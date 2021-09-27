Какие продукты стоит есть вместе, а какие нет и почему?

Правда ли, что некоторые продукты не стоит сочетать между собой? Как такие комбинации влияют на усвоение важных веществ?



Разбираемся вместе с нутрициологами.

Когда дело касается выбора в еде, а именно сочетания продуктов, у многих возникают сомнения. Но действительно ли смешивать всё подряд в одном приёме пищи рискованно?

Анна Фан дер Флит нутрициолог, консультант по психологии пищевого поведения Cовместимость или несовместимость продуктов — это миф, уходящий корнями в древность и аюрведу.

Некоторые продукты и правда несовместимы?

Говорят, отдельные продукты нельзя сочетать, поскольку это может привести к болезням, накоплению токсинов и проблемам с пищеварением. По интернету гуляет немало таких утверждений. Якобы нельзя есть стейк с картофелем, а крахмалы несовместимы с кислыми продуктами. Разные типы белка друг с другом не сочетаются, их также не следует совмещать с крахмалами и жирами. Фрукты, овощи, сахар и вовсе надо есть отдельно. На самом деле совместимость или несовместимость продуктов — это в большей степени миф. Он противоречит законам биохимии и науке о питании, отмечает нутрициолог.

Фото: unsplash.com/@louloubphoto

Анна: То, что разные продукты перевариваются с разной скоростью, а их смешивание ведёт к «пробке» в желудочно-кишечном тракте и гниению, неправда. Потому что в нашем желудке выделяется соляная кислота, а она угнетает размножение болезнетворных бактерий. Они не могут образовываться, поскольку там всё стерильно. Как в операционной.

Как всё-таки сочетать продукты?

Доля правды в этом утверждении всё же есть, но разберём вопрос подробнее. Сторонники раздельного питания утверждают, что для переваривания разных продуктов необходимы разные ферменты, которые по логике работают в разной среде: либо в кислой, либо в щелочной. Среда якобы не может быть одновременно и той и другой.

Анна: Начнём с того, что почти любой продукт — это сочетание белков, жиров и углеводов в разных процентных соотношениях. Например, крупы относятся к классу углеводов, но в них содержатся и белок, и жиры. Мясо — продукт белковый, но жиры в нём тоже присутствуют. Во время потребления пищи в ЖКТ вместе с пищеварительными соками и прочими необходимыми субстанциями выделяются все три класса ферментов: протеазы, липазы и карбогидразы. Первые расщепляют белки, вторые жиры, третьи углеводы. И неважно, съели вы чистый углевод или нет, ЖКТ всё равно выработает эти три фермента.

Фото: unsplash.com/@maxdelsid

Кислотно-щелочное равновесие — настолько важный и серьёзный показатель, что даже небольшое его отклонение в ту или иную сторону может оказаться летальным для человека, отмечает нутрициолог. Такие жизненно важные показатели не могут зависеть от пищи. Их регуляция происходит за счёт совсем других механизмов. Этим заняты буферные системы организма, а у пищи на кислую или щелочную среду довольно небольшое воздействие. Тем не менее действительно есть некоторые сочетания продуктов, которые могут повлиять на усвоение тех или иных веществ из пищи.

Цитрусовые и железо. Железо поступает в двух формах: гемовое железо — из мяса, негемовое — из растительной пищи. Первое отлично усваивается, в то время как из второго в организме остаётся всего 1-10%. Но есть способ эту проблему решить — добавить витамин С к источнику негемового железа. То есть если есть цитрусовые или болгарский перец вместе со шпинатом, злаками и бобовыми, то усвоение железа из них будет выше.

Морковь и жиры. Жирорастворимые витамины (А, D, E, K) и каротиноиды нуждаются в жирах, чтобы организм смог усвоить необходимые вещества. Поэтому если к морковке, болгарскому перцу или шпинату добавить сыр или заправить салат растительным маслом, вы не потеряете ни грамма из содержащихся там витаминов.

Молочные продукты и оксалат. Такие продукты, как шпинат, шоколад, чай, содержат оксалат — он снижает усвоение кальция. И если у вас недостаточное количество этого вещества в организме, то стоит избегать сочетаний молочных продуктов со шпинатом, орехами, шоколадом, свёклой, клубникой.

Анастасия Шагарова кинезиолог, основатель центра доктора Шагаровой в России Организм умеет переваривать смешанную еду. Например, именно с овощами очень хорошо усваивается белок. По объёму его должно быть в два раза меньше, чем овощей.



Также жиры хорошо сочетаются как с углеводами, так и с белком. Раздельное же питание можно применять людям с резкими дефицитами для восстановления здоровья.



Не стоит совмещать фрукты с основным приёмом пищи, поскольку это приведёт к брожению. Их необходимо употреблять за 30 минут до основного приёма пищи или через два часа после. Но желательно не есть более 1-2 фруктов в день.

А вы стараетесь избегать конкретных сочетаний продуктов? Или едите всё подряд?