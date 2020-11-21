Как рыбий жир влияет на организм и почему он необходим?

Рыбий жир ассоциируется у многих с неприятный вкусом и запахом из детства, когда под строгим родительским надзором приходилось пить его во время еды. Детство ушло, а привычка пить рыбий жир осталась. Сегодня его производят в капсулах, что заметно облегчает процесс применения. Подробнее о пользе рыбьего жира рассказывают эксперт-нутрициолог Влада Гришкевич и косметолог Елена Грецова.

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Что такое рыбий жир?

Это животный жир, содержащийся в рыбе и добываемый из неё. В рыбьем жире содержатся полиненасыщенные кислоты омега-3 и омега-6, а также витамины А и Д.

Фото: istockphoto.com

Влада: Организм человека не может самостоятельно синтезировать омега-3 и омега-6 ненасыщенные кислоты. Поэтому обязательно нужно получать их из рациона или в виде добавок.

Как рыбий жир влияет на внешний вид?

Врачи и косметологи часто советуют принимать рыбий жир для здоровья и красоты кожи, а также для укрепления волос и ногтей. А производители антивозрастных уходовых средств нередко включают омега-3 в состав своих продуктов.

Очищение кожи

Елена: Доказано, что вещество [рыбий жир] уменьшает воспалительные процессы в коже, восстанавливает целостность эпидермального барьера. Внешне это выражается в уменьшении покраснений, шелушения и раздражения кожи.

Фото: istockphoto.com

Омега-3 ненасыщенные кислоты, входящие в состав рыбьего жира, способствуют уменьшению угревой болезни и служат её профилактикой.

Укрепление волос и ногтей

Косметолог отмечает, что рыбий жир благотворно влияет на весь организм, в частности на кожу и её производные – ногти и волосы. Продукт способствует их росту и делает их более прочными.

Контроль веса

Также рыбий жир полезен во время занятий спортом для наращивания мышечной массы. А тем, кто худеет, он поможет уменьшить жировые отложения за счёт ускорения обмена веществ.

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Как рыбий жир влияет на здоровье?

Рыбий жир прекрасно подойдёт тем, кто хочет улучшить состояние кожи, волос и ногтей. Однако этим его полезные свойства не ограничиваются. Омега-3 воздействует на жизненно важные органы и помогает в профилактике множества заболеваний.

Влада: Омега-3 – важнейший фактор человеческого здоровья. Все системы органов зависят от оптимального уровня этих кислот в организме.

Фото: istockphoto.com

Нервная система

Человеческий мозг на 60% состоит из омега-3 жирных кислот, отмечает нутрициолог. При их нехватке в рационе, в первую очередь, страдают функции мозга. Человек сразу попадает в группу риска опасных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, синдром дефицита внимания и гиперактивности, биполярное расстройство, шизофрения, болезнь Паркинсона и др.

Сердечно-сосудистая система

Влада: Омега-3 помогает предотвратить возникновение атеросклеротических образований, способствует снижению холестерина и разжижению крови.

Правильное питание может продлить молодость. Продукты, которые предотвращают старение Включение в рацион всего нескольких позиций изменит избавит от множества заболеваний.

Зрение

Для здоровых глаз также необходимы кислоты омега-3. Они предотвращают возрастную дегенерацию сетчатки и другие заболевания, связанные со зрением.

Какие противопоказания есть у рыбьего жира?

Несмотря на все полезные свойства рыбьего жира, не стоит забывать о мерах предосторожности.

Среди противопоказаний косметолог называет:

острые и хронические заболевания печени и почек;

длительную интоксикацию;

беременность и период лактации;

заболевания щитовидной железы (тиреотоксикоз).

При передозировке препарата может возникать тошнота, рвота, диарея, потеря аппетита, головная боль.

Фото: istockphoto.com

Когда принимать рыбий жир?

Косметолог советует дополнительно принимать рыбий жир в осенне-зимний период, когда происходит сезонное снижение иммунитета. Однако при некоторых показаниях приём не зависит от времени года. В любом случае, употреблять рыбий жир в виде капсул или витаминов следует строго под наблюдением врача.