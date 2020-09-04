Гадаем: как бы выглядели совместные дети известных спортсменов?

Профессиональный спорт требует от атлета полной отдачи и отнимает практически всё свободное время. Поэтому нередко спортсмены находят вторые половинки среди своих же коллег.
С помощью специального приложения мы узнали, как могли бы выглядеть совместные дети знаменитых российских спортсменов и спортсменок. Конечно, помечтали и на счёт пар. Интересно, были бы дети так же талантливы, как их прославленные родители?
Мария Шарапова и Карен Хачанов
Фото: instagram.com/mariasharapova/ instagram.com/karenkhachanov/
Дочь двух знаменитых теннисистов, наверняка, унаследовала бы не только хорошее чувство стиля от матери, но и прекрасные физические данные от обоих родителей.
Евгения Медведева и Александр Головин
Фото: instagram.com/alex_golovin17/ instagram.com/jmedvedevaj/
Хотя, судя по фото, сын Головина пошёл бы по стопам отца, он вполне мог бы построить карьеру и в одиночном фигурном катании. А, может, и в парном.
Алина Загитова и Алексей Миранчук
Фото: instagram.com/miranchuk/ instagram.com/azagitova/
Ещё один симпатичный молодой человек, который, вполне вероятно, мог бы преуспеть и на футбольном поле, и на ледовой арене.
Юлия Ефимова и Александр Овечкин
Фото: instagram.com/pryanya93/ instagram.com/aleksandrovechkinofficial/
Может, для развития женского хоккея в России как раз не достаёт талантливой левой нападающей? Или же девушка попыталась бы обойти Юлию Ефимову в мировом чемпионстве?
Ксения Коваленко и Артём Дзюба
Фото: instagram.com/kovalenko_ksenia11/ instagram.com/artem.dzyuba/
А вот этой девушке точно было бы суждено покорить мировые футбольные стадионы – с такими-то генами.
Елена Исинбаева и Алексей Ягудин
Фото: instagram.com/isinbaevayelena/ instagram.com/alexei.yagudin/
Наверняка, от отца юноша унаследовал бы природную харизму, а от матери – целеустремлённость и волю к победе. И вовсе не обязательно применял бы свои таланты в спорте.
Татьяна Навка и Евгений Малкин
Фото: instagram.com/tatiana_navka/ instagram.com/e.malkin71geno/
Сын знаменитой фигуристки и центрфорварда Питтсбурга родился бы если и не с серебряной ложкой во рту, то точно на коньках. Какие уж тут варианты?
Конечно, это всего лишь предположения, и нередко дети знаменитостей – спортсменов, музыкантов, актёров – выбирают профессию, совершенно отличную от пути своих родителей. Но как вы считаете, у кого было бы больше шансов добиться успеха в спорте?