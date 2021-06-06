Люди придумали вариант сёрфинга для любителей созерцать природу и крутить головой по сторонам.

Лови волну: что такое сапсёрфинг и чем он крут?

На морских курортах часто можно увидеть пляжных гондольеров, практически как в Венеции: они стоят на доске для сёрфинга и гребут вёслами. Этот спорт называется SUP сёрфинг. Чтобы разнообразить свой тюлений отдых на море, предлагаем вам познакомиться поближе с этой активностью.

Что такое SUP?

SUP сёрфинг (или Stand Up Paddle) дословно переводится как «стоя с веслом». Уже в названии раскрывается суть этой активности. Понадобятся доска для сёрфинга, весло и человек, желающий активно и с пользой провести время.

Этот вид спорта достаточно прост. Он подходит даже новичкам и тем, кто не любит активный отдых. Для этого даже не особо важно уметь плавать. Главное — научиться находить баланс, стоя на доске двумя ногами. А если стоя грести вам тяжело, можно продолжить освоение SUP, сидя на доске.

Фото: istockphoto.com

Конструкция SUP

Также важно при освоении cапсёрфинга правильно подобрать себе доску. Чем она шире, тем она будет более устойчивой на воде, но и более медлительной. На больших досках может поместиться несколько человек. Узкие же доски — более манёвренные и сложные для освоения, на них труднее найти баланс.

Что касается формы SUP, здесь найдутся варианты на любой вкус: от закруглённых до прямоугольных. Ещё доски могут отличаться наличием плавников, чаще всего от одного до трёх. В лицевой части SUP можно заметить силиконовый коврик, который позволяет не скользить и не упасть при попадании воды на доску.

В дополнение также покупают весло, насос для накачки и чехол для транспортировки всего оборудования.

Как выбрать доску?

В первую очередь стоит смотреть на ваши параметры: рост, вес, а также условия катания и ваши навыки в SUP.

Для старта рекомендуют доску размером 335 см, шириной 76 см, а дальше уже переходить к более узким и манёвренным моделям.

Фото: istockphoto.com

В чем польза SUP?

Благодаря SUP сёрфингу в первую очередь приходят в тонус мышцы стабилизации. Также хорошую нагрузку получают мышцы ног, а из-за работы с веслом — плечевой пояс и руки.

Кроме того, это ещё и отличная кардионагрузка, которая гораздо интереснее беговой дорожки в зале.