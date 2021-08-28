Не задумываясь об особенностях некоторых продуктов, можно получить больше вреда, чем пользы.

Как правильно: с чем и почему нельзя есть фрукты?

Когда нужно есть фрукты? С какими напитками и едой нельзя есть фрукты?



Развеиваем мифы о фруктах вместе со специалистом по питанию.

Многие наслышаны о пользе фруктов: как они улучшают состояние кожи, волос и ногтей. Сотни диет советуют худеющим заменить всё сладкое в рационе на фрукты и ягоды. Но действительно ли эти советы правдивы? Или всё же стоит осторожнее подходить к выбору продуктов питания?

Александр Кожевников тренер, реабилитолог, нутрициолог Фрукт как отдельный компонент питания — одна из основ правильного питания, только надо понимать, как его использовать.

С чем нельзя сочетать фрукты?

Для начала разберёмся, с какими продуктами какие фрукты совмещать точно не стоит. Фрукты следует разделить на несколько групп.

Сладкие фрукты: бананы, инжир, хурма, финики, сладкие сорта винограда и сухофрукты.

Проходят самый быстрый этап пищеварения относительно других фруктов. Не сочетаются с мясными, рыбными продуктами. Желательно употреблять как отдельный приём пищи. Исключение составляет молочная и кисломолочная продукция (если в этом действительно есть потребность). Например: сметана, сыры, сливки, молоко.

Фото: unsplash.com/@thalia_s_ruiz

Также важно помнить, что сочетание сладких фруктов, молочной и кисломолочной продукции способствует быстрой и сильной ответной реакции поджелудочной железы — выделяется инсулин, что может негативно сказаться на здоровье.

Полукислые фрукты: яблоко, сладкие сорта груш, слива, виноград (некоторые сорта), персик, абрикос, нектарин, малина, земляника, голубика, черника, дыня и арбуз.

Плохо сочетаются с крахмалистыми продуктами, грибами, рыбой и морепродуктами, яйцами и бобовыми.

Важно помнить, что арбуз и дыню стоит употреблять строго как отдельный приём пищи. Причём арбуз и дыня друг с другом тоже не сочетаются.

Кислые фрукты: цитрусовые, гранаты, киви, крыжовник, клюква, вишня, зелёные кислые яблоки, сливы, кислые сорта груш, кислые сорта винограда, абрикос.

Несовместимы с высокобелковой продукцией животного происхождения и крахмалистой продукцией. Например, не стоит употреблять рис, хлебобулочные изделия, картофель, крахмалистый фрукт банан вместе с цитрусовыми или другими кислыми фруктами. Крахмал — это сложный полисахарид, который долго переваривается, а кислые фрукты содержат кислоты, на которые желудочно-кишечный тракт выделяет совершенно другие ферменты для переваривания.

Как правильно есть фрукты?

В состав фруктов входят вода, органические кислоты, азотистые соединения, эфирные масла, углеводы. Если рассматривать классический приём пищи с поступлением в организм белков, жиров, углеводов и клетчатки, то нет надобности дополнять такой разнообразный рацион фруктами. В тарелке и так присутствуют углеводы в виде круп или крахмалистых продуктов. Они будут снабжать организм энергией постепенно. Углеводы из фруктов будут совершенно лишними в этот момент.

Употреблять напитки с фруктами возможно, если есть желание, — чай, кофе или воду. Но в этом тоже нет большого смысла, так как основная составляющая фрукта — вода (до 90% от объёма). Что касается сочетаемости фруктов с другими продуктами, то для таких целей лучше всего подойдут орехи или овощи.

Фото: unsplash.com/@alexandermils

Чем сильнее термообработка фруктов, тем меньше в них сохраняется полезных веществ. Однако в промышленных масштабах фруктовые плантации обрабатывают разного рода химикатами и веществами для оптимизации созревания, хранения и транспортировки. Поэтому следует тщательнее мыть фрукты перед едой. Нелишним будет погрузить их на десять секунд в горячую воду, чтобы окончательно избавиться от нежелательных веществ на поверхности.

Когда лучше есть фрукты?

Фрукты содержат большое количество углеводов, в ответ на которые поджелудочная железа вырабатывает инсулин. Самый «рабочий» инсулин выделяется в диапазоне с 10:00 до 17:00-17:30. Употребляя фрукты в этом временном диапазоне, можно не сомневаться, что организм корректно усвоит глюкозу от съеденного фрукта.

Следует помнить о балансе при составлении рациона. Фрукты могут заменить лишь часть углеводов из пищи, так как для корректной работы ЖКТ необходимы и другие более грубые компоненты пищи, которые содержатся в крупах и крахмалистых продуктах. Лучше есть фрукты между основными приёмами пищи в виде лёгкого перекуса.