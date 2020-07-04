Неслабый пол: 7 мотивирующих фильмов о женщинах в спорте

Спорт – идеальная тема для мотивирующих историй о силе воле, преодолении препятствий и крушении стереотипов. А уж если главной героиней фильма становится женщина, то эффект от просмотра смело можно умножать на два. Тем более за сюжетами не нужно далеко ходить, их любезно подкидывает сама жизнь.

Худеющая Бортич и камео Эмили Ратаковски. 7 фильмов про бодипозитив и любовь к себе Стоит посмотреть всем, кто устал гнаться за идеалом с обложки.

«Сёрфер души»

Страна: США

Год: 2011

Реальная история сёрфингистки Бетани Хэмилтон, которая в 13 лет потеряла руку после нападения акулы. Ещё вчера спортсменке прочили большое будущее, а уже сегодня ей необходимо смириться с произошедшим и учиться жить в новой реальности.

Девушке приходится очень непросто, но благодаря поддержке близких она находит в себе силы вновь встать на доску. В конце концов ей удаётся пережить удар судьбы и доказать, что она ничем не хуже здоровых соперников.

«Играй как Бекхэм»

Страна: Великобритания, Германия, США

Год: 2002

Джесс сходит с ума по футболу и восхищается игрой Дэвида Бекхэма. Одна незадача: она индианка со строгими родителями, которые чтят традиции и хотят, чтобы дочка не занималась глупостями, а получала образование и строила приличную карьеру.

Впрочем, талант всё равно не скрыть, а желание Джесс стать как Бекхэм слишком велико. Девушке приходится врать родным, чтобы играть за местную женскую команду. Концовка фильма, конечно же, счастливая. А в одной из сцен появляется и сам знаменитый футболист.

Сёрфим за рубежом. 5 спотов с искусственными волнами Локации в Калифорнии, Барселоне и даже центре Мюнхена, где вы сможете с головой окунуться в сёрфинг.

«Малышка на миллион»

Страна: США

Год: 2004

Четыре «Оскара», бесподобная игра Хилари Суонк и Клинта Иствуда и никакого счастливого финала. Это история о 30-летней официантке из неблагополучной семьи, которая записалась в секцию бокса в попытках круто изменить никчёмную жизнь. Трудолюбием и упорством девушка обращает на себя внимание сильного тренера и начинает делать первые успехи. Кажется, ещё чуть-чуть, и она докажет всем, что способна на многое, но этому не суждено сбыться.

Фильм о том, что любой может бросить вызов судьбе и пойти за мечтой. И даже если всё закончится печально, это было не зря.

«Тоня против всех»

Страна: США

Год: 2017

Это псевдодокументальный фильм, снятый в жанре чёрной комедии. История повествует об одной из самых известных и скандальных американских фигуристок Тоне Хардинг. Она всю жизнь была окружена злобой и насилием: с детства её унижает мать, затем избивает муж. Она ругается и вызывающе себя ведёт. Она далека от идеала, но на льду несравненна и выполняет сложнейшие прыжки.

В основу фильма положен главный скандал с участием Тони, который стоил ей дальнейшей карьеры. Во время чемпионата США фигуристка подговорила бывшего мужа и его подельников сломать ногу своей главной сопернице. О заговоре быстро узнали в ФБР, в итоге ей запретили участвовать в любых соревнованиях по фигурному катанию.

Самый громкий скандал в фигурном катании. История Тони Хардинг О том, как одна из наиболее перспективных фигуристок США в один день похоронила свою карьеру.

«Мэри Ком»

Страна: Индия

Год: 2014

Индийский фильм без танцев и песен, который основан на биографии Чунгнейджанг Мэри Ком Хмангте – обычной девушки из небогатой индийской семьи, которая увлеклась боксом. Ей приходится преодолевать предрассудки, но она идёт к намеченной цели и в итоге получает признание, а также находит любовь и заводит семью. Мэри Ком шесть раз становилась чемпионкой мира, она является бронзовым призёром Олимпиады в Лондоне.

«Их собственная лига»

Страна: США

Год: 1992

Началась Вторая мировая война, и большинство американских спортсменов отправились на фронт. В бейсбол осталась играть только молодёжь, калеки и… женщины, для которых создают собственный чемпионат. Фильм рассказывает о становлении Женской бейсбольной лиги, о девушках, для которых забава постепенно становится чем-то значимым. Им удаётся доказать целой стране, что не только мужчины достойны выступать в этом виде спорта.

Страстное танго или дерзкий хип-хоп: 10 лучших фильмов о танцах всех времён В топ вошла и кинолента российского производства.

«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»

Страна: Россия

Год: 2016

Фильм, рассказывающий о трёх прославленных российских спортсменах, начинается с истории олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной. Она не подходила под стандарты спортивной гимнастики, была тихой провинциалкой, которой в Москве пришлось столкнуться с большой конкуренцией и трудом завоёвывать доверие тренеров. Преодолев все трудности, Хоркина вошла в историю отечественного спорта как Королева брусьев.