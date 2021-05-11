Полная прокачка: домашняя тренировка на все группы мышц

Эффективную силовую можно провести и без тренера, если следить за техникой выполнения.

Что делать, если хочется привести себя в форму, но идти в зал и составлять с тренером программу тренировок совершенно нет времени? Можно начать тренироваться дома. Для этого комплекса упражнений вам понадобится только коврик, несколько минут свободного времени и, конечно, желание!

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Разминка

На вдохе поднимите руки, на выдохе — опустите. Затем сделайте наклоны головы вниз, вверх и в стороны. Вращайте плечевыми суставами вперёд и назад. На вдохе разведите руки в стороны и потянитесь назад, на выдохе округлите спину и потянитесь вперёд. Затем при вдохе потянитесь вверх и встаньте на носки, при выдохе — вытяните руки вперёд и округлите спину.

Фото: istockphoto.com

Руки разведите в стороны, ноги поставьте шире плеч, повернитесь влево и потянитесь в эту сторону за правой рукой. Повторите в другую сторону. Из той же позиции достаньте правой рукой до носка левой ноги, а затем левой до носка правой ноги.

Упражнение 1: выпады назад

Исходное положение: стоя на полу или гимнастическом коврике.

Одна нога устойчиво стоит на земле, другую отведите назад и коснитесь пола носком и коленом. Затем поднимите вверх и согните в колене. Повторите с другой ногой в качестве опорной.

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Упражнение 2: подъём таза

Исходное положение: лёжа на спине, руки вытянуты параллельно туловищу.

Левую ногу согните в колене, правую положите сверху так, чтобы голеностоп одной ноги опирался на колено другой. Поднимайте и опускайте таз, руки при этом должны оставаться на полу. Сделайте то же самое с другой ногой.

Упражнение 3: отжимания

Исходное положение: упор лёжа.

Ладони упираются в пол, пальцы направлены в сторону головы. Колени и носки обеих ног соприкасаются с полом. Выполняйте отжимания. Выберите комфортную амплитуду движений.

Фото: istockphoto.com

Упражнение 4: скручивания

Исходное положение: лёжа на спине, ноги согнуты в коленях и слегка расставлены.

Руки за головой, при невысоком подъёме туловища попеременно касайтесь правой рукой правого голеностопа и левой — левого.

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Упражнение 5: динамическая планка

Исходное положение: упор лёжа.

Ладони под плечевыми суставами упираются в пол, руки прямые, пальцы направлены вперёд. Точка опоры в ладонях и носках. Сначала отведите в сторону одну ногу, а затем другую. Таз при этом остаётся неподвижен.

Как правильно выполнять упражнения, можно посмотреть в видео на «Чемпионате».

Выполните ещё один круг упражнений. В последствии количество кругов можно увеличить, если почувствуете, что нагрузки стало недостаточно.