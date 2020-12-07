«Я смогла, и вы сможете!»: как девушка в инвалидном кресле стала фитнес-тренером

В зале Тифани Адамс делает такое, что под силу не каждой полностью здоровой спортсменке.

В 2000 году 17-летняя Тифани Адамс получила травму позвоночника и потеряла возможность ходить. Однако девушка не отчаялась, а решила на собственном примере доказать, что жизнь на этом не заканчивается. Сегодня Тифани – тренер, ментальный коуч, актриса, модель и блогер. Несмотря на травму, она живёт полной жизнью и помогает другим посмотреть на мир под новым углом. Рассказываем, как сложилась жизнь Адамс и как девушка в инвалидном кресле стала фитнес-тренером.

Проблемы в школе, авария и жизнь после

Тифани Адамс родилась в 1983 году. Детство она провела в пригороде небольшого городка Лоди, штат Калифорния. Тифани была достаточно проблемным ребёнком: ей довелось учиться в пяти разных школах – несколько раз её чуть не исключили. В подростковом возрасте ситуация ухудшилась, и только в старшей школе девушка встала на путь исправления. Как говорила она сама, в этом ей помогли занятия в хоре и театральный кружок – с детства Адамс мечтала стать актрисой.

В 2000 году страшная автокатастрофа навсегда разделила её жизнь на до и после. Тифани вместе с друзьями попали в аварию, когда в них на скорости почти 200 км/ч врезался пьяный водитель. Прибывшие на место спасатели были уверены, что выживших нет. Однако девушке чудом удалось спастись.

После трёхнедельной комы Тифани пришла в себя и узнала, что её друзья погибли, а она сама оказалась прикована к постели – из-за повреждений позвоночника нижнюю часть тела парализовало. Тем не менее, американка не спешила опускать руки.

Восстановив силы, она вернулась в школу и весьма успешно её закончила. Затем девушка поступила в колледж Сан-Хоакин Дельта, где начала изучать детскую психологию – ещё в шестом классе Адамс попробовала себя в роли преподавателя, проведя занятие у дошкольников.

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Мечты о Голливуде и фитнес

Получив высшее образование, Тифани вновь вспомнила о своей мечте – стать актрисой и моделью. Для этого она перебралась в Лос-Анджелес и начала посещать кастинги. Желающих стать новой звездой Голливуда оказалось не так уж мало, однако девушке удалось заинтересовать сразу несколько агентств. Её попросили привести себя в форму, и Адамс отправилась в спортзал за идеальным телом.

Поначалу она не обходилась без помощи персонального тренера, но уже год спустя сама начала проводить занятия. «Вообще-то, я хороший тренер. Могу сказать своим подопечным: ”Эй, если я смога это сделать, то и вы сможете“!», – нередко шутит Тифани. Вскоре она запустила собственную программу коучинга и сейчас помогает другим разобраться не только с питанием и тренировками, но и с мыслями и психологическими проблемами.

Кроме того, девушке почти удалось осуществить свою мечту. В 2012 году она снялась в реалити-шоу Push Girls. Вместе с ещё тремя участницами Адамс показала, каково это жить с параличом в современном мире и при этом оставаться активным и жизнерадостным человеком.

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Тренировки Тифани Адамс

Во время своих тренировок девушка делает основной упор на мышцы рук и груди. Одно из её любимых упражнений – жим лёжа. Инвалидная коляска ей совсем не мешает, напротив, нередко Тифани использует её как альтернативу штанге или утяжелителю при подтягиваниях.

Кроме того, Адамс занимается йогой и плаванием. А её прессу могут позавидовать многие фитоняшки. Также тренер тщательно следит за питанием и в целом придерживается здорового образа жизни.

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Сегодня Тифани продолжает тренироваться сама и ведёт персональные занятия, выступает на телевидении и в качестве приглашённого спикера в образовательных учреждениях. Своим примером она вдохновляет тысячи людей и не собирается останавливаться на достигнутом.