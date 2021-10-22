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Что из еды взять в поход, какие продукты питания стоит брать в долгий трекинг, раскладка

Какую еду взять с собой в поход, чтобы не нести из дома весь холодильник?
Алия Нургалеева Сергей Склизков
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Какую еду взять в поход?
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Собрали фишки от опытных путешественников, которые сэкономят место в вашем рюкзаке.

Говоря о трекинге, многие предвкушают необычный гастрономический опыт: незабываемый пикник на природе, еду на костре и травяной чай на закате. Звучит, конечно, заманчиво, но реально ли это организовать? Любой опытный турист знает, что походное питание требует грамотного планирования. Поэтому перед тем, как отправиться в пешее путешествие, самое главное – это продумать рацион. А в этом вам поможет гайд, который мы составили вместе с экспертами.

<a href="https://www.instagram.com/sergeyrideaway/">Сергей Склизков</a>
Сергей Склизков
победитель и финалист московских и всероссийских соревнований по пешеходному и лыжному туризму

В походе важно восстанавливать силы и работоспособность для того, чтобы успешно преодолеть маршрут. Поэтому продуктовая раскладка должна быть калорийной.

Как организовать питание для похода?

Начнём с того, что трекинг – это многодневный пеший поход с преодолением пересечённой местности. Спортивный туризм, как и любой другой вид спорта, требует немало сил и энергии. Поэтому выбор в еде зависит от того, как долго будет длиться ваш поход и насколько он будет сложным. Знание этих нюансов значительно облегчит вам составление рациона.

Фото: istockphoto.com

Экспресс-путешествие

Оно представляет собой скоростное восхождение или мультигонку в формате двухдневного похода. Обычно проходит в режиме нон-стоп, и готовить там будет некогда. Поэтому берите с собой сублиматы, электролитные гели, изотоники, протеиновые батончики, шоколадки. Чтобы избежать однообразия блюд, заранее спланируйте меню на каждый день недели.

Например, на завтрак – овсянка, сухофрукты (изюм, финики, клюква) и крекеры на обед, орехи (миндаль, фундук, кешью) на перекус. О, и зефир на десерт у костра. Если вы не можете обойтись без роскоши вдали от дома, ограничиваться сухим пайком необязательно. Захватите с собой немного ветчины, ломтики сыра, паштет из печени или тунца. В любом случае не забывайте, что ваш поход не будет длиться вечно и вскоре вы вернётесь в былые «тепличные» условия.

Двухдневный поход

Это чаще всего поход выходного дня. В такой ситуации вы не слишком ограничены весом снаряжения и можете взять с собой привычные продукты. Обычно туристическая раскладка на одного человека в таких условиях составляет порядка 3 тыс. калорий в день. В двухдневный поход даже можно взять с собой свежие овощи, сделать вечером салат и вкусно поесть с видом на закат. В этом смысле короткие походы очень комфортны. Даже если вы ошиблись или забыли что-то взять – не страшно. Да, вы пропустите один приём пищи, немного больше устанете, но в конце дня вернётесь домой и восстановите силы.

Фото: istockphoto.com

Экспедиционный тур

Здесь раскладка еды составляется согласно запросам группы с учётом общего веса снаряжения. Либо это будут обычные, но объёмные по весу продукты из магазина – такие как макароны, тушёнка. Либо лёгкие сублимированные сухие смеси. Нести с собой воду не нужно – составляя маршрут, надо учитывать, где вы сможете её найти.

<a href="https://vk.com/id84860581">Павел Терехов</a>
Павел Терехов
руководитель горных походов 1–4-й категорий трудности

Для перекуса можно взять шоколадки, батончики, орешки, сухофрукты. Завтрак, обед и ужин обычно готовятся из общей раскладки, которую составили на группу. Объём зависит от подготовки людей. Средний расчёт на одного человека в сутки – 350-500 г сухих сублиматов. Минимум – 250, максимум – 600.

Многодневный поход

Если это маршрут по пересечённой местности с тяжёлыми перевалами, в этом случае делаются «заброски» – запас продуктов пополняется во время движения. Вероятно, это будут обычные продукты из магазинов, чаще всего – консервированные. А вот если, допустим, вы путешествуете по Карелии и ошиблись с раскладкой, то всегда можете найти то, чем можно перекусить, прямо на местности – это ягоды, грибы. Можно даже порыбачить, отмечает руководитель горных походов.

В длительном походе также важно соблюдать правила пищевой безопасности – правильную упаковку, хранение, приготовление. Сырые и готовые к употреблению продукты храните раздельно. И помните, что скоропортящееся нельзя хранить в жаркую погоду более одного часа, а в прохладную – более двух часов. В противном случае продукты будут непригодными для употребления.

Фото: unsplash.com/@mattkgross

Какими будут самые оптимальные перекусы в долгой дороге?

В поход, особенно длительный, не стоит брать тяжёлые продукты, поскольку вес здесь имеет решающее значение. В конце концов, помимо еды, у вас за плечами будут палатка, спальный мешок, сменная одежда, средства личной гигиены и другие вещи. В длительном трекинге есть возможность по дороге собрать дрова и найти воду, а в высокогорном раскладка будет иной. В лесной зоне есть возможность готовить на костре, а в горах вы сможете использовать только газовую горелку и будете вынуждены экономить топливо.

Сергей: Включайте обязательно в продуктовую раскладку мясо – тушёнку или колбасу (сервелат, который содержит жир и долго хранится), сладости, сгущёнку. Что касается общих требований к продуктам, то они должны немного весить, быстро готовиться и долгое время не портиться – то есть иметь длительный срок хранения без холодильника. Поэтому составление раскладки (общий набор продуктов на группу с учётом оптимального набора и веса в граммах на каждого участника) – важный момент.

Хороший вариант для похода – это сублимированная еда. Это продукты, из которых удаляется влага при сохранении вкусовых качеств. Достаточно добавить горячую воду, подождать пару минут – и получится готовый борщ, гуляш или что-то ещё. Некоторые опытные туристы самостоятельно занимаются сушкой и делают заготовки из овощей и мяса заранее.

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Основная задача сублимированной пищи – сделать ваш рюкзак более лёгким. Кроме того, это позволяет взять больше разнообразной еды – на одних макаронах и рисе далеко не уйдёшь и, если поход длительный, полезно разнообразить рацион. Но в любом случае сублиматы – это только часть рациона, остальное – стандартная продуктовая раскладка, отмечает победитель всероссийских соревнований по пешеходному туризму. Нельзя сказать, что еда в походе радикально отличается от обычной – вы берёте то, что обычно употребляете в пищу, но учитываете вес и срок хранения.

Сергей: Формально в походе есть два основных приёма пищи – завтрак и ужин. Утром нужно зарядиться энергией, а вечером – восстановиться после трудного дня. Обед – скорее, формальный перекус. Утром вы загружаете организм питательными веществами на весь день, вечером – восполняете. Ужин – это всегда полноценная еда, максимально обеспечивающая углеводами, жирами и белками – например, плов, макароны с мясом и чай с высокоуглеводными сладостями (конфеты, шоколад, халва). Когда вы идёте с большой нагрузкой – 20-30 кг снаряжения – энергетические затраты необходимо компенсировать.

Фото: istockphoto.com

Фишки, которые позволяют сэкономить вес так, чтобы не пострадали питательные и вкусовые качества блюд:

  • В горах нет деревьев – здесь готовят на газу или на бензине – запас топлива ограничен и вы будете вынуждены его экономить. Сублимированные продукты не требуют варки – их достаточно залить кипящей водой, чтобы через 3-4 минуты получить готовое блюдо, например – гречку с курицей.
  • Неотъемлемой частью набора является сухое молоко. Это калорийный и лёгкий продукт. Кашу на обычном молоке с утра в походе приготовить невозможно, но можно заменить его на сухое. Или, например, чтобы сварить борщ высоко в горах, картошку заменяют картофельными хлопьями.
  • На длительный маршрут удобно брать вяленое или сушёное мясо, кусочки сала – быстрый и удобный перекус.
  • Важны быстрые углеводы, поэтому можно разложить по карманам конфеты, леденцы, сухофрукты и орешки – источник белка.
  • В многодневном походе отдаётся предпочтение сыпучим продуктам – рис, овсяные хлопья легко расфасовать в пакеты или пластиковые бутылки из-под воды. Овощи тоже могут быть, но в сушёном виде.
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