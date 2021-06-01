Напрасные жертвы: почему строгие диеты не работают?

Практически каждый хотя бы раз пытался похудеть с помощью жёсткой диеты. Ограничивать себя, жёстко следить за питанием и не позволять ни грамма лишнего — избавляться от лишнего веса в таком формате тяжело, а зачастую и неэффективно. Ведь чем строже правила, тем больше желание их нарушить. Так есть ли смысл сидеть на диетах и приносить напрасные жертвы? Работают ли такие краткосрочные изменения в рационе? Разбираемся вместе с нутрициологом и фитнес-инструктором Таисией Прокопенко.

Что можно назвать диетой?

В переводе с греческого «диета» — это образ жизни, то, как человек питается каждый день. Такой режим подразумевает количественное и качественное соотношение питательных веществ и продуктов, необходимых организму, чтобы нормально функционировать. Изначально диета не предполагала строгих ограничений. Однако сегодня многие, говоря о таком подходе к питанию, имеют в виду именно жёсткую ограничительную систему.

Фото: istockphoto.com

Какие существуют диеты?

Есть несколько видов диет, которые построены на ограничительной системе питания.

Белковые. Предполагают меньшее количество углеводов.

Углеводистые. В этом случае ограничиваем потребление жиров.

Японская. Во время неё стоит употреблять максимум белка и клетчатки, минимум углеводов и стремиться к низкой калорийности пищи. В основном при такой диете едят рыбные блюда и морепродукты (в некоторых вариантах — мясо), овощи, фрукты, водоросли и соевый сыр.

Фото: istockphoto.com

Кремлёвская. По сути представляет собой разновидность высокобелковой диеты. Количество углеводов нужно сократить, а белков, наоборот, увеличить.

Какие проблемы могут возникнуть после диет?

Диеты — это практически всегда минусовой калораж. Организм недополучает тот или иной элемент, возникает нутриентный голод, психологическая, а потом уже и физическая потребность этот голод удовлетворить, что приводит к срывам. Это происходит в 99% случаев.

Среди негативных последствий диет можно выделить:

стресс: резкое сокращение суточной нормы калорий неизбежно приводит к выработке кортизола, гормона стресса;

нестабильное психоэмоциональное состояние: появляется зацикленность на еде, могут развиться тревожность, депрессия, расстройства пищевого поведения;

краткосрочный результат: по статистике 80-95% людей возвращаются к исходному весу после диеты;

Фото: istockphoto.com

потеря мышечной массы: уменьшаются не только жировые отложения, но и мышечная ткань, что негативно сказывается на здоровье и внешнем виде;

дефицит полезных веществ: человек ограничивает калораж и недополучает важные витамины и минералы, это может привести к сбоям в работе внутренних органов, обострению хронических заболеваний и проблемам с психикой.

Что считать здоровым питанием?

Таисия: Я не люблю ярлык «правильное питание». Вся еда — это просто еда. Есть та, которая содержит просто калории, и та, в которой, помимо калорий, есть ещё и полезные для организма вещества. Если грамотно построить рацион, то можно баловать себя даже вредными продуктами — и всё будет в полном порядке. Так, рацион здорового человека должен на 80% состоять из пищи, богатой полезными элементами.

Питаться нутрициолог рекомендует каждые 2,5-3,5 часа. Важно учитывать своё самочувствие, психоэмоциональное состояние и вес.

Здоровое питание на постоянной основе, в отличие от жёстких диет, обеспечивает полноценную жизнедеятельность человека. Оно включает полезные вещества, микро- и макроэлементы, которые необходимы организму, помимо калорий. Кроме того, здоровое питание подразумевает и поддержание водного баланса: в течение дня необходимо пить достаточное количество жидкости, средняя суточная норма — 35 мл на 1 кг веса.