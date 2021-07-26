Как спорт влияет на психику фанатов

В том, чтобы порадоваться победе своей любимой команды, нет ничего плохого. Но устраивать из-за этого массовые беспорядки — как минимум странно. Где та грань, когда интересы других становятся важнее своих? Почему в какой-то момент болельщики становятся одержимыми спортом? Разбираемся вместе со спортивными психологами — мастером нейролингвистической психотерапии Андреем Гагаевым и мастером спорта международного класса по биатлону Анной Елисеевой.

Анна Елисеева спортивный психолог Фанат фанату рознь, и у каждого особая реакция на выигрыш или проигрыш «своей» команды. «Огонь» разгорается там, где вспыхивает борьба интересов среди людей, схожих по психологическим характеристикам и объединённых общим чувством неудовлетворенности.

Что такое фанатизм и в чём он проявляется?

Фанатизм в спорте — это страстная преданность команде. Спортивный фанат остро переживает успехи и неудачи своего клуба. Если победа — это бурная радость, то проигрыш — неконтролируемая агрессия. Трибуна для фанатов, по сути, площадка для самовыражения, где нет никаких забот и правил — только свобода. Ведь если в обычной жизни человек вдруг выйдет на улицу с флагом в руках и начнёт кричать, ничем хорошим это не закончится. А вот для ярых болельщиков такое поведение вполне объяснимо, поэтому на матче они отрываются по полной и выражают свои эмоции открыто.

Анна Елисеева спортивный психолог Как и в любом массовом виде деятельности, в спорте есть безудержные фанаты, болельщики, не пропускающие ни одного матча, и просто любители конкретного вида спорта, наслаждающиеся его красотой, эстетикой и непередаваемыми эмоциями. Но у них есть кое-что общее: степень приверженности, самоидентификации с той или иной командой, стремление следовать за ней, знать каждого игрока, их историю, желание быть как можно ближе к любимому клубу.



И здесь можно очертить определённый диапазон «активности», определяющий болельщика и фаната: для болельщика спортивное состязание, особенно то, в котором участвует любимая команда или спортсмен, — это интерес, новые эмоции, увлечение, даже если оно и занимает большую часть жизни. Для фаната же — это сама жизнь!

Почему фанаты становятся зависимыми от спорта?

Вот что заставляет сердца ярых поклонников спорта биться быстрее.

Эмоциональная разрядка

Учёные говорят, что те, кто наблюдает за спортивными соревнованиями, испытывают такие же гормональные выбросы, как и сами игроки. В 2014-м, когда в Бразилии проходил чемпионат мира по футболу, исследователи изучали слюну бразильских болельщиков до и после финального матча. И вот что выяснили: у болельщиков проигравшей команды уровень гормона кортизола в организме резко повысился.

Бесплатная атрибутика с символикой любимой команды

Спорт действительно вызывает зависимость. То, что приносит бешеные эмоции, мы делаем вновь и вновь. Происходит так из-за резкого выброса дофамина — нейромедиатора, который влияет на чувство удовольствия, формирует привязанность и дарит удовлетворение.

Фото: unsplash.com/@joshuahanson43

Помимо дофамина, выделяются и другие гормоны «счастья»: эндорфин, серотонин, норадреналин. Это биохимическое комбо отчасти и формирует зависимость. Что уж говорить о том, как сильно привязываются фанаты к своей любимой команде, когда она дарит им атрибутику со своей символикой. Баскетбольный клуб НБА «Торонто», например, периодически преподносит своим болельщикам футболки и шарфы. Мелочь, а приятно, и главное — бесплатно. В этом случае фанаты начинают ещё больше отождествлять себя с командой и чувствуют причастность к толпе болельщиков.

Чувство единения

Анна Елисеева спортивный психолог Спортивное состязание привлекает накалом страстей, пребыванием в моменте, интригой и эмоциями, которые «разукрашивают» нашу обыденную жизнь, вдохновляет на свои, хоть и не столь громкие победы. Это чувство единения со «своими» спортсменами, со всей страной — вспомните чемпионат мира по футболу 2018 года в России, когда крик «Гоооооол!» слышался практически из каждого окна! В тот момент почти каждый испытал гордость за страну и за себя как её представителя.

Выход из рутины

По словам спортивного психолога Анны, спорт интересен и тем, что «боление» — это один из видов времяпровождения, который находится за рамками нашей жизни с её полнотой и другими источниками удовольствия и ресурса. Сложности же социального характера и избыток агрессии возникают, когда надежда на победу любимой команды — один из единственных источников самоуважения, радости и гордости.

Что отличает фаната от болельщика?

По словам спортивного психолога и психотерапевта Андрея Гагаева, специалисты разных областей уже давно изучают действия подобных группировок и мотивацию их поведения. Существуют разные градации «фанатских» движений. Говоря о культуре людей, сопровождающих своих любимых спортсменов или клубы на соревнованиях, важно отличать «болельщиков» от «фанатов». Они различаются не только «признаками поведения», но и представляют собой разные социокультурные феномены.

Фото: unsplash.com/@dreside

Психотерапевт Андрей Гагаев отмечает, что «фанатизм» — это крайняя степень проявления заинтересованности спортом, которая сопровождается нетерпимостью к соперникам. И это первый признак, отличающий «фаната» от «болельщика». Вот ещё несколько особенностей радикалов по сравнению с обычными болельщиками:

фанатам необходимо сообщество, в котором они смогут проявить себя и повысить собственную самооценку;

они предпочитают смотреть матчи вживую, потому что через экран им сложнее ощутить принадлежность к группе;

фанатам неинтересен процесс — им важен результат;

они враждебно настроены к «чужим» болельщикам.

Почему фанаты проявляют агрессию?

По словам спортивного психолога Андрея Гагаева, когда результат не соответствует ожиданиям фанатов, они проявляют агрессию.

Андрей Гагаев спортивный психолог Фанаты настолько сильно олицетворяют себя со своими «любимцами», что поражение команды воспринимают как личное оскорбление. Но самое интересно, что если «их» команда выигрывает, то основная реакция при этом — тоже агрессия, но только с другим вектором приложения: «Мы доказали, что мы лучше вас (фанатов другой команды), поэтому продолжим самоутверждаться через рукоприкладство. Так и возникают непрерывные стычки таких «организаций».

При этом, отмечает психотерапевт, неважно, какая именно команда победила — фанаты всё равно будут проявлять агрессию. Но почему? Эксперты, говорит он, пришли к выводу, что настоящими спортивными фанатами становятся те, кто либо больше ни в чём себя не нашёл, либо те, кто крайне неудовлетворён собственной жизнью.

Андрей Гагаев спортивный психолог Именно поэтому таких людей поглощает участие в подобных организациях, словно в сектах. И та самая агрессия, которую все объясняют по-разному, есть ни что иное, как проекция собственной неудовлетворённости судьбой и образом жизни. И тут уже неважно, идёт речь о фанате футбольного или хоккейного клуба или яром стороннике любой другой деятельности.

Анна Елисеева спортивный психолог Спортивный фанат в силу практически полной идентификации со «своей» командой воспринимает поражение команды как своё собственное, что подрывает чувство собственного самоуважения, гордости за себя, желанной радости, после чего практически неизбежно вспыхивают агрессия, злость и желание их выместить различными способами. Прибавьте сюда снижение критического мышления из-за нахождения в толпе таких же разъярённых болельщиков, ощущение внутренней силы и мощи за счёт многочисленности. И как результат — массовые беспорядки после матчей.

Как бороться с фанатизмом?

Спортивный психолог Андрей Гагаев говорит, что в европейских странах работают целые социальные институты, которые занимаются проблемами «фанатского поведения». По его словам, вполне возможно, что в скором времени подобное будет и у нас. А пока, чтобы «приручить» такие стихийные сборища, есть только два варианта, говорит психотерапевт.

Первый способ — это открытое противостояние и жёсткое пресечение любых проявлений, выходящих «за рамки» социального поведения. Собственно, именно этот метод вы и видите при «разгоне демонстрантов» полицией.

Фото: unsplash.com/@waldemarbrandt67w

Второй способ — более сложный и долгий, но, на взгляд психотерапевта, более перспективный. Это просветительская деятельность и прививание культуры «боления» за свою команду. Фанатам важно объяснить, что от их деятельности страдает сама команда, на которую накладывают огромные штрафы. Научить направлять энергию в «здоровое русло». Один из таких примеров — коллективное изучение музыкального сопровождения матчей. Взять ту же массовую игру на барабанах и других инструментах — такая деятельность направлена на поддержание боевого духа и оптимального состояния членов команды. Тем более что слаженная работа музыкантов требует, как правило, длительных тренировок и выливается в хорошее увлечение.