Как улучшить здоровье и отсрочить старость с помощью тренировок?

Как занятия спортом влияют на организм человека после 30 лет?



Отвечает фитнес-тренер.

Бытует мнение, что начинать заниматься фитнесом после 40-50 лет поздно или вовсе опасно. Якобы за прожитые годы накопились проблемы со здоровьем. Больные суставы, слабая спина, хрупкие кости и высокое давление. Мысль о том, чтобы при таком комплекте заболеваний начать заниматься спортом, вызывает только обеспокоенность. Вдруг здоровье ухудшится и старость наступит быстрее.

Егор Фукалов фитнес-тренер Человек начинает терять мышцы после 30 лет от 0,5% до 1% в год. После 50 лет этот процесс ускоряется. Спорт делает нас не только красивыми, но и здоровыми. Это напрямую влияет на наш социальный статус и самооценку. Если вы любите себя и своё тело, то относитесь к нему бережно и уважайте его, ведь оно с вами с самого рождения.

Теории о причинах старения

Сторонники эволюционных теорий считают, что старение запрограммировано природой. Это необходимо, чтобы дать преимущество целой популяции. Но есть и другая группа учёных, которые думают иначе. Они уверены – в процессе жизни существа накапливают повреждения. Со временем ущерба становится так много, что организм не в состоянии с ним бороться.

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Как тренировки помогают отсрочить старость?

Натан Лебрассер, профессор физической медицины и реабилитации в клинике Майо в Рочестере, утверждает: «Лучший способ восстановить и защитить себя от факторов старения – физические упражнения. Физкультура активирует механизмы, которые необходимы для восстановления ДНК». Чтобы оставаться молодым и энергичным, нет нужды бегать ультрамарафоны и проводить по три часа в день в тренажёрном зале.

Любая активность будет полезна. Например, спуск по лестнице или прогулка с собакой. Всё это работает при регулярном выполнении. ВОЗ рекомендует людям от 65 лет и старше ежедневно гулять на свежем воздухе, танцевать, работать в саду, плавать и ездить на велосипеде. Чаще всего не старение является причиной ухудшения физического состояния. Сидячий образ жизни и бездействие мышц вызывают преждевременное старение.

Современные исследования доказали, что фитнес улучшает работу сердца, лёгких, мозга и других органов. Учёные провели эксперименты, как упражнения в течение жизни влияют на здоровье людей. Они пришли к выводам, что можно отсрочить 40 хронических заболеваний, предотвратить снижение когнитивных функций, снизить депрессию и помочь людям жить дольше.

Кардио, правильное питание и другие методы делают нас моложе, но этого недостаточно. Силовая тренировка помогает остановить потерю мышечной массы, снизить ожирение и ускорить метаболизм. Всё это является признаками старения. Мышцы тесно связаны с нашим здоровьем и долголетием. В 2020 году был проведён систематический обзор и метаанализ того, как потеря мышц влияет на человека. Были сделаны интересные выводы о том, что возрастная потеря мышечной массы и силы распространена у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, деменцией, сахарным диабетом и респираторными заболеваниями.

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Плюсы силовых тренировок после 40-50 лет

Улучшается работа мозга и сердечно-сосудистой системы

Укрепляются кости, суставы и связки.

Увеличиваются сила и выносливость.

Прирост мышечной массы.

Омолаживается гормональный состав.

Положительное влияние на нервную систему и иммунитет.

Снижается депрессия и тревога.

Стабилизируется артериальное давление.

Повышается чувствительность к инсулину.

Что нужно делать для омоложения

Бегать и ходить. Это самое простое. Они не требуют дополнительного оборудования и доступны большому количеству людей. Оптимальным будет проводить по 2-3 тренировки в неделю. Старайтесь заниматься от 60 до 150 минут за семь дней со скоростью около 6-8 км/час. Не нужно изнурять себя. Проводились исследования, что среднестатистическому человеку не стоит бегать более 56 км в неделю, поскольку можно навредить организму.

Тратить от 500 до 3500 ккал в неделю. Нагрузка должна быть такой, чтобы человек мог разговаривать предложениями, а не отрывистыми фразами. Если вы не профессиональный спортсмен и хотите сохранить здоровье – избегайте чрезмерных нагрузок. При экстремальной активности тело не успевает справляться с продуктами распада, которые возникают после тренировки. Организм зашлаковывается и иммунитет снижается. Ориентируйтесь на ощущения.

Силовые упражнения формируют мышцы и тратят энергию. Тренируйтесь не меньше двух раз в неделю до заметного утомления мышц. Не гонитесь за олимпийскими результатами, ведь показатели здоровья и спортивные достижения – это разные вещи. Даже лёгкая утренняя разминка способна замедлить старение организма.