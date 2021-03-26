Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Главная / Lifestyle / Статьи /

Как определить свой размер порции и перестать переедать, советы нутрициолога

Как определить размер порции?
Татьяна Горланова
Как определить свой идеальный размер порции?
Метод «ладошки», «кулака» и принцип «тарелки». Что из этого действительно работает?
Lifestyle / Питание 0
Аудио-версия:

Многие не могут объективно определить размер порции, из-за этого нередко переедают. Если вы умеете это делать, то вы редкое исключение. А для тех, кому нелегко определить свою норму, Татьяна Горланова, нутрициолог, специалист по коррекции веса, коуч по питанию, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, эксперт Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM расскажет, как этому научиться и какой способ подойдёт именно вам.

Превысили лимит: что делать, если переели
Иногда сложно понять, когда пора остановиться.

Как можно определять размер порции?

Сначала разберёмся, какие методы используют специалисты, чтобы работать с людьми.

Важно! Большинство озабочены наличием лишнего веса и неправильно оценивают размер порции, которую они съедают.

Фото: istockphoto.com

Начнём с того, что каждый приём пищи должен быть насыщен витаминами, минералами, антиоксидантами, клетчаткой, белками, жирами и углеводами. Поверьте, если вы будете ежедневно поедать тортики, то питание будет ограничено в поступлении этих веществ. Получая «плохие» жиры и углеводы без клетчатки, организм обычно не насыщается и использует свои внутренние ресурсы, чтобы вывести вредные вещества из организма. Берёт он ресурсы из того, что ему наименее нужно (с точки зрения функционирования): волосы, ногти, кожа. Поэтому если у вас появились такие проблемы, значит, не хватает питательных веществ.

Дорого, невкусно и однообразно? Развенчиваем 8 мифов о здоровом питании
Следить за рационом — не значит отказывать себе во всём. Даже бургер может быть правильным.

Принцип «тарелки»

Этот метод основан на определённом количестве белков, жиров, углеводов и клетчатки на вашей тарелке в определённой пропорции.

Плюс: на тарелке присутствуют все виды полезных веществ, можно не считать калории.
Минус: абсолютно не индивидуально, то есть одинаковую тарелку предлагают и девушке весом 50 кг и спортивному мужчине весом 100 кг.

Подсчёт КБЖУ

Такой способ достаточно точный, можно производить подсчёты под определенные цели.

Фото: istockphoto.com

Плюс: абсолютно индивидуальный подход.
Минус: людям с расстройством пищевого поведения трудно соблюдать этот режим, так как расчёты, переедания, недоедания, отсутствие связи «мозг-тело» приводят к ещё большему ухудшению данного состояния.

Определённая граммовка порции

Существует методика, которая предполагает, что человеку необходимо питаться определённым количеством еды за один приём. Обычно вес порции составляет 300-350 г. Важно не превышать эту дозировку.

Плюс: люди приходят к конкретному режиму, потому что обычно нужно есть в определенное время.
Минус: не учитываются индивидуальные особенности человека.

Еда по голоду и без ограничений

Это, пожалуй, наиболее универсальный способ питания.

Фото: istockphoto.com

Плюс: физиологичный и естественный для человека, можно не считать калории.
Минус: людям, у которых нарушена связь «мозг-тело» не подойдёт, потому что они не чувствуют физиологического голода.

Метод «ладошки»

Чем-то напоминает метод «тарелки», но в данном случае измерения производятся ладонью человека. Приверженцы этого способа считают, что у каждого уникальный размер руки, поэтому порция будет подходить конкретному человеку.

Плюс: можно измерить порцию в любом месте, учитываются все нутриенты, можно не считать калории.
Минус: нет индивидуализации для человека.

Но тут стоит помнить, что большая порция правильных продуктов всегда будет менее калорийна, чем маленькая порция сладостей, выпечки или фастфуда.

«Полезные» продукты, из-за которых можно поправиться
Так ли безвредны авокадо и популярная гранола?

Кому и какой метод подходит?

Стоит разделять людей с проблемами пищевого поведения, с хроническими заболеваниями, спортсменов и условно здоровых людей. У каждой из этих категорий будет свой подход и своя методика.

Люди с расстройством пищевого поведения

Им больше всего подойдёт метод еды по голоду и без ограничений. Их проблемы имеют психологическую основу, ограничительный тип питания. Поэтому мысль о том, что им всё можно, только поначалу может приводить к перееданию. Потом же возвращается нормальное чувство голода. Но в то же время из-за психологических проблем таким людям сложно пользоваться этим способом.

Фото: istockphoto.com

Остальные методики не будут подходить из-за постоянного контроля. Особенно не рекомендуется подсчёт калорий. Поначалу таким людям кажется, что у них всё получается, но в дальнейшем это практически всегда ведёт к срывам и заеданиям.

Люди с хроническими заболеваниями

Важно соблюдать правила того рациона, который им рекомендовал специалист. Обычно это лечебное меню и исключение определённых продуктов. По окончании лечения важно вернуться к полноценному рациону с более индивидуальным подходом.

Тогда можно перейти или к методу «тарелки», или к подсчёту КБЖУ. Здесь важно, чтобы врач совместно с человеком подобрал необходимые пропорции, подходящие для психологического и физиологического состояния пациента.

Спортсмены

Этой категории людей подойдёт только точный подсчёт, потому что им необходимо показывать определённые результаты. Поэтому метод подсчёта КБЖУ – отличный выбор.

Фото: istockphoto.com

Условно здоровые

Таким людям я рекомендую питаться по голоду и ориентироваться на ощущения: что именно из еды хочется съесть в данный момент. Здоровый организм обычно посылает сигналы по определению необходимого продукта. Но сейчас стереотипы о питании настолько распространены, что большинство попросту не обращают внимания на свои индивидуальные потребности.

Часто у одного человека могут сочетаться несколько проблем. Например, он спортсмен, но имеет расстройство пищевого поведения и периодически переедает. В любом случае, если вам комфортно с тем типом питания, который вы соблюдаете, не вижу смысла его менять, если на то нет реальной необходимости.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Популярные материалы
Зачем ощелачивать воду? Как уровень pH влияет на организм
Зачем ощелачивать воду? Как уровень pH влияет на организм
Без единого следа: как избежать растяжек после похудения
Без единого следа: как избежать растяжек после похудения
TOP 3
В здоровом теле – здоровый дух? Как спорт связан с настроением
В здоровом теле – здоровый дух? Как спорт связан с настроением
Здоровье
Нужен ли взрослым дневной сон и почему он так полезен детям
Нужен ли взрослым дневной сон и почему он так полезен детям
Здоровье
5 историй, которые навсегда изменили мировой спорт
5 историй, которые навсегда изменили мировой спорт
Тренды
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021