Что почитать: книги о здоровом образе жизни и поддержании формы

Понимать, какие существуют закономерности в организме, как правильно построить тренировочный процесс и что делать, чтобы ускорить достижение идеальной для вас формы, помогут книги по теме. Оля Горбаткова поделилась рекомендациями, что следует почитать в свободное от ежедневной суеты время.

Оля Горбаткова книжный блогер, основательница книжного клуба, копирайтер и креатор Знания — свет. Здоровый образ жизни — это не просто соблюдать советы по питанию, считать калории и заниматься развитием физических свойств организма. Подход должен быть комплексным.

Серия книг «Сенсация в медицине»

Увидите на полке в магазине книги с крафт-обложкой и сквозным отверстием в ней, знайте — это серия мировых бестселлеров о тайнах человеческого тела. В каждой книге вы найдёте удивительные факты о внутренних органах и процессах, происходящих в них. Кроме обложки, их визитная карточка заключена в шутливой манере повествования и рисунках. Почему кишечник очаровательный? Какие секреты хранит кожа? Что с нами происходит, пока мы ещё не родились? Зачем наше тело всё время совершает какие-то «гадости»? На эти и многие другие вопросы вы узнаете ответы из серии «Сенсация в медицине».

«Еда и мозг», Дэвид Перлмуттер

Интересная книга о том, как глютен влияет на наш мозг и вообще всё тело. Объясняется, как работают наше пищеварение и извилины, почему возникают те или другие болезни и что делать, чтобы чувствовать себя здоровым и счастливым. Универсального решения всех проблем, конечно, нет, но общие рекомендации вполне себе ничего.

Оля Горбаткова книжный блогер, основательница книжного клуба, копирайтер и креатор Автор сначала может показаться немного фанатиком, но, если постараться абстрагироваться от этого и анализировать информацию, которую получаешь, узнаешь много интересных вещей. Например, что многие витамины не растворяются в воде и могут всасываться в кишечнике только вместе с жиром. Или что начиная с 60 лет наш мозг атрофируется на 0,6% в год.

Если вы давно хотели изменить свой образ жизни и питания в лучшую сторону — эта книга может вас круто замотивировать. Автор весьма категоричен, но ведь необязательно следовать всему, что пишут в книжках? Важно уметь выделять плюсы лично для себя.

«Промывка мозга», Дэвид Перлмуттер

Как давно вы задумывались о том, что ощущаете себя истинно свободным, стабильным и энергичным? Не помните? Большинство из нас даже не задаётся вопросами, почему жизнь проходит в постоянном напряжении, куда мы спешим, зачем пытаемся подстроиться под окружающий мир?

Промывка мозга сделает вам перезагрузку как мозга, так и тела. Перестроит сознание и найдёт настоящие цели в жизни. Вы узнаете, почему раньше существовали под воздействием извне и как этого избежать в будущем. Как очистить свой мозг за короткий срок, придерживаясь простой программы. И как необходимо питаться, чтобы организм сказал спасибо.

«#Сашин фитнес», Александра Митрошина

Вы давно думаете вступить в клуб тех, кто предпочитает тренироваться в домашней обстановке? А решиться не дают сотни противоречивых комментариев в сети? Почитайте «#Сашин фитнес». Вы найдёте там основные тезисы о построении тренировочного процесса, питания, а также три программы тренировок для разного уровня подготовки: без оборудования, с фитнес-резинками, гантелями и штангой.

В книге раскрывается 21 рацион питания: на разную калорийность; различный тип питания — обычное, вегетарианское и веганское; питание в зависимости от образа жизни.

В «#Сашином фитнесе» есть всё необходимое, чтобы можно было начать тренировки в домашних условиях, а главное — сделать процесс комплексным и по-настоящему здоровым.