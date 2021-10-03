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Утренняя гимнастика в постели, пилатес и растяжка лёжа на кровати, лучшие упражнения для начинающих

Бодрое утро: комплекс упражнений для быстрого пробуждения
Маргарита Зуева Инесса Тимошина
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Утренняя зарядка
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Зарядку можно делать, не вставая с кровати. Вам понадобится 5-10 минут.
Как делать утреннюю зарядку? Какие упражнения выбрать?

Отвечает фитнес-тренер.

Есть такое расхожее мнение, что утро добрым не бывает. Но что если начать его с несложных физических упражнений, для которых даже не придётся выбираться из мягкой постели? Вам нужно будет только проснуться.

<a href="https://www.instagram.com/timoshinafit/">Инесса Тимошина</a>
Инесса Тимошина
фитнес-тренер

Это очень хорошие упражнения для утренней зарядки. Они смогут зарядить вас отличным настроением на весь оставшийся день.

В разминке задействованы все основные суставы. Инесса рекомендует повторять каждое упражнение по 10-15 раз для достижения оздоровительного эффекта.

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Разминка шеи

  • Садимся на кровати, спина прямая.
  • Смотрим перед собой.
  • Наклоняем голову то к левому, то к правому плечу.

Разминка плеч

  • Сидим с прямой спиной, ноги перед собой, можно скрестить.
  • Руки опущены вдоль туловища.
  • Совершаем круговые движения плечами по несколько раз вперёд и назад.

Повороты туловища

  • Сидим на кровати с прямой спиной, ноги скрещены.
  • Левой рукой опираемся на матрас за спиной, правой — перед собой.
  • Поворачиваем туловище влево и слегка подталкиваем его с помощью рук.
  • То же самое повторяем и в правую сторону.

Вращения согнутыми руками

  • Сидим на кровати с прямой спиной, ноги скрещены.
  • Кисти рук кладём на плечи.
  • Вращаем согнутыми руками несколько раз вперёд и назад.

Фото: istockphoto.com

Разминка спины

  • Сидим на кровати со скрещёнными ногами.
  • Вытягиваем руки вперёд, сцепив кисти между собой.
  • Спину скругляем, тянемся плечами вслед за руками.
  • После этого выпрямляем спину и разворачиваем плечи в стороны.
  • Повторяем так несколько раз.

Разминка ног

  • Ноги выпрямляем перед собой.
  • Тянем носки от себя.
  • После тянем их на себя.
  • Повторяем упражнение несколько раз.

Вот и вся утренняя разминка. Удивительно, как скромные 5-10 минут с утра могут улучшить ваш день и ваше самочувствие.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате». Комплекс упражнений для утренней зарядки показала модель Ирина Николаева.

Источник: SportChic.

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