Как и с чем мужчинам носить спортивные носки?

Спортивные носки давно стали основным предметом нашего гардероба. Они более плотные, что подходит для свободных уличных образов, имеют большой выбор цветов, чтобы можно было сочетать с другими вещами, и в них удобно. Вместе со стилистом рассказываем о нюансах сочетания спортивных носков с вашими аутфитами, чтобы выглядеть стильно не только в спортивной форме.

Екатерина Крутенкова консультант по имиджу Этот тренд давно активно внедряют дизайнеры в своих коллекциях, сочетая носки с различной обувью. Носки лучше подбирать не под обувь, а под образ в целом: по цветовой гамме и по стилю. Они отлично вписываются в осенние образы, когда мы уже начинаем закрывать щиколотку в преддверии наступающих холодов. Лучше всего спортивные носки сочетаются с кроссовками и спортивными элементами одежды (спортивные брюки, худи, футболки). Сейчас активно набирает обороты «школьный стиль» — туфли + высокие носки. Это выглядит интересно и стильно.

С сандалиями

Вместе с сандалиями стилисты рекомендуют создавать монохромные образы, но важно следить за сочетанием фактур. Например, если ремешки на обуви выполнены из плотной непромокаемой ткани, то выбирайте жилет или рубашку из такой же ткани.

Также можете добавить одежду с малозаметным принтом: тонкая полоска — отличный вариант. Очень стильно смотрятся аутфиты сливочных цветов, но если вы любите что-то поярче, то соблюдайте те же правила, и внимание к вашему образу обеспечено.

С туфлями

Спортивные носки ярких расцветок помогают создать цепляющий взгляд образ. Если вы подберёте брюки и верхнюю одежду из одной цветовой гаммы, то у вас получится довольно стильный образ. И лучше всего в качестве обуви выбрать чёрные классические туфли, можно на высокой подошве, если ваша цель — комфортный повседневный аутфит с ноткой футуристичности. Такие туфли будут оттенять выразительный цвет носков, но при этом не потеряются в полноценном комплекте.

С кедами

Кеды совместно со спортивными носками — классика для мужских образов. Здесь можно экспериментировать по-разному. Джастин Бибер, например, носит белые кеды с носками, полоска на которых одного оттенка с одеждой. Можете комбинировать их с футболками, атласными рубашками и даже толстовками.

Для нижней части аутфита лучше всего подобрать широкие бермуды или светлые джинсы. В таких летних образах будет рационально добавить чокеры из искусственных камней и бейсболки.

С кроссовками

Вроде бы очевидно, что спортивные носки нужно носить с кроссовками, но тут всё зависит от одежды. Если вы составите полностью чёрный образ и наденете непримечательного цвета кроссовки, то в этом случае носки должны вписываться в цельный образ и не выделяться.

Если хотите пойти на прогулку в спортивном образе, то выбирайте кроссовки интересных форм и моделей, какие, например, выпускает Канье Уэст. Носки могут быть одного цвета со всем образом, потому что всё внимание должно быть сфокусировано на обуви, а спортивные носки в данном случае — та самая деталь, без которой будет неудобно.