Фитнес по-мужски: 6 спортивных аккаунтов в «Инстаграме»

Заряд мотивации на 2021-й от блогеров, на которых точно стоит подписаться в новом году.

Иногда каждому из нас необходима мотивация, чтобы наконец подняться с дивана и отправиться в спортивный зал. Эти фитнес-блогеры не только хвастаются завидным рельефом и мышечной массой, но и вдохновляют на изменения. Мы решили сделать подборку лучших мужских аккаунтов в «Инстаграме», на которые точно стоит подписаться в новом году.

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Мэттью Фрейзер

Мэттью несколько лет подряд получает звание самого физически подготовленного человека планеты. Он один из лучших спортсменов в мире кроссфита. К успеху Мэттью шёл долго и упорно, не останавливаясь на пути к целям.

В своём «инстаграме» Фрейзер делится опытом, полезными советами о питании и тренировках. Не забывает рассказывать и о простых радостях, ежедневно вдохновляющих его на свершения. Он точно даст заряд мотивации, чтобы заняться собой в новом году.

Станислав Линдовер

Станислав – культурист, чемпион России по бодибилдингу, автор книги «МегаМасса». Он регулярно проводит семинары, онлайн-тренировки и консультации. Своих подписчиков он убеждает, что нужно всегда продолжать работать над собственным телом.

В «инстаграме» Линдовера можно найти полезные лайфхаки, спортивные советы и правила питания. Он подробно рассказывает о них в каждой публикации, а также радует аудиторию потрясающей формой. Чем не визуализация собственных целей?

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Дон Саладино

Фитнес-тренер Дон Саладино стоит за прекрасными фигурами таких голливудских звёзд, как Скарлетт Йохансон, Райан Рейнольдс, Себастьян Стэн. Он помогает людям добиться физической формы, о которой они так долго мечтали, поднять самооценку и воспрянуть духом.

В своём аккаунте в «Инстаграме» он делится короткими видеотренировками и жизненными советами, а также пишет мотивационные посты.

Гидеон Аканде

Гидеон – это находка для любого зожника в «Инстаграме». Он главный эксперт журнала «Men’s Health», фитнес-тренер и двукратный чемпион боксёрского турнира Golden Gloves.

В его аккаунте вы не найдёте лишней информации – только полезные спортивные советы. Он регулярно выкладывает видео и проводит прямые трансляции, во время которых можно тренироваться вместе с ним.

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Дмитрий Путилин

Блог Дмитрия – это энциклопедия здорового образа жизни. В каждой публикации можно найти множество полезной информации о питании, калорийности продуктов, ошибках новичков в спорте и правилах, которых нужно придерживаться.

Количество его подписчиков почти достигло отметки в миллион. И если вы до сих пор не из их числа, это отличный повод исправить ситуацию. Начните 2021 год с заряда мотивации от Дмитрия.