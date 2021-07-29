Как правильно заниматься спортом во время критических дней?

Иногда, даже пропустив одну-две тренировки, тяжело вернуться к привычному расписанию. Что уж говорить о том, когда приходится отказаться от занятий почти на неделю. Некоторым девушкам физически тяжело заниматься спортом в критические дни, а кто-то считает, что это и вовсе вредно. Вместе с экспертами разбираемся, так ли это и как правильно скорректировать нагрузки, чтобы не перетрудиться.

Ольга Новикова фитнес-тренер Многие девушки используют месячные как предлог, чтобы «заколоть» тренировки. Часто слышу: «Тренироваться никак нельзя!», «Это наши законные выходные от фитнеса!» На самом деле месячные не считаются противопоказанием для тренировок.

Безопасно ли заниматься спортом в критические дни?

Менструация действительно не накладывает жёстких запретов на занятия спортом. Но к тренировкам стоит подходить ещё более внимательно, чем обычно.

Виктория Чаровит сертифицированный тренер по пилатесу, йоге и женским телесным практикам Во время критических дней спортом заниматься можно. Но здесь важно опираться прежде всего на свои ощущения и избегать чрезмерных нагрузок. Женский организм в эти дни настраивается на расслабление и очищение.



Первые два дня цикла, как правило, самые интенсивные. И именно в это время желательно быть по отношению к себе бережными и избегать, если не вовсе, то хотя бы силовых физических нагрузок. И если вы всё же не готовы расстаться со спортом, то выбирайте что-то способствующее релаксации и умиротворению, например, йогу, пилатес или стретчинг.



Если говорить о профессиональном спорте, то здесь царят мужские законы: тренируйся и побеждай. Но, насколько мне известно, сегодня всё чаще поднимается вопрос о женском здоровье и изменениях в регламенте с учётом особенностей женского организма.

Как тренировки влияют на самочувствие?

Во время менструации лёгкая физическая активность, напротив, может пойти на пользу и облегчить неприятные симптомы.

Фото: unsplash.com/@jmason

По словам фитнес-тренера Ольги Новиковой, занятия спортом:

уменьшают болезненный спазм;

улучшают работу пищеварительного тракта;

способствуют более комфортному самочувствию во время менструальных кровотечений.

Какие нагрузки будут полезны в критические дни, а какие стоит исключить?

Если вы не занимаетесь спортом профессионально, а тренируетесь для себя, то достаточно будет снизить нагрузку на 25-50%. Вместо 10 км пробегите всего пять, вместо 20 приседаний сделайте 10. И тогда даже от высокоинтенсивных нагрузок типа табаты, интервальных тренировок, кроссфита и спринта отказываться не придётся.

Ольга Новикова фитнес-тренер Пилатесом и стретчингом можно заниматься без ограничений. Но есть отдельные упражнения, которые я не рекомендую, так как они могут спровоцировать обратный ток крови и частиц ткани эндометрия из полости матки. Так повышается риск развития гинекологических заболеваний.

Тренер рекомендует исключить:

перевёрнутые асаны в йоге;

упражнения на нижний отдел пресса;

упражнения на пресс, когда голова находится ниже ног;

ягодичный мост;

жим ногами.

Когда стоит отменить тренировку?

Разумеется, каждый организм индивидуален и критические дни у всех проходят по-разному. У некоторых и вовсе не проявляются никакие симптомы, а другие несколько дней мучаются от сильных болей. В таком случае спорт отходит на второй план.

Фото: unsplash.com/@yrss

Фитнес-тренер Ольга Новикова считает, что пропуск тренировки оправдан, если: