5 вдохновляющих аккаунтов фотографов-путешественников

Далай Лама говорил: «Раз в году посещай место, где ты никогда не был». Он неспроста дал такой совет, ведь путешествия — это всегда невероятные воспоминания, опыт и возможность открыть для себя что-то новое.

Посещайте разные места чаще. А для вдохновения посмотрите нашу подборку аккаунтов тревел-фотографов, которые не оставят вас равнодушными и заставят отправиться в путь.

Эльнар Мансуров

Тревел-блогер из Перми. Путешествует по миру на протяжении 8 лет. В его «инстаграме» есть тысячи вдохновляющих снимков. Также он проводит экспедиции, на которые может записаться любой желающий.

Александр Мазуров

Основатель команды фотографов Russian Еxplorers. В его аккаунте можно увидеть невероятные снимки с Чукотки, Алтая, Камчатки, из Коми и многих других завораживающих мест.

Павел Матвеев

Павел — инженер по образованию, но по призванию — тревел-фотограф. Посетил более 25 стран, а его самые любимые — Исландия и Норвегия. У Павла вышла своя книга Inspiration Вook, в которой он структурировал все свои знания.

Андрей Белавин

Победитель фотоконкурсов от National Geographic, ТАСС, Моя планета. Входит в команду Russian Еxplorers.

Брэндан Ван Сон

Брэндан из Канады. Он объездил более 100 стран и даже жил в некоторых из них. Его работы оценили The Guardian, BBC, Nat Geo Travel и многие другие. Брэндан также работает со многими компаниями, например, Canon, Marriott, Volkswagen и Travel Alberta.