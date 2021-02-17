Строго по часам: плюсы и минусы интервального голодания

Такой подход к питанию подойдёт не всем.

Интервальное (а также периодическое или циклическое) голодание – это способ питания по определённому расписанию. Суть его заключается в том, что в течение суток некоторое количество часов (как правило большее) нельзя есть абсолютно ничего, а в оставшиеся часы можно. Самая распространённая схема такого голодания – это 16/8, где 16 часов надо полностью воздерживаться от еды (можно пить только воду), а в течение 8 – успеть съесть три приёма пищи. Также встречаются варианты 20/4 и реже — 14/10.

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Среди эффектов от такого голодания – похудение, улучшение общего самочувствия и укрепление иммунитета. Но так ли всё легко на самом деле? Всем ли можно придерживаться этой схемы? Насколько безопасно худеть таким способом? Какие есть минусы и плюсы у интервального голодания, разобрались вместе с кандидатом наук и автором книги по интуитивному питанию Светланой Бронниковой и сертифицированным коучем по интервальному голоданию и кето-питанию Ольгой Мюнц.

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В чём польза интервального голодания?

Интервальное голодание во многом полезно для организма. Во-первых, оно помогает похудеть и поддерживать желаемый вес. Во-вторых, благодаря такому подходу к питанию улучшается здоровье и состояние организма в целом: повышается стрессоустойчивость, работоспособность, сон становится более крепким, улучшается настроение, а в движениях чувствуется лёгкость.

Фото: istockphoto.com

Также периодическое голодание способствует снижению уровня сахара в крови, что уменьшает риск возникновения диабета. Кроме того, улучшается состояние кожи, ногтей и волос. Благодаря голоданию ускоряется метаболизм: в течение первых трёх дней такого образа питания можно ускорить обменные процессы на 10%. И, наконец, оно сохраняет молодость организма за счёт активации процесса аутофагии (способности клетки уничтожать старые и повреждённые белки).

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Какие минусы есть у интервального голодания?

Но у этого способа есть и обратная сторона. Продолжительное голодание может привести к стрессу для организма и спровоцировать головные боли. Могут появиться такие проблемы, как изжога, отрыжка, дискомфорт в желудке и расстройство процесса пищеварения.

Фото: istockphoto.com

Также интервальное голодание может стать причиной потери мышц, из-за чего тело становится рыхлым. Более того, согласно результатам клинического исследования TREAT, люди с диагнозом «ожирение» не худеют на интервальном голодании, а метаболизм у них не улучшается.

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Каждый сам выбирает наиболее подходящий вариант похудения и поддержания здоровья. Однако не стоит забывать, что какой бы вариант вы ни выбрали, главное – сбалансированный и полноценный рацион и исключение вредных продуктов. Так вы сможете не только добиться желаемой формы, но и поддерживать своё здоровье, и не важно – на интервальном голодании или нет.