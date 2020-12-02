Работа мечты: как фитнес-блогеры превратили увлечение в источник дохода

В социальных сетях можно найти информацию на любую тему. ЗОЖ-рецепты, домашние тренировки, рекомендации по йоге и дыхательным практикам – только в «Инстаграме» этому посвящён далеко не один профиль. Кто-то действительно разбирается в вопросе на профессиональном уровне, а кому-то завоевать внимание подписчиков помог личный опыт и необычная подача.

Некоторым удалось монетизировать увлечение ЗОЖ и неплохо заработать на своих аккаунтах. Рассказываем о трёх блогерах, которые получают миллионы благодаря «Инстаграму».

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Тёма Fit

Рассказывая о своём пути к здоровому образу жизни и фитнесу в соцсетях, Тёма выделяет четыре ключевых момента: «15 лет. Лето. Зеркало. Дрыщ». Поначалу блогер считал, что уже через месяц активных тренировок с лёгкостью «превратится из гусеницы в бабочку». «Поэтому начал действовать: отжиматься от пола с книгами на спине, подтягиваться с портфелем, гружённым кирпичами. В общем, всякой фигнёй занимался», – признаётся он.

Вскоре спорт и правда увлёк Тёму: он стал зачитываться книгами по бодибилдингу, смотрел видео с тренировками на YouTube и стал регулярно ходить в тренажёрный зал.

Ключом к успеху он назвал постоянство тренировок. «Я ни разу не делал перерыв больше двух недель, и то потому что уезжал куда-то, где не было зала», – рассказывает блогер. Даже спустя семь лет он получает всё такое же удовольствие от занятий. По словам Тёмы, дело в том, что это не похоже на рутину: упражнения постоянно меняются, всё время приходится учиться и узнавать что-то новое.

Именно поэтому он и решил вести блог. Сначала хотелось на себе проверить, можно и получить рельефный пресс без отказа от сладкого. А позже блогер решил делиться своими знаниями с другими. Сейчас у него множество рубрик в «Инстаграме», особенно в историях. Среди них полезные упражнения, разбор распространённых ошибок при похудении, мужской взгляд на женские вещи, а также различные коллаборации и баттлы с другими блогерами, в том числе фитнес-тренерами.

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Анастасия Миронова

«Нравственный стержень» – это словосочетание встречает каждого, кто заходит на страницу блогера, дизайнера и тренера Анастасии Мироновой. Начинала девушка с недовольства собственным отражением в зеркале. Она не стесняется показывать прошлую себя и делится в социальных сетях фотографиями «до».

История перевоплощения началась с того, что Миронова переехала из родной деревни в Санкт-Петербург, а в 21 год решила уйти от офисной работы и, отучившись в колледже бодибилдинга и фитнеса, начала вести групповые тренировки. Придя, как она отмечает, к логическому завершению, запустила онлайн-проект.

Цель онлайн-школы фитнеса – помочь девушкам заново влюбиться в себя. Помимо марафонов, курсов, которые пользуются огромной популярностью, среди публикаций можно найти видеоуроки с упражнениями и различные виды тренировок. Отличие этого аккаунта от множества других, посвящённых фитнесу, в том, что Анастасия затрагивает такой важный аспект, как психология: множество постов посвящены заботе о себе любви к собственному телу, проблеме зависимости от окружения и внутренней уверенности.

Помимо основного фитнес-аккаунта, где блогер публикует тренировки, советы диетологов и другие полезные посты, у девушки есть спортивный магазин, который также активно развивается и пользуется популярностью.

Имея репутацию популярного фитнес-блогера, Анастасия запустила бренд косметики и продолжает вести личный блог. В перспективе, признаётся она, планирует выйти на заработок в 30 млн рублей в месяц.

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Игорь Войтенко

В 21 год Игорь Войтенко решил бросить всё на родной Украине и переехать в Польшу. Начал работать в ресторане быстрого питания, чтобы накопить деньги для открытия магазина. Параллельно снимал для YouTube видео тренировок в домашних условиях.

Заработав достаточно, Игорь вернулся в родную страну и запустил собственный бренд одежды. Однако видео не забросил – продолжил снимать, причём в улучшенном формате: качество съёмки возросло, а упражнения стали более интенсивными и оригинальными. Одно из самых популярных видео на канале рассказывает, как накачать пресс, тренируясь всего семь минут в день.

За первым успехом пришёл второй – открытие фитнес-зала в Москве. Это дело принесло Игорю немалый доход и ещё большую известность, однако в итоге от него пришлось отказаться из-за переезда. Сейчас блогер живёт в США, активно рассказывает о новых опытах в новой стране и продолжает делиться фитнес-советами с подписчиками.