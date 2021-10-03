Бодрое утро: комплекс упражнений для быстрого пробуждения

Зарядку можно делать, не вставая с кровати. Вам понадобится 5-10 минут.

Как делать утреннюю зарядку? Какие упражнения выбрать?



Отвечает фитнес-тренер.

Есть такое расхожее мнение, что утро добрым не бывает. Но что если начать его с несложных физических упражнений, для которых даже не придётся выбираться из мягкой постели? Вам нужно будет только проснуться.

Инесса Тимошина фитнес-тренер Это очень хорошие упражнения для утренней зарядки. Они смогут зарядить вас отличным настроением на весь оставшийся день.

В разминке задействованы все основные суставы. Инесса рекомендует повторять каждое упражнение по 10-15 раз для достижения оздоровительного эффекта.

Разминка шеи

Садимся на кровати, спина прямая.

Смотрим перед собой.

Наклоняем голову то к левому, то к правому плечу.

Разминка плеч

Сидим с прямой спиной, ноги перед собой, можно скрестить.

Руки опущены вдоль туловища.

Совершаем круговые движения плечами по несколько раз вперёд и назад.

Повороты туловища

Сидим на кровати с прямой спиной, ноги скрещены.

Левой рукой опираемся на матрас за спиной, правой — перед собой.

Поворачиваем туловище влево и слегка подталкиваем его с помощью рук.

То же самое повторяем и в правую сторону.

Вращения согнутыми руками

Сидим на кровати с прямой спиной, ноги скрещены.

Кисти рук кладём на плечи.

Вращаем согнутыми руками несколько раз вперёд и назад.

Фото: istockphoto.com

Разминка спины

Сидим на кровати со скрещёнными ногами.

Вытягиваем руки вперёд, сцепив кисти между собой.

Спину скругляем, тянемся плечами вслед за руками.

После этого выпрямляем спину и разворачиваем плечи в стороны.

Повторяем так несколько раз.

Разминка ног

Ноги выпрямляем перед собой.

Тянем носки от себя.

После тянем их на себя.

Повторяем упражнение несколько раз.

Вот и вся утренняя разминка. Удивительно, как скромные 5-10 минут с утра могут улучшить ваш день и ваше самочувствие.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате». Комплекс упражнений для утренней зарядки показала модель Ирина Николаева.

Источник: SportChic.