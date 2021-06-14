Вы ошибаетесь, если думаете, что с палочками ходят только бабушки.

Загадки скандинавской ходьбы: что это за спорт и зачем он нужен?

На улицах можно часто увидеть людей разных возрастов, которые ходят с палками. Это не биатлонисты потеряли свои лыжи, это адепты скандинавской ходьбы, которая с каждым днём превращается в настоящую философию.

Рассказываем об этом загадочном спорте поподробнее.

Ещё давно паломники использовали палки для опоры во время своих походов. В 1940 году в Финляндии профессиональные лыжники выходили с палками на прогулку для поддержания физической формы вне тренировок. В конце 90-х такая ходьба стала самостоятельным видом спорта, после чего приобрела популярность во всём мире. В России скандинавская ходьба появилась не так давно, но тем не менее она быстро пришлась по вкусу многим.

Фото: istockphoto.com

Техника скандинавской ходьбы

Представьте, что вы просто гуляете: руки, ноги и тело движутся свободно и синхронно — левая рука и правая нога вперёд, затем следующий шаг — правая рука и левая нога вперёд.

Во время ходьбы нужно сначала становиться на пятку, а затем — на носок. Движения должны быть плавными, без лишних рывков.

В чём польза?

Врачи уже давно доказали, что пешие прогулки полезны для здоровья. Во время скандинавской ходьбы работают практически все мышцы, а также благодаря ей даже возможно похудеть. Для ощутимой потери веса стоит заниматься пять раз в неделю.



Пешие прогулки с палками положительно влияют на организм:

Укрепляются организм, позвоночник и суставы.

Кровь и органы обогащаются кислородом.

Становятся крепче сосуды и сердце.

Снижается уровень холестерина.

При регулярных тренировках происходит жиросжигание.

Улучшается настроение и приобретается энергия.

Фото: istockphoto.com

Почему скандинавская ходьба так популярна?

Причин популярности этого вида спорта немало. Некоторые скорректировали свою фигуру благодаря регулярным занятиям, а кто-то даже решил вопрос с ожирением.

Особенно этот вид спорта любят пенсионеры. Для них это отличная замена бегу и верный способ пообщаться друг с другом. Кроме того, скандинавская ходьба способствует лечению и профилактике многих заболеваний.