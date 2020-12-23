Фитнес по-мужски: 6 спортивных аккаунтов в «Инстаграме»

Иногда каждому из нас необходима мотивация, чтобы наконец подняться с дивана и отправиться в спортивный зал. Эти фитнес-блогеры не только хвастаются завидным рельефом и мышечной массой, но и вдохновляют на изменения. Мы решили сделать подборку лучших мужских аккаунтов в «Инстаграме», на которые точно стоит подписаться в новом году.
Мэттью Фрейзер
Мэттью несколько лет подряд получает звание самого физически подготовленного человека планеты. Он один из лучших спортсменов в мире кроссфита. К успеху Мэттью шёл долго и упорно, не останавливаясь на пути к целям.
В своём «инстаграме» Фрейзер делится опытом, полезными советами о питании и тренировках. Не забывает рассказывать и о простых радостях, ежедневно вдохновляющих его на свершения. Он точно даст заряд мотивации, чтобы заняться собой в новом году.
Станислав Линдовер
Станислав – культурист, чемпион России по бодибилдингу, автор книги «МегаМасса». Он регулярно проводит семинары, онлайн-тренировки и консультации. Своих подписчиков он убеждает, что нужно всегда продолжать работать над собственным телом.
В «инстаграме» Линдовера можно найти полезные лайфхаки, спортивные советы и правила питания. Он подробно рассказывает о них в каждой публикации, а также радует аудиторию потрясающей формой. Чем не визуализация собственных целей?
Дон Саладино
Фитнес-тренер Дон Саладино стоит за прекрасными фигурами таких голливудских звёзд, как Скарлетт Йохансон, Райан Рейнольдс, Себастьян Стэн. Он помогает людям добиться физической формы, о которой они так долго мечтали, поднять самооценку и воспрянуть духом.
В своём аккаунте в «Инстаграме» он делится короткими видеотренировками и жизненными советами, а также пишет мотивационные посты.
Гидеон Аканде
Гидеон – это находка для любого зожника в «Инстаграме». Он главный эксперт журнала «Men’s Health», фитнес-тренер и двукратный чемпион боксёрского турнира Golden Gloves.
В его аккаунте вы не найдёте лишней информации – только полезные спортивные советы. Он регулярно выкладывает видео и проводит прямые трансляции, во время которых можно тренироваться вместе с ним.
Дмитрий Путилин
Блог Дмитрия – это энциклопедия здорового образа жизни. В каждой публикации можно найти множество полезной информации о питании, калорийности продуктов, ошибках новичков в спорте и правилах, которых нужно придерживаться.
Количество его подписчиков почти достигло отметки в миллион. И если вы до сих пор не из их числа, это отличный повод исправить ситуацию. Начните 2021 год с заряда мотивации от Дмитрия.