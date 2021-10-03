Бодрое утро: комплекс упражнений для быстрого пробуждения
3 октября 2021, 11:15 МСК
Зарядку можно делать, не вставая с кровати. Вам понадобится 5-10 минут.
Как делать утреннюю зарядку? Какие упражнения выбрать?
Отвечает фитнес-тренер.
Есть такое расхожее мнение, что утро добрым не бывает. Но что если начать его с несложных физических упражнений, для которых даже не придётся выбираться из мягкой постели? Вам нужно будет только проснуться.
фитнес-тренер
Это очень хорошие упражнения для утренней зарядки. Они смогут зарядить вас отличным настроением на весь оставшийся день.
В разминке задействованы все основные суставы. Инесса рекомендует повторять каждое упражнение по 10-15 раз для достижения оздоровительного эффекта.
Разминка шеи
Садимся на кровати, спина прямая. Смотрим перед собой. Наклоняем голову то к левому, то к правому плечу. Разминка плеч
Сидим с прямой спиной, ноги перед собой, можно скрестить. Руки опущены вдоль туловища. Совершаем круговые движения плечами по несколько раз вперёд и назад. Повороты туловища
Сидим на кровати с прямой спиной, ноги скрещены. Левой рукой опираемся на матрас за спиной, правой — перед собой. Поворачиваем туловище влево и слегка подталкиваем его с помощью рук. То же самое повторяем и в правую сторону. Вращения согнутыми руками
Сидим на кровати с прямой спиной, ноги скрещены. Кисти рук кладём на плечи. Вращаем согнутыми руками несколько раз вперёд и назад.
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Разминка спины
Сидим на кровати со скрещёнными ногами. Вытягиваем руки вперёд, сцепив кисти между собой. Спину скругляем, тянемся плечами вслед за руками. После этого выпрямляем спину и разворачиваем плечи в стороны. Повторяем так несколько раз. Разминка ног
Ноги выпрямляем перед собой. Тянем носки от себя. После тянем их на себя. Повторяем упражнение несколько раз.
Вот и вся утренняя разминка. Удивительно, как скромные 5-10 минут с утра могут улучшить ваш день и ваше самочувствие.
Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате». Комплекс упражнений для утренней зарядки показала модель
Ирина Николаева.
Источник: SportChic.