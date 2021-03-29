Представить боул без него практически невозможно. Но это не единственный рецепт.

Тот ещё фрукт: 6 полезных блюд из авокадо

Авокадо стало настоящим ПП-хитом последних лет. Без него сложно представить меню любого ресторана здорового питания. Причём используют этот фрукт в любых блюдах: от супов до десертов. Если вы не в рядах любителей авокадо, значит, ещё не нашли свою идеальную комбинацию. Собрали шесть интересных рецептов, которые точно стоит попробовать!

Идеальный продукт или просто миф? Почему «ЗОЖники» помешаны на авокадо У экзотического плода масса положительных свойств, но нужно знать правила потребления, если мы хотим похудеть.

Яйца с авокадо-муссом

Завтрак — первый и главный приём пищи. Это блюдо вполне может заменить привычную яичницу или кашу.

Вам понадобятся:

варёные яйца — 2-3 шт.;

авокадо — 1 шт.

соль;

перец;

лимонный сок;

по желанию:

лосось;

красная икра;

руккола.

Яйца отварить вкрутую, извлечь из них желтки. Затем смешать в блендере вместе с авокадо, перцем и солью. Полученной начинкой заполняем оставшиеся белки. Сверху можно полить оливковым маслом или посыпать миндальной крошкой.

Лосось, икру и рукколу вполне можно заменить любыми другими продуктами, которые вам больше по вкусу. Не бойтесь экспериментировать и пробовать разные сочетания.

Смузи из авокадо

Альтернативный вариант завтрака или перекуса — смузи. Он отлично подойдёт тем, у кого уже с утра не ни одной свободной минуты.

Вам понадобятся:

авокадо – половина;

замороженный банан — 1 шт.;

шпинат — 50 г;

миндальное молоко — 200 мл;

кокосовая вода — 100 мл;

свежая черника — небольшая горсть.

Банан предварительно заморозить на три часа, после очистить от кожуры. Почистить авокадо и смешать все ингредиенты с помощью блендера. Готовое блюдо можно украсить семенами или свежими ягодами.

Салат с халуми, запечёнными помидорами и авокадо

Вам понадобятся:

для салата:

крупа маш или чечевица — 100 г;

сыр халуми — 200 г;

кабачок — 1 шт.;

красная луковица — 1/2 шт.;

авокадо — 1/2 шт.;

черри — 200 г;

салат;

для заправки:

авокадо — 1/2 шт.;

сок 1/2 апельсина;

оливковое масло — 50 мл;

соль;

перец.

Для заправки смешать и пробить блендером все ингредиенты до состояния однородности. Маш отварить, черри отправить в разогретую духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Кабачок тонко нарезать с помощью овощечистки. Авокадо порезать кубиками, красный лук — полукольцами. Халуми нарезать на кусочки толщиной по 1 см и обжаривать на сковороде без масла на огне выше среднего — по 1-2 минуты с каждой стороны.

Собрать салат: на листья салата выложить лук, кабачок и авокадо. Далее заправка и остывший маш, запечённые помидоры черри и горячий халуми.

Хорошо в любом виде: как использовать масло авокадо Оно пригодится не только на кухне.

Крем-суп из брокколи и авокадо

Вам понадобятся:

белая луковица — 1 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

соцветия брокколи – 2 стакана;

растительное молоко — 2/3 стакана;

овощной бульон — 1 стакан;

шпинат — один стакан;

авокадо — 1 шт.;

пармезан — 2 ст. л.;

соль;

перец.

Обжарить белую луковицу и чеснок, затем соцветия брокколи (готовить до хрустящей корочки и мягкости внутри). Добавить растительное молоко, овощной бульон, накрыть крышкой и оставить на 5-10 минут.

Отправить всё из сковородки в блендер и добавить шпинат, авокадо, пармезан, соль и свежемолотый перец по вкусу. Готовый суп можно украсить гренками.

Как определить свой идеальный размер порции? Метод «ладошки», «кулака» и принцип «тарелки». Что из этого действительно работает?

Гуакамоле

Это блюдо — настоящая классика мексиканской кухни и, пожалуй, одно из самых популярных «воплощений» авокадо.

Вам понадобятся:

авокадо — 2 шт.;

кинза — 1/4 чашки;

помидор — 1 шт.;

красный лук — 1/4 чашки;

перец халапеньо — 2 ст. л.;

сок лайма — 2-3 ст. л.;

соль — 2 ч. л.

Тщательно размять авокадо вилкой, добавить остальные ингредиенты и перемешать. Попробовать и добавить приправы или лайм по вкусу.

Закуска в авокадо

Вам понадобятся:

авокадо — 3 ст. л.;

тёртый сыр — 3 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

зубчик чеснока — 1 шт.;

кунжут — 2 ст. л.;

помидоры черри — 2 шт.;

лимонный сок — 2 ч. л.;

укроп.

С помощью ложки очистить авокадо от кожуры. Смешать тёртый сыр, майонез, сметану, выдавленный чеснок. Смазать половинки авокадо лимонным соком. Затем смешать два вида кунжута и обвалять в получившейся панировке половинки авокадо. В серединку выложить начинку, украсить помидорами и укропом.