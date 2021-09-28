Эта тренировка позволит быстро сбросить лишние килограммы и развить выносливость.

5 упражнений с собственным весом, которые заменят спортзал

Какие упражнения можно делать без дополнительного отягощения?



Отвечает фитнес-тренер.

Привлекательность упражнений — в их доступности и эффективности. Штанги, гантели и тренажёры не понадобятся. Большой плюс, что задействованы все группы мышц с минимальным риском травмировать суставы и связки.

Егор Фукалов фитнес-тренер От вас лишь требуется не пропускать тренировки и правильно питаться.

Особенности упражнений

Не требуют затрат на гантели и штанги

Минимальный риск травм

Работают все группы мышц

Быстрые результаты

Укрепляется здоровье

Улучшается осанка

Увеличиваются выносливость и сила

Уменьшается жировая прослойка

Принципы, которые помогут выжать максимум из тренировок

Полная амплитуда движения вовлекает больше мышечных волокон, чем короткая. Например, в приседаниях опускайтесь до параллели бёдер с полом, а при отжиманиях касайтесь грудью пола. Найдите оптимальный темп движений. Плавно опускайтесь и быстро поднимайтесь. Не бросайте тело вниз, контролируйте опускание. Старайтесь сохранять нужный темп движения на протяжении всей тренировки. Для мышц важно время под нагрузкой, а не количество повторений. Усложняйте тренировки. Мышцы адаптируются к нагрузкам, после чего прогресс замедляется. Сила и мускулы увеличиваются, а значит, сложность тренировки тоже необходимо повышать со временем.

Фото: istockphoto.com

Упражнения, которые заменят спортзал

Болгарские выпады с отведением бедра вверх

Техника выполнения:

Спина прямая с лёгким прогибом в пояснице наклонена к полу. Лопатки вместе, грудь вперёд.

Левую ногу кладём на тумбу, правая – опорная.

Сделайте глубокий вдох и плавно опускайтесь вниз до параллели бедра правой ноги с полом.

Сделайте выдох и мощным движением вытолкнитесь вверх. Левая нога используется только для удержания равновесия.

Далее выведите бедро левой ноги вперёд.

Выполняйте три подхода по 20 раз. Отдых между подходами — минута.

Упражнение на пресс с поднятием рук и ног

Техника выполнения:

Из положения лёжа вытяните руки и ноги, чтобы они не задевали пол.

Согнитесь в животе, одновременно поднимая руки и ноги. Не отрывайте поясницу от пола.

В пиковой точке напрягите мышцы живота.

Плавно разогнитесь в исходное положение. Старайтесь держать руки и ноги в воздухе.

Выполняйте три подхода по 10-15 раз. Отдых между подходами — минута.

Фото: istockphoto.com

Усложнённое бёрпи с отжиманием

Техника выполнения:

Из положения стоя переход прыжком в планку.

Выполняем отжимание.

Из планки делаем прыжок в присед.

На выдохе мощно выпрыгиваем из приседа вверх, задевая носки руками.

Выполняйте три подхода по 10 раз. Отдых между подходами — одна минута.

Взрывные выпрыгивания из положения упора на коленях

Техника выполнения:

Сядьте, чтобы пятки были под ягодицами.

Спина прямая.

На выдохе мощным движением выпрыгните в положение глубокого приседа.

Выпрямитесь вверх с прямой спиной.

Выполняйте три подхода по 5-10 раз. Отдых между подходами — одна минута.

Фото: istockphoto.com

Лодочка с отведением локтей назад

Техника выполнения:

Лягте на живот.

Руки вытяните вперёд, а ноги назад. Старайтесь держать их в воздухе на протяжении всего упражнения.

Поднимайте туловище, руки и ноги одновременно вверх, задерживаясь в верхнем положении на одну секунду.

Далее отведите локти назад, сводя лопатки вместе.

Плавно верните руки в исходное положение.

Выполняйте три подхода по 15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.

Выполняйте этот комплекс упражнений 2-3 раза в неделю. Не забывайте есть достаточное количество белков, жиров и углеводов, а также полноценно отдыхать. Так вы достигнете наилучших результатов.