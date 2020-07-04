Неслабый пол: 7 мотивирующих фильмов о женщинах в спорте

Спорт – идеальная тема для мотивирующих историй о силе воле, преодолении препятствий и крушении стереотипов. А уж если главной героиней фильма становится женщина, то эффект от просмотра смело можно умножать на два. Тем более за сюжетами не нужно далеко ходить, их любезно подкидывает сама жизнь.
«Сёрфер души»
Страна: США
Год: 2011
Реальная история сёрфингистки Бетани Хэмилтон, которая в 13 лет потеряла руку после нападения акулы. Ещё вчера спортсменке прочили большое будущее, а уже сегодня ей необходимо смириться с произошедшим и учиться жить в новой реальности.
Девушке приходится очень непросто, но благодаря поддержке близких она находит в себе силы вновь встать на доску. В конце концов ей удаётся пережить удар судьбы и доказать, что она ничем не хуже здоровых соперников.
«Играй как Бекхэм»
Страна: Великобритания, Германия, США
Год: 2002
Джесс сходит с ума по футболу и восхищается игрой Дэвида Бекхэма. Одна незадача: она индианка со строгими родителями, которые чтят традиции и хотят, чтобы дочка не занималась глупостями, а получала образование и строила приличную карьеру.
Впрочем, талант всё равно не скрыть, а желание Джесс стать как Бекхэм слишком велико. Девушке приходится врать родным, чтобы играть за местную женскую команду. Концовка фильма, конечно же, счастливая. А в одной из сцен появляется и сам знаменитый футболист.
«Малышка на миллион»
Страна: США
Год: 2004
Четыре «Оскара», бесподобная игра Хилари Суонк и Клинта Иствуда и никакого счастливого финала. Это история о 30-летней официантке из неблагополучной семьи, которая записалась в секцию бокса в попытках круто изменить никчёмную жизнь. Трудолюбием и упорством девушка обращает на себя внимание сильного тренера и начинает делать первые успехи. Кажется, ещё чуть-чуть, и она докажет всем, что способна на многое, но этому не суждено сбыться.
Фильм о том, что любой может бросить вызов судьбе и пойти за мечтой. И даже если всё закончится печально, это было не зря.
«Тоня против всех»
Страна: США
Год: 2017
Это псевдодокументальный фильм, снятый в жанре чёрной комедии. История повествует об одной из самых известных и скандальных американских фигуристок Тоне Хардинг. Она всю жизнь была окружена злобой и насилием: с детства её унижает мать, затем избивает муж. Она ругается и вызывающе себя ведёт. Она далека от идеала, но на льду несравненна и выполняет сложнейшие прыжки.
В основу фильма положен главный скандал с участием Тони, который стоил ей дальнейшей карьеры. Во время чемпионата США фигуристка подговорила бывшего мужа и его подельников сломать ногу своей главной сопернице. О заговоре быстро узнали в ФБР, в итоге ей запретили участвовать в любых соревнованиях по фигурному катанию.
«Мэри Ком»
Страна: Индия
Год: 2014
Индийский фильм без танцев и песен, который основан на биографии Чунгнейджанг Мэри Ком Хмангте – обычной девушки из небогатой индийской семьи, которая увлеклась боксом. Ей приходится преодолевать предрассудки, но она идёт к намеченной цели и в итоге получает признание, а также находит любовь и заводит семью. Мэри Ком шесть раз становилась чемпионкой мира, она является бронзовым призёром Олимпиады в Лондоне.
«Их собственная лига»
Страна: США
Год: 1992
Началась Вторая мировая война, и большинство американских спортсменов отправились на фронт. В бейсбол осталась играть только молодёжь, калеки и… женщины, для которых создают собственный чемпионат. Фильм рассказывает о становлении Женской бейсбольной лиги, о девушках, для которых забава постепенно становится чем-то значимым. Им удаётся доказать целой стране, что не только мужчины достойны выступать в этом виде спорта.
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»
Страна: Россия
Год: 2016
Фильм, рассказывающий о трёх прославленных российских спортсменах, начинается с истории олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной. Она не подходила под стандарты спортивной гимнастики, была тихой провинциалкой, которой в Москве пришлось столкнуться с большой конкуренцией и трудом завоёвывать доверие тренеров. Преодолев все трудности, Хоркина вошла в историю отечественного спорта как Королева брусьев.