Как правильно заниматься спортом во время критических дней?

Иногда, даже пропустив одну-две тренировки, тяжело вернуться к привычному расписанию. Что уж говорить о том, когда приходится отказаться от занятий почти на неделю. Некоторым девушкам физически тяжело заниматься спортом в критические дни, а кто-то считает, что это и вовсе вредно. Вместе с экспертами разбираемся, так ли это и как правильно скорректировать нагрузки, чтобы не перетрудиться.
Многие девушки используют месячные как предлог, чтобы «заколоть» тренировки. Часто слышу: «Тренироваться никак нельзя!», «Это наши законные выходные от фитнеса!» На самом деле месячные не считаются противопоказанием для тренировок.
Безопасно ли заниматься спортом в критические дни?
Менструация действительно не накладывает жёстких запретов на занятия спортом. Но к тренировкам стоит подходить ещё более внимательно, чем обычно.
Во время критических дней спортом заниматься можно. Но здесь важно опираться прежде всего на свои ощущения и избегать чрезмерных нагрузок. Женский организм в эти дни настраивается на расслабление и очищение.
Первые два дня цикла, как правило, самые интенсивные. И именно в это время желательно быть по отношению к себе бережными и избегать, если не вовсе, то хотя бы силовых физических нагрузок. И если вы всё же не готовы расстаться со спортом, то выбирайте что-то способствующее релаксации и умиротворению, например, йогу, пилатес или стретчинг.
Если говорить о профессиональном спорте, то здесь царят мужские законы: тренируйся и побеждай. Но, насколько мне известно, сегодня всё чаще поднимается вопрос о женском здоровье и изменениях в регламенте с учётом особенностей женского организма.
Как тренировки влияют на самочувствие?
Во время менструации лёгкая физическая активность, напротив, может пойти на пользу и облегчить неприятные симптомы.
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По словам фитнес-тренера Ольги Новиковой, занятия спортом:
- уменьшают болезненный спазм;
- улучшают работу пищеварительного тракта;
- способствуют более комфортному самочувствию во время менструальных кровотечений.
Какие нагрузки будут полезны в критические дни, а какие стоит исключить?
Если вы не занимаетесь спортом профессионально, а тренируетесь для себя, то достаточно будет снизить нагрузку на 25-50%. Вместо 10 км пробегите всего пять, вместо 20 приседаний сделайте 10. И тогда даже от высокоинтенсивных нагрузок типа табаты, интервальных тренировок, кроссфита и спринта отказываться не придётся.
Пилатесом и стретчингом можно заниматься без ограничений. Но есть отдельные упражнения, которые я не рекомендую, так как они могут спровоцировать обратный ток крови и частиц ткани эндометрия из полости матки. Так повышается риск развития гинекологических заболеваний.
Тренер рекомендует исключить:
- перевёрнутые асаны в йоге;
- упражнения на нижний отдел пресса;
- упражнения на пресс, когда голова находится ниже ног;
- ягодичный мост;
- жим ногами.
Когда стоит отменить тренировку?
Разумеется, каждый организм индивидуален и критические дни у всех проходят по-разному. У некоторых и вовсе не проявляются никакие симптомы, а другие несколько дней мучаются от сильных болей. В таком случае спорт отходит на второй план.
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Фитнес-тренер Ольга Новикова считает, что пропуск тренировки оправдан, если:
- менструация проходит очень болезненно (сильные боли внизу живота и в спине);
- наблюдаются изменения в протекании цикла;
- имеются тошнота и головокружение;
- очень сильные выделения;
- появляются головные боли;
- понижается давление;
- возникает сильное ощущение слабости, сонливости, усталости.