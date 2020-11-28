Она вернулась: история отношений Малкина и Кастеровой

Журналистке пришлось отказаться от работы на ТВ ради возлюбленного, но теперь она вновь готова вещать с экранов.

В 2014 году она — многообещающая журналистка на ТВ со стремительно развивающейся карьерой, он – успешный нападающий НХЛ и сборной России. Анна Кастерова и Евгений Малкин поженились 6 лет назад. Красавица-телеведущая и один из лучших российских хоккеистов кажутся идеальной парой. Но на пути к счастью их ждало немало препятствий.

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«Сначала это были банальные SMS»

До знакомства с Малкиным карьера Кастеровой шла в гору. Молодая ведущая успела поработать на нескольких телеканалах, включая ТНТ и НТВ. В 2013 году Анна стала ведущей программы «Большой спорт» на «России-2».

Евгений Малкин впервые увидел будущую жену по телевизору и где-то раздобыл её номер. «Сначала это были банальные SMS», – признаётся Кастерова. Хоккеист и журналистка какое-то время поддерживали дружеское общение: обсуждали новости и астрологию, которой увлекается Анна. Постепенно дружба переросла в романтические отношения.

Отношения на расстоянии

Период ухаживаний у Малкина и Кастеровой был особенным, ведь влюблённые могли видеться лишь изредка. У него – постоянные матчи в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз», у неё – работа на телевидении. Тем не менее, даже так Евгению удавалось устраивать для возлюбенной романтические сюрпризы.

«Так, как ухаживал за мной Женя, не ухаживал никто и никогда», – говорит Кастерова. На годовщину отношений он подготовил для Анны неожиданный сюрприз: в подъезде её дома девушка обнаружила живого тигра с баннером «Нам один год» (Кастерова ласково называет Евгения «тигром»). Сюрприз удался благодаря Эдгару Запашному, который не отказал в помощи хоккеисту.

Однако вечно конфетно-букетный период продолжаться не мог, и перед парой встал вопрос о развитии отношений.

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Работа или более серьёзные отношения

С самого начала Малкин предлагал возлюбленной бросить работу и переехать к нему в США. Но для Кастеровой карьера на ТВ значила очень много. В одном из интервью мама журналистки сказала, что дочь мечтала стать телеведущей с 10 лет. Да и сама Анна не раз подчеркивала, что достигла профессионального успеха собственным трудом.

Евгений был в состоянии обеспечивать избранницу, поэтому решение о переезде должна была принять исключительно она сама. Малкин категорично рассуждал о совместном будущем: «Нужно думать, что выбирать – или работа, или более серьёзные отношения». Но для Анны было непросто бросить всё, чем она дорожила.

В конце концов, телеканал «Россия-2», где работала Кастерова закрылся. На его место пришел «Матч ТВ» с новыми программами и концепцией развития. Тогда девушка и решила переехать к возлюбленному.

Переезд, семья и ребёнок

Новая жизнь в незнакомой стране поначалу казалась Анне непростой. Ей было трудно привыкнуть к менталитету американцев, который разительно отличается от российского. Кастеровой казались лицемерными постоянные улыбки и комплименты. К тому же сказалась тоска по родным. Но постепенно Анна стала привыкать к жизни в США. Она много читала, гуляла по улицам спокойного Питтсбурга, готовила и занималась дома, пока Малкин играл в НХЛ.

31 мая 2016 года Кастерова родила сына – в этот же день клуб «Питтсбург Пингвиз» стартовал в розыгрыше Кубка Стенли. Чуть позже пара поженилась в Нью-Йорке. Анна полностью погрузилась в воспитание ребенка. Сейчас она активно участвует в обучении сына: читает много детской литературы и самостоятельно составляет программу для Никиты. Евгений в свободное время занимается с сыном спортом.

И Малкин, и Кастерова считают себя патриотами России. «Дома поддерживаем традиции, хотим, чтобы Никита знал историю своего народа, гордился своим происхождением», – говорит Анна.

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Возвращение на ТВ

24 ноября на сайте «Матч ТВ» было объявлено, что Кастерова приступает к полноценной работе на телеканале. Перед этим она с мужем дала большое интервью Дмитрию Губерниеву и провела несколько специальных эфиров по случаю пятилетия телеканала.

Очевидно, что возвращение на телевидение после долгого перерыва для Кастеровой волнительно. «Я люблю свою работу, я приду сюда в субботу», – так Анна подписывает одну из недавних фотографий из студии.

Смогут ли супруги сохранить крепкие отношения в новых условиях, покажет время.