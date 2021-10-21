12 мотивирующих цитат от олимпийских чемпионов. Яшин, Месси и другие — о пути к победе

Чтобы достичь определённых высот в различных сферах жизни, будь то спорт, учеба или карьера, человек должен прикладывать не только физические силы. Моральный и эмоциональный настрой играет очень важную роль в достижении поставленных целей.

Мы собрали 12 мотивирующих цитат олимпийских чемпионов, которые могут изменить ваш взгляд на путь к победе.

Лев Яшин

Советский футболист, олимпийский чемпион 1956 года.

Если моё имя и осталось в футболе, то обязан я этим не матери-природе и не счастливым генам, а прежде всего тем, кто составлял среду, в которой я рос и воспитывался, тем, кто учил меня работать и играть в футбол. Обязан обстоятельствам, сделавшим мою жизнь такой, а не иной. Наверное, самому себе я тоже обязан, потому что трудясь не страшился измазать руки, не кривил губы от солёного рабочего пота, не стеснялся признаваться себе в собственных слабостях и собственном несовершенстве.

Фото: Universal/Corbis/VCG via Getty Images

Лионель Месси

Аргентинский футболист, олимпийский чемпион 2008 года.

В каждом матче я играю одинаково — так, как будто это финал.

Майк Тайсон

Американский боксёр-тяжеловес, олимпийский чемпион среди юниоров в первом тяжёлом весе.

Без дисциплины не имеет значения, насколько ты хорош. Без дисциплины ты ничто. Когда-нибудь ты встретишь крутого парня, который выдержит все твои лучшие удары и будет продолжать наступать. Помни об этом и не теряй силу духа и мужества. Это время, когда дисциплина вступает в игру.

Уле-Эйнар Бьорндален.

Норвежский биатлонист, самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр.

Самое важное, чему я научился — это находить правильных людей и избегать плохих. Научился ставить цели и достигать их. Научился планировать — я составляю план на день, на неделю, на месяц, на четыре года. Я просчитываю каждый свой шаг. И, знаете, это помогает, причём не только в спорте.

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Владислав Третьяк

Советский хоккеист, трёхкратный олимпийский чемпион.

Мне было легко, когда я попадал к строгим тренерам. К Ерфилову, моему первому тренеру, к Тарасову, который подошёл ко мне 17-летнему и сказал: «Ну что, полуфабрикат, будем работать? Если выживешь, будешь великим, а не выживешь — извини, пойдёшь в шахту».

Майкл Фелпс

Американский пловец, 19-кратный олимпийский чемпион.

Если ты хочешь быть лучше остальных, то приготовься делать то, что остальные не хотят делать.

Майкл Джордан

Американский баскетболист, двукратный олимпийский чемпион.

Я промахнулся 9000 раз за свою карьеру. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз мне был доверен решающий бросок, и я промахивался. Я терпел поражения снова и снова. И именно поэтому я достиг успеха.

Ольга Корбут

Советская гимнастка, четырёхкратная олимпийская чемпионка.

Возможность преодолеть себя — без сомнений, самое ценное свойство спорта.

Фото: Rich Clarkson / Rich Clarkson & Associates

Инна Дериглазова

Российская фехтовальщица на рапирах, двукратная олимпийская чемпионка, дважды серебряный призёр Олимпийских игр.

Путь к победе нужно спокойно подготовить, тогда и результат будет.

Серена Уильямс

Американская теннисистка, четырёхкратная олимпийская чемпионка.

Спящему не достанется ничего, кроме снов.

Елена Исинбаева

Российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка.

Мой главный соперник – это я сама. Я всегда боролась только с самой собой.

Фото: EMPICS Sport — PA Images via Getty Images

Маргарита Мамун

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро.

Личные амбиции – это в первую очередь преодолевать себя.