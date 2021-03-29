Тот ещё фрукт: 6 полезных блюд из авокадо

Авокадо стало настоящим ПП-хитом последних лет. Без него сложно представить меню любого ресторана здорового питания. Причём используют этот фрукт в любых блюдах: от супов до десертов. Если вы не в рядах любителей авокадо, значит, ещё не нашли свою идеальную комбинацию. Собрали шесть интересных рецептов, которые точно стоит попробовать!
Яйца с авокадо-муссом
Завтрак — первый и главный приём пищи. Это блюдо вполне может заменить привычную яичницу или кашу.
Вам понадобятся:
- варёные яйца — 2-3 шт.;
- авокадо — 1 шт.
- соль;
- перец;
- лимонный сок;
по желанию:
- лосось;
- красная икра;
- руккола.
Яйца отварить вкрутую, извлечь из них желтки. Затем смешать в блендере вместе с авокадо, перцем и солью. Полученной начинкой заполняем оставшиеся белки. Сверху можно полить оливковым маслом или посыпать миндальной крошкой.
Лосось, икру и рукколу вполне можно заменить любыми другими продуктами, которые вам больше по вкусу. Не бойтесь экспериментировать и пробовать разные сочетания.
Смузи из авокадо
Альтернативный вариант завтрака или перекуса — смузи. Он отлично подойдёт тем, у кого уже с утра не ни одной свободной минуты.
Вам понадобятся:
- авокадо – половина;
- замороженный банан — 1 шт.;
- шпинат — 50 г;
- миндальное молоко — 200 мл;
- кокосовая вода — 100 мл;
- свежая черника — небольшая горсть.
Банан предварительно заморозить на три часа, после очистить от кожуры. Почистить авокадо и смешать все ингредиенты с помощью блендера. Готовое блюдо можно украсить семенами или свежими ягодами.
Салат с халуми, запечёнными помидорами и авокадо
Вам понадобятся:
для салата:
- крупа маш или чечевица — 100 г;
- сыр халуми — 200 г;
- кабачок — 1 шт.;
- красная луковица — 1/2 шт.;
- авокадо — 1/2 шт.;
- черри — 200 г;
- салат;
для заправки:
- авокадо — 1/2 шт.;
- сок 1/2 апельсина;
- оливковое масло — 50 мл;
- соль;
- перец.
Для заправки смешать и пробить блендером все ингредиенты до состояния однородности. Маш отварить, черри отправить в разогретую духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Кабачок тонко нарезать с помощью овощечистки. Авокадо порезать кубиками, красный лук — полукольцами. Халуми нарезать на кусочки толщиной по 1 см и обжаривать на сковороде без масла на огне выше среднего — по 1-2 минуты с каждой стороны.
Собрать салат: на листья салата выложить лук, кабачок и авокадо. Далее заправка и остывший маш, запечённые помидоры черри и горячий халуми.
Крем-суп из брокколи и авокадо
Вам понадобятся:
- белая луковица — 1 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- соцветия брокколи – 2 стакана;
- растительное молоко — 2/3 стакана;
- овощной бульон — 1 стакан;
- шпинат — один стакан;
- авокадо — 1 шт.;
- пармезан — 2 ст. л.;
- соль;
- перец.
Обжарить белую луковицу и чеснок, затем соцветия брокколи (готовить до хрустящей корочки и мягкости внутри). Добавить растительное молоко, овощной бульон, накрыть крышкой и оставить на 5-10 минут.
Отправить всё из сковородки в блендер и добавить шпинат, авокадо, пармезан, соль и свежемолотый перец по вкусу. Готовый суп можно украсить гренками.
Гуакамоле
Это блюдо — настоящая классика мексиканской кухни и, пожалуй, одно из самых популярных «воплощений» авокадо.
Вам понадобятся:
- авокадо — 2 шт.;
- кинза — 1/4 чашки;
- помидор — 1 шт.;
- красный лук — 1/4 чашки;
- перец халапеньо — 2 ст. л.;
- сок лайма — 2-3 ст. л.;
- соль — 2 ч. л.
Тщательно размять авокадо вилкой, добавить остальные ингредиенты и перемешать. Попробовать и добавить приправы или лайм по вкусу.
Закуска в авокадо
Вам понадобятся:
- авокадо — 3 ст. л.;
- тёртый сыр — 3 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- зубчик чеснока — 1 шт.;
- кунжут — 2 ст. л.;
- помидоры черри — 2 шт.;
- лимонный сок — 2 ч. л.;
- укроп.
С помощью ложки очистить авокадо от кожуры. Смешать тёртый сыр, майонез, сметану, выдавленный чеснок. Смазать половинки авокадо лимонным соком. Затем смешать два вида кунжута и обвалять в получившейся панировке половинки авокадо. В серединку выложить начинку, украсить помидорами и укропом.