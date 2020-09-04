Гадаем: как бы выглядели совместные дети известных спортсменов?

Побаловались с мобильным приложением и узнали, на кого были бы похожи чада российских атлетов в неожиданных парах.

Профессиональный спорт требует от атлета полной отдачи и отнимает практически всё свободное время. Поэтому нередко спортсмены находят вторые половинки среди своих же коллег.

С помощью специального приложения мы узнали, как могли бы выглядеть совместные дети знаменитых российских спортсменов и спортсменок. Конечно, помечтали и на счёт пар. Интересно, были бы дети так же талантливы, как их прославленные родители?

Тест. Угадайте теннисистов по детским фотографиям с родителями Сможете узнать известных теннисистов по семейным ретрофото? Хорошее настроение в любом случае гарантировано.

Мария Шарапова и Карен Хачанов

Фото: instagram.com/mariasharapova/ instagram.com/karenkhachanov/

Дочь двух знаменитых теннисистов, наверняка, унаследовала бы не только хорошее чувство стиля от матери, но и прекрасные физические данные от обоих родителей.

Евгения Медведева и Александр Головин

Фото: instagram.com/alex_golovin17/ instagram.com/jmedvedevaj/

Хотя, судя по фото, сын Головина пошёл бы по стопам отца, он вполне мог бы построить карьеру и в одиночном фигурном катании. А, может, и в парном.

Алина Загитова и Алексей Миранчук

Фото: instagram.com/miranchuk/ instagram.com/azagitova/

Ещё один симпатичный молодой человек, который, вполне вероятно, мог бы преуспеть и на футбольном поле, и на ледовой арене.

Как бы выглядели Курникова, Уильямс и Федерер, если бы сменили пол. Борода Серене к лицу? А как вам женственность Надаля, Джоковича и брутальность Бушар и Шараповой?

Юлия Ефимова и Александр Овечкин

Фото: instagram.com/pryanya93/ instagram.com/aleksandrovechkinofficial/

Может, для развития женского хоккея в России как раз не достаёт талантливой левой нападающей? Или же девушка попыталась бы обойти Юлию Ефимову в мировом чемпионстве?

Ксения Коваленко и Артём Дзюба

Фото: instagram.com/kovalenko_ksenia11/ instagram.com/artem.dzyuba/

А вот этой девушке точно было бы суждено покорить мировые футбольные стадионы – с такими-то генами.

Елена Исинбаева и Алексей Ягудин

Фото: instagram.com/isinbaevayelena/ instagram.com/alexei.yagudin/

Наверняка, от отца юноша унаследовал бы природную харизму, а от матери – целеустремлённость и волю к победе. И вовсе не обязательно применял бы свои таланты в спорте.

Татьяна Навка и Евгений Малкин

Фото: instagram.com/tatiana_navka/ instagram.com/e.malkin71geno/

Сын знаменитой фигуристки и центрфорварда Питтсбурга родился бы если и не с серебряной ложкой во рту, то точно на коньках. Какие уж тут варианты?

Весь в отца. Как выглядят дети звёзд спорта: Месси, Макгрегор, Роналду и другие Они очень похожи на родителей. Некоторые из них даже стали спортсменами.

Конечно, это всего лишь предположения, и нередко дети знаменитостей – спортсменов, музыкантов, актёров – выбирают профессию, совершенно отличную от пути своих родителей. Но как вы считаете, у кого было бы больше шансов добиться успеха в спорте?