вас радости насладиться обедом или ужином. К счастью, даже самый простой рацион можно разнообразить. Рассказываем, какие продукты помогут справиться с этой задачей.

Фрукты, овощи и ягоды

Их не зря называют настоящим кладезем витаминов, минералов и других полезных веществ. Фрукты, овощи и ягоды способны не только сделать ваше меню более свежим и насыщенным, но и укрепить иммунитет в столь нелёгкое время. Особое внимание стоит уделить продуктам, содержащим витамин C: цитрусовым и болгарскому перцу. А также цветным овощам. В их составе есть бета-каротин — предшественник витамина А. Он стимулирует выработку клеток, борющихся с микробами.

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К слову, худеющим фрукты и ягоды тоже пойдут на пользу. Они являются источником природного сахара — фруктозы. Она куда ценнее рафинированного, который мы получаем из сладких десертов. Правда, увлекаться свежими плодами и переедать тоже не стоит.

Альтернативные крупы

Гречка — не единственное спасение во время карантина. На самом деле, существует множество альтернативных круп: рис, булгур, кускус, киноа и другие. Так как в них содержатся сложные углеводы, они способны надолго насытить организм.

Булгур послужит отличным гарниром или основой к салату и подойдёт для фаршировки овощей. Например, его можно положить в сладкий перец. Кускус идеально дополняет овощные, мясные и рыбные блюда. А в сочетании с яйцами он станет основой для пирога. Киноа, будучи самой дорогой крупой в списке, содержит больше всего белка.

Специи

У них есть много преимуществ, но самое главное — они лучше всего могут разнообразить пищу и сделать её вкус более насыщенным. Помимо этого, специи обеспечивают длительное чувство сытости, вполне заменяют соль и ускоряют метаболизм. Так что рекомендуем приглядеться к чабрецу, кардамону, корице, бадьяну, шалфею, розмарину, имбирю и мускатному ореху. Вдобавок они содержат различные витамины.

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Зелень

Она придаст жизни любому пресному блюду. Поэтому стоит закупиться укропом, петрушкой, кинзой, базиликом и салатными листьями. Они содержат витамин С, фолиевую кислоту, каротин и эфирные масла, обладающие противомикробными и противовоспалительными свойствами. А если вам не хочется каждый раз бегать за свежим пучком в супермаркет, помните, что зелень можно замораживать или вовсе выращивать самому — дома на подоконнике.

Рыба и морепродукты

Они станут достойной альтернативой, когда захочется чем-то заменить мясо. Конечно, далеко не каждый может назвать себя поклонником рыбы и морепродуктов — дело вкуса. В таком случае заставлять себя есть их насильно не стоит. Но для остальных эти продукты могут стать источником белка, полезных жирных кислот омега-3, витаминов групп В и Е, а также йода, цинка, кальция, железа и других полезных веществ.

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Бобовые

Ещё одна хорошая и притом растительная замена мясу. Бобовые содержат большое количество белка и клетчатки. Именно поэтому стоит обратить внимание на фасоль, нут, горох и чечевицу. Правда, не у всех есть желание замачивать сушёные бобы перед употреблением в пищу. В таком случае можно купить их в виде консервов, но будьте внимательны с выбором. Постарайтесь найти продукт без добавления сахара.

Заправки и соусы

Это настоящее спасение для однообразного рациона. Соусы запросто сделают обычное блюдо вашим любимым. Только речь идёт, конечно же, не о кетчупе и майонезе, а о более полезных заправках. Например, о бальзамическом уксусе, соевом, медово-горчичном и домашнем соусе песто.

Многие заправки можно легко приготовить в домашних условиях. И мы рекомендуем потратить на это несколько лишних минут свободного времени. Ведь такие соусы получатся более натуральными и полезными, чем покупные.

Оливки и маслины

Возможно, этот пункт покажется вам необязательным и даже странным, а некоторым и невкусным. Но оливки и маслины действительно способны разнообразить множество блюд: начиная с зелёного салата и заканчивая сочной пастой. К тому же эти продукты и сами по себе служат закуской. Оливки и вино — неплохое сочетание, но не перебарщивайте.

Фото: istockphoto.com

Орехи

Если вам хочется перекусить, то отдавайте предпочтение орехам, а не солёным, острым или сладким снекам. Ореховые зёрна содержат насыщенные кислоты омега-3, клетчатку, витамины A, B, C, D и E. Они снимают стресс, улучшают качество кожи и работу мозга, а также укрепляют иммунную систему. Да и зачем далеко ходить — орехи попросту очень вкусные. Правда, есть их больше горсточки в день не рекомендуется, так как в них содержится более 550 калорий на 100 граммов.

Суперфуды

Вариант для тех, кто не прочь поэкспериментировать и вкусить новые для себя блюда с непонятными названиями. Чтобы не преувеличивать способности суперфудов, скажем, что это не волшебная пища, способная полностью оздоровить организм. Это природные, порой экзотические продукты из разных стран, которые теперь стали нам доступны. К ним относят семена чиа и льна, ростки пшеницы, соевых бобов и ямченя. Также можно попробовать ягоды Годжи, каму-каму и физалис, а также различные водоросли: спирулину, хлореллу и фукус.

Редкие овощи и зелень — тоже суперфуды. Например, корнеплоды Мака и капуста кейл, которую называют динозавровой. И даже чай матча, который стремительно набирает популярность в России, становится с этими продуктами в один ряд.

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