Отцы и дети: знаменитые семьи футболистов

Дети известных футболистов всегда вызывают интерес общественности, а некоторые из них даже решают пойти по стопам знаменитых родителей. Однако многие фанаты ожидают от них такого же грандиозного успеха в спортивной карьере. Но разве может талант передаваться «по наследству»? Рассказываем, кто из сыновей выдающихся фигур в мире футбола продолжил дело отца.

Яблоко от яблони: как сейчас выглядят дети знаменитых спортсменов Они повзрослели, и многие пошли по стопам родителей.

Два Черчесова

Фото: instagram.com/stanislav.cherchesov.official

Станислав Черчесов – сын того самого Станислава Черчесова, пошёл точно по стопам родителя – стал вратарём. Конечно, младшему Стасу пока нелегко, он не играет за «Локомотив» или «Спартак» и до национальной сборной ему пока далеко. Сейчас он выступает за ФК «Олимп-Долгопрудный».

Зиданы

Фото: instagram.com/zidane

Зинедин Зидан, легендарный тренер «Реала» – многодетный отец. Его четверо сыновей стремятся повторить успех отца, но только двое сейчас занимаются спортом профессионально. Энцо Зидан – атакующий полузащитник, играет за «Видад», Лука – вратарь клуба «Райо Вальекано».

Команда Симеоне

Фото: instagram.com/simeone

Тренер испанского «Атлетико» конкурирует с Зиданом не только на футбольном поле. У знаменитого Симеоне вырос крайне успешный футболист Джованни, который уже успел прославиться в Италии, выступая за «Фиорентину». Сейчас он играет за итальянский клуб «Кальяри» и национальную сборную Аргентины.

Дуэт Черышевых

Фото: instagram.com/cheryshev90

Целая футбольная династия – Дмитрий-отец и Денис-сын. Дмитрий в своё время прославился на всю Испанию, забив самой «Барселоне» в 1998 году! Денис усвоил урок и сделал то же самое, играя за «Вильярреал». Сейчас Черышев-младший играет за «Валенсию» и выступает за национальную сборную России.

Надежда Веа

Фото: facebook.com/pg/gweah/celticfc.net

Джордж Веа – легенда мирового футбола, обладатель золотого мяча и нынешний президент Либерии. Его сын Тимоти не имеет либерийского гражданства, но вполне способен повторить успех отца в спорте. Сейчас он – профессиональный футболист и, во многом благодаря хорошей подготовке в «ПСЖ», подаёт большие надежды. Сейчас Тимоти играет за французский клуб «Лилль» и национальную сборную США.

Дети известных спортсменов, которые пошли по стопам родителей И, скажем больше, эти ребята уже многого достигли.

Сокровище Клюйвертов

Фото: instagram.com/patrickkluivert9

Звезда футбола из Нидерландов Патрик Клюйверт – отец аж четырёх сыновей! Джастин Клюйверт, которому сейчас 21 год, – полузащитник клуба «Рома», но временно выступает за немецкий «Лейпциг». Сыну удалось превзойти своего отца: в январе 2017 его приняли в основу «Аякса». Вот что значит, ученик превзошёл своего учителя!

Один в поле Шмейхель

Фото: Michael Steele/Getty Images

В отличие от остальных футбольных семей, Шмейхели неохотно делят между собой славу. Каспер Шмейхель, сын пятикратного чемпиона АПЛ Петера, дважды признавался лучшим футболистом Дании и был чемпионом Англии 2015-2016 годов. Каспер терпеть не может сравнений с отцом и до сих пор страдает от завышенных надежд.

Гадаем: как бы выглядели совместные дети известных спортсменов? Побаловались с мобильным приложением и узнали, на кого были бы похожи чада российских атлетов в неожиданных парах.

Спорт – дело семейное! Но мы уверены, что звёздами становятся вовсе не благодаря успешным родственникам. Секрет успеха – в целеустремлённости, воспитании и дисциплине, хотя природный талант и немного удачи никогда не бывают лишними.