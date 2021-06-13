Самое необходимое: как собрать аптечку в путешествие?

В поездке нужно быть готовым к любой ситуации. Чтобы вас не застали врасплох, потратьте время и хорошо подготовьтесь.

Аптечка в путешествии — это как пожарная машина с полным баком воды. Было бы странно отправляться тушить пожар, не позаботившись о самом главном. Любая поездка, даже в соседний город, — это изменение привычного уклада жизни, где все всё знают: как вызвать скорую, куда обратиться за помощью или где найти круглосуточную аптеку. При этом аптечка путешественника должна быть компактной и занимать минимум места. Рассказываем, что взять в дорогу, вместе с Андреем Прокудиным, руководителем медицинского сопровождения велогонки Москва — Владивосток Red Bull Trans-Siberian Extreme.

О чём нужно помнить, собирая аптечку?

Собирать аптечку, конечно, лучше под конкретное путешествие. Уйти в горы или поехать в соседнюю область с экскурсией — разные случаи. Также важно учитывать наличие заболеваний у всех, кто собирается в путь. А если с вами едут и дети?

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В целом же принципы сбора аптечки довольно простые. В первую очередь нужно взять то, что вы принимаете в данный момент и необходимый минимум:

витамины, которые надо пить по расписанию;

обезболивающие и жаропонижающие — как самые часто употребляемые лекарства;

пластыри — на всякий случай.

Далее, исходя из характера путешествия, выбираем то, что может пригодиться в экстренной ситуации:

бинты и ватные диски;

перекись водорода;

йод или зелёнку.

Необходимый минимум в любую точку мира желательно собирать, предварительно изучив таможенные правила ввоза лекарственных средств. Потому что разрешённый в России препарат может быть запрещён на территории другой страны. Конечно, пластырь и антисептик можно хранить в личной аптечке и без разрешительных документов, а вот для рецептурных препаратов лучше взять англоязычное разрешение.

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На всякий случай стоит изучить, есть ли в том месте, куда вы отправляетесь, дежурная аптека и станция скорой помощи.

Что ещё взять с собой в поездку?

В дежурный набор можно добавить что-то из перекуса и воду в мелкой таре. Порой даже в небольшом путешествии может возникнуть экстремальная ситуация. И лишнее печенье или шоколадка в кармане может ни много ни мало спасти жизнь.

Что не нужно брать в путешествие?

Точно не стоит брать шприцы, стеклянные банки с препаратами, сильные обезболивающие — всё это может вызвать ненужный интерес проверяющих служб. При необходимости нужно иметь с собой разрешительные документы на хранение и использование в личных целях конкретных средств.

В чём перевозить лекарства?

На рынке представлено множество переносок для лекарств. Выбирать стоит водонепроницаемые варианты и те, которые поместятся в чемодан. Перевозить средства лучше в багаже, а в ручную кладь взять самый минимум: что-то от головной боли и пару пластырей.

Фото: istockphoto.com

А вот коробки от лекарств лучше не выбрасывать, особенно в Европе. Бдительные граждане Евросоюза могут вызвать полицию, заподозрив неладное. Даже если это безобидные витамины, зачем вам лишние нервы и потерянное время? Тем более важно сохранить инструкцию с латинским названием лекарственного средства — так больше шансов доказать свободное использование необычного для заграницы лекарства.