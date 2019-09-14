Дети известных спортсменов, которые пошли по стопам родителей

Наверное, каждый хоть раз сталкивался с муками выбора: в чём же моё призвание? У этих детей с детства был звёздный пример перед глазами. Их родители уже завоевали большие титулы на спортивном поприще. Немудрено, что, глядя на высокие результаты старшего поколения, этим ребятам из нашей подборки захотелось продолжить семейное дело.

Энцо, Лука, Тео и Элиас Зидан

Тяжело превзойти результаты отца, когда его не один раз признавали лучшим футболистом мира, самым дорогим игроком вплоть до 2009-го и, к тому же, легендарным тренером «Реала». Но все сыновья Зинедина Зидана стараются изо всех сил, ведь каждый из них избрал своим делом именно футбол.

24-летний Энцо Зидан, больше известный как Фернандес, занимает позицию полузащитника в португальском клубе «Авеш». К слову, фамилию матери Энцо взял из-за повышенного внимания и упрёков, когда отец пристроил его в академию «Реала».

С детства я испытывал давление из-за фамилии. Так будет всегда. Люди чего-то требуют, критикуют и твердят: «Ты оказался там-то, потому что ты чей-то сынок,» — рассказал Фернандес.

Триумф 20-летнего Луки Зидана состоялся в марте этого года, когда отец во второй раз выпустил его в ворота «Реала» вместо травмированного Куртуа, хотя по рангу он располагался ниже Наваса, Лунина и Касильи. Нельзя сказать, что сын Зизу оправдал ожидания болельщиков. Первый гол от «Уэски» был пропущен уже на 3-й минуте, второй — на 74-й. Сейчас юноша выступает на правах аренды за «Расинг Сантандер», но, в целом, ему не сулят звёздного будущего. Хотя бы из-за слишком низкого для голкипера роста — 183 см.

Зато младшие сыновья Зидана — 17-летний Тео и 13-летний Элиас — показывают хорошие результаты в юношеских сборных Франции и академии «Реала». Многие вовсе считают Тео самым талантливым и многообещающим игроком в семье, а красивый гол Элиаса в матче с «Барселоной» U-12 уже попал на YouTube.

Сын легендарного гонщика уже в 9 лет участвовал в соревнованиях по картингу. История с подменой фамилии произошла и с Миком в начале его спортивного пути. Михаэль, во избежание лишнего внимания, настоял, чтобы его сын выступал с фамилией матери — Беч. Его формульная карьера началась в 2014 году в роли тест-пилота в немецкой команде Jenzer Motorsport. Годом позже Мик всё же стал выступать под фамилией Шумахер, и в своей первой гонке на Формуле-4 в Ошерслебене был признан лучшим новичком. Вторая гонка для него закончилась травмой руки, а третья — лидирующей позицией. На данный момент Мик Шумахер является чемпионом европейской Формулы-3 в 2018 году и показывает отличные результаты. Михаэль точно может им гордиться!

Криштиану Роналду-младший

Летом 2018 года Криштиану Роналду перешёл в состав «Ювентуса», после чего его старший сын приступил к тренировкам в академии туринского клуба в команде U-9. Юный футболист смог удивить всех почти сразу: пока отец выжимал все силы, чтобы забить первый гол за «Ювентус», Криштиану-младший забил 4 мяча в дебютной игре с «Лученто». А в апреле этого года малыш превзошёл сам себя, забив 7 мячей в матче с «Маритиму Китай».

Интересно, что о карьере профессионального футболиста заговорили, когда мальчику было всего 5 лет. Его отдали в академию «Посуэло», оставив без внимания «Реал», за который играл Криштиану-старший. Но решение Роналду было справедливым и оправданным: он хотел избавить сына от внимания медиа и предвзятого отношения.

Шариф О’Нил

Старший сын легендарного американского баскетболиста всего полгода назад смог восстановить тренировки за команду Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Ещё перед началом сезона к форварду было приковано внимание скаутов НБА, однако врачи обнаружили у юноши проблемы с сердцем, из-за чего пришлось провести операцию и пропустить сезон.

В детстве Шариф вовсе не отдавал предпочтение баскетболу и любил кататься на скейтборде. Симпатия к этому виду спорта проснулась в 13 лет. За эти годы он успел показать себя на турнирах среди школьных команд, научиться хорошо чувствовать игру и мастерски овладеть дриблингом.

Кристиан и Даниэль Мальдини

Начало целой футбольной династии положил Чезаре Мальдини, игравший на позиции защитника в «Милане» и сборной Италии 1960-х годов. Его сын Паоло превзошёл все возможные ожидания отца и стал одним из лучших защитников мирового футбола. Он так же выступал за сборную своей страны и был капитаном команды «Милан».

Старший сын Паоло Кристиан тоже начал свой путь в «Милане». К сожалению, парень пока не удивил мир своей игрой, хотя ему уже 23 года. Молодой футболист провёл последние сезоны в низших лигах и сейчас строит свою карьеру в итальянском клубе «Фонди» в качестве защитника, как его отец и дед.

А вот Даниэль Мальдини, в отличие от всей мужской половины семьи, форвард. И он подаёт немалые надежды. Младший сын Паоло дебютировал за взрослую команду «Милана» и даже успел поиграть в матчах с «Баварией» и «Бенфики» перед началом сезона.

Леброн Джеймс-младший

Бронни Джеймс держит в руках баскетбольный мяч с 4-го класса. Его отец, лучший игрок НБА, ещё в детстве запретил мальчику играть в американский футбол и хоккей, заботясь о его безопасности. Поэтому Бронни решил пойти по стопам старшего поколения.

Сейчас Джеймсу-младшему 14 лет, а он уже тренируется практически круглыми сутками.

Чуть не пустил слезу, когда увидел, как мой сын тренируется в 5 утра. Это момент гордости для отца, которую можно понять, только когда у тебя самого будут дети,» — подписал видео из историй в «инстаграме» Леброн.

К слову, его сын выступает за команду школы Сьерра-Каньон вместе с сыном Дуэйна Уэйда.

Диана Дэвис

Дочь Этери Тутберидзе, одного из лучших в мире тренеров по фигурному катанию и в прошлом фигуристки-одиночницы, тоже решила ступить на лёд. Диана начала тренироваться в 6 лет под руководством матери, но с возрастом у неё начались проблемы с координацией из-за тугоухости, а конкуренция в группе Этери хоть куда. По настоянию матери и других тренеров, Диана ушла в танцы на льду — из соображений безопасности, ведь там не нужно прыгать.

В настоящее время Дэвис состоит в паре с Глебом Смолкиным, и вместе они показывают отличные результаты. На прошедшем 12 сентября этапе гран-при среди юниоров пара занимает промежуточное второе место по итогам ритм-танца.