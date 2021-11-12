5 причин есть тыквенные семечки каждый день. Спортсменам точно стоит добавить их в рацион

Многие наверняка слышали, что семена — это особый продукт, в котором заключена огромная польза. Но отдельное место среди всех занимают именно тыквенные. Их польза подтверждается не только народной медициной, но и научной, и положительных свойств у этого продукта рекордное количество. Какие же изменения произойдут с организмом, если есть их ежедневно?

Лидия Квашнина нутрициолог При употреблении в разумных объёмах тыквенные семена полезны, но могут быть и побочные эффекты.

Улучшатся кости и иммунитет

Цинк — важный минерал, играющий немаловажную роль в работе организма. Например, поддерживает иммунитет. Список систем и органов, в функционировании которых участвует цинк, можно продолжать очень долго.

Фото: unsplash.com/@maceylarie

Тыквенные семечки, наряду с устрицами и кунжутом, входят в тройку продуктов по содержанию этого минерала. В горсти (около 30 г) содержится 70% суточной нормы.

Среди прочего, цинк восстанавливает плотность костей и предотвращает остеопороз, помогает при воспалении суставов, нормализует пищеварение и снижает холестерин, способствует похудению.

Восстановятся волосы, ногти и кожа

Кальций, калий, фосфор, магний, марганец — все вместе они будут хорошо влиять на организм и внешне (состояние кожи, волос и ногтей), и внутренне. Семена тыквы содержат различные витамины и другие полезные вещества. А в масле (его доля составляет в среднем 35-40% семени) есть ненасыщенные, насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты.

Тыквенные семечки — рекордсмен среди продуктов и растительного, и животного происхождения по содержанию витамина Е.

Снизится риск заболеваний

Та же горсть тыквенных семечек способна обеспечить половину суточной дозы магния. Это сокращает риск внезапной остановки сердца, инфарктов и инсультов. Кроме того, магний положительно влияет на здоровье костей, зубов, работу мускулатуры, артериальное давление и физическую форму — а это особенно важно для тех, кто занимается спортом.

Тыквенные семечки широко используются в фармакологии и добавках:

против язв;

для защиты печени;

как желчегонное средство;

против паразитов.

Фото: unsplash.com/@anshu18

Кроме того, тыквенные семечки уменьшают риск онкологических заболеваний. Всё дело в том же цинке и кальции. Цинк реагирует на кальциевые сигналы, которые исходят от раковых клеток, и нейтрализует их, считают учёные из Греции.

Перестанет укачивать

Если страдаете морской болезнью, но предстоит путешествие на водном транспорте, захватите упаковку тыквенных семян. Они помогут избавиться от тошноты. Такой лайфхак работает и при укачивании в машине или другом транспорте.

Нормализуется пищеварение

Тыквенные семена — источник клетчатки: примерно 3,9 г клетчатки на 100 г ядер. Рацион с высоким содержанием пищевых волокон способствует хорошей работе пищеварительной системы. Кроме того, диеты с большим количеством клетчатки также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и ожирения.

Кому не стоит есть тыквенные семечки в чистом виде?

Противопоказаниями считаются:

язва желудка;

низкое артериальное давление;

аллергия.

Покупать семечки в кожуре или без — исключительно ваш выбор. Однако убедитесь, что на них нет плесени и в упаковке отсутствуют посторонние запахи. Очищенные семечки должны быть зелёного цвета, гладкие, слегка глянцевые.

Фото: unsplash.com/@anshu18

Важно! Пожаренные семечки теряют большинство полезных свойств, поэтому выбирать лучше свежие.

Ежедневное употребление тыквенных семечек улучшит настроение, укрепит иммунитет, уменьшит отёчность, нормализует давление, улучшит состояние кожи, волос и ногтей, нормализует сахар, снизит риск онкологии, нейтрализует кишечных паразитов и уменьшит тошноту.

Сколько тыквенных семечек можно есть в день?

Разовая доза тыквенных семечек для взрослого человека составляет 50 г. Рекомендуется употреблять их сырыми натощак, запивая водой. Суточная норма — около 100 г, то есть приблизительно 40 штук. За один раз не рекомендуется съедать более 20 штук. Злоупотреблять семенами не стоит — как уже было сказано, они содержат много биологически активных веществ и довольно калорийны (556 ккал на 100 г).