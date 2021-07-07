7 идей для активного отдыха у воды

Большинство из этих видов спорта можно освоить и в Москве.

Летом всегда хочется отправиться поближе к воде. И неважно, будет ли это река, море или океан — вода всегда спасёт от жары. Некоторые привыкли лежать на пляжах и созерцать волны, но есть и те, кому не хватает острых ощущений. Такие люди предпочитают активный отдых. Если ты из таких, то в этой статье найдёшь, чем себя занять на побережье.

Вместе с Виктором Карцевым, тренером по вейксёрфингу и флайборду, рассказываем о водных видах спорта, которыми можно разнообразить пляжный отдых, схватить адреналина и повеселиться.

Виктор Карцев тренер по вейксёрфингу, инструктор по флайборду, клифф-дайвер Эксперт «Чемпионата»

Виндсёрфинг

Разновидность парусного спорта. Заключается в том, чтобы управлять лёгкой доской с парусом, двигаясь по поверхности воды. «Виндсёрф» — доска длиной 2-3 м, которая сделана из плавучего материала. К ней крепится мачта с парусом. Кататься можно при ветре абсолютно любой силы.

Этот вид спорта подразумевает катание на больших волнах и возможность выполнения трюков разной степени сложности.

Фото: unsplash.com/@mvds

SUP сёрфинг

В переводе с английского SUP (stand-up padding) — гребля стоя. Человек становится на надувную доску вытянутой формы и управляет ею с помощью весла.

Сап — спорт, который сейчас находится «на волне» последних тенденций и всецело захлестнул мир. Место не имеет значения: пруд, озеро, река или океан. Вы сможете отлично и с пользой провести время. Гарантируем.

Виктор Карцев тренер по вейксёрфингу, инструктор по флайборду, клифф-дайвер Sup сёрфинг — релаксационный вид спорта, напоминающий водный туризм. Стоя или сидя, не спеша гребёшь, наслаждаешься видами. Вариантов провести время на доске — масса. Это и йога, и спортивная гребля, и досуг в виде тусовки на досках или романтического пикника. Никаких особых навыков для освоения не требуется.

Снорклинг

Фото: unsplash.com/@patrickjjansen

Плавание с маской, дыхательной трубкой и ластами. В холодной воде человек может надеть гидрокостюм.

Снорклинг даёт возможность наблюдать за подводным миром в течение продолжительного времени при минимальных усилиях. Популярное развлечение, особенно в тропических широтах и местах для дайвинга.

Вейксёрф

Разновидность катания на доске за катером. Прямая альтернатива сёрфингу. Стартовать необходимо из воды, используя короткую верёвку (фал), а после набора скорости — отпустить её.

Для катания используется специальная доска «вейксёрф» — без креплений для ног. Родоначальником вейксёрфинга принято считать сёрфинг и вейкбординг. Преимущество этого вида спорта в том, что кататься можно на любом водоёме. Необходимы лишь катер и сама доска.

Виктор Карцев тренер по вейксёрфингу, инструктор по флайборду, клифф-дайвер Вейксёрфинг — младший брат сёрфинга океанического. Прост в освоении, доступен, даёт массу классных впечатлений. При наличии опыта катания на сноуборде, вейкборде или лонгборде человек, как правило, встаёт на доску с первой попытки. При отсутствии опыта — за время от 1 до 10 минут, под руководством тренера. Помимо кайфа от скольжения по волне, вейксёрфинг даёт возможность развернуться и в соревновательном плане, т. к. является полноценной спортивной дисциплиной.

Фридайвинг

Фридайвинг — это различные виды погружений с задержкой дыхания. В спортивном фридайвинге есть три дисциплины: задержка дыхания в бассейне на время, ныряние в длину на дистанцию и ныряние в глубину.

Если брать фридайвинг в общем смысле слова, то можно и соревноваться, и заниматься фотографией или исследованием подводного ландшафта, и общаться с животными.

Флайборд

Один из видов водного экстремального спорта, второе название — гидрофлайт (hydroflight). Представляет собой полёт на специальной доске. Человек взлетает вверх с помощью потока воды, которую гидроцикл подаёт к флайборду. У некоторых досок есть воздушно-реактивные двигатели, которые выполняют такую же функцию.

Виктор Карцев тренер по вейксёрфингу, инструктор по флайборду, клифф-дайвер По сути флайборд — это летающий гироскутер. Осваивается он примерно так же быстро, минут за пять. Никакой специальной подготовки не требуется, главное — внимательно слушать инструктора. Немного «прилетавшись», начинаешь делать это на автомате, и тебе открывается свобода перемещения в трёх плоскостях! Арсенал возможных трюков не очень богатый, но, чтобы их освоить, придётся потренироваться.

Клифф-дайвинг

Фото: unsplash.com/@arstyy

Клифф-дайвинг — прыжки в открытую воду с большой высоты. Официальный вид спорта, по которому проходит чемпионат мира и менее крупные локальные соревнования. Этот спорт активно развивается в наше время. В связи с большим травматизмом необходима специальная психологическая подготовка и занятия с тренером.

Виктор Карцев тренер по вейксёрфингу, инструктор по флайборду, клифф-дайвер Ни в коем случае не пытайтесь стать клифф-дайвером «с наскока», этот вид спорта требует подготовки! Благо имеются секции, где этому учат. Спортивная подготовка, особенно связанная с акробатикой, будет большим подспорьем.

Клифф-дайвер отмечает, что это спортивная дисциплина повышенной опасности. При прыжках в воду с большой высоты ошибки могут стоить очень дорого, можно легко получить травму.