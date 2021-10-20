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Польза клюквы для здоровья человека, чем полезна клюква для организма и как правильно есть ягоды

Чем полезна клюква и сколько её можно есть в день?
Лидия Квашнина Анна Мноян
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Чем полезна клюква и как её правильно есть?
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Не самый полезный кетчуп можно заменить ягодной альтернативой.
Как правильно хранить клюкву? В каком виде её лучше есть? Сколько ягод можно есть в день?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Полезные свойства клюквы можно долго перечислять. Она всегда была одним из ключевых продуктов как в народной медицине, так и в рекомендациях врачей.

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Лидия Квашнина
нутрициолог

Прежде всего, клюква полезна антиоксидантными свойствами: она снижает активность хронического воспаления и предупреждает развитие злокачественных новообразований. Наивысшей концентрацией антиоксидантных веществ обладает клюквенный сок.

В чём польза клюквы?

Ягода — прекрасное средство для профилактики инфекций мочевыводящих путей, всё благодаря особым веществам в составе, которые блокируют бактерии на слизистых оболочках, а также замедляют их размножение.

Несколько исследований подтвердили, что клюква эффективно снижает риск заболеваний желудочно-кишечного тракта, включая одну из самых распространённых причин смерти во всём мире — рак желудка.

Фото: unsplash.com/@meotive

Также учёные выяснили, что клюква уменьшает концентрацию «плохого» холестерина в крови. Это предотвращает атеросклеротические отложения на стенках артерий и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, хроническая ишемия мозга.

Клюква содержит высокую концентрацию витамина C и прочих антиоксидантов. Они ускоряют распад жировой ткани, блокируют образование новых «жировых депо», а также считаются ценным источником клетчатки. Поэтому на ягоду стоит обратить внимание тем, кто хочет похудеть или поддерживать желаемый вес.

Кроме того, в плодах содержатся полезные кислоты: лимонная, яблочная, янтарная и щавелевая — и большое по сравнению с другими ягодами количество пектинов (выводят из организма вредные вещества). Из витаминов — помимо витамина C — в ней можно встретить группы B и К1. Их количество сопоставимо с содержанием в цитрусовых.

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Ягоды клюквы — источник многих макро- и микроэлементов. Например, калия, фосфора, кальция, железа, марганца, меди, йода, цинка и других.

В какой форме клюква наиболее полезна и сколько её можно есть в день?

Пожалуй, самый полезный способ употребления клюквы — в свежем виде, но из-за кислого вкуса чаще всего её предпочитают в составе морсов, коктейлей, компотов, салатов, пирогов и т. п. Реже — вместе с мясом или молочными продуктами.

Из листьев и веток клюквы готовят чаи и отвары. Масло семян используют для профилактики атеросклероза и снижения артериального давления, для увлажнения кожи и предупреждения морщин на лице.

Фото: unsplash.com/@larm

Рекомендованная суточная дозировка ягоды — 75–100 г. Не стоит есть её с утра натощак и в вечерние часы перед сном. Также обратите внимание на соусы с клюквой и особенно её сочетанием с мясом: ягода помогает белку лучше усваиваться и получать из пищи максимум полезных свойств.

Кому нельзя есть клюкву?

Противопоказаниями считаются:

  • язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастриты с повышенной кислотностью;
  • заболевания печени (есть ягоду можно только после консультации со специалистом, так как она может вызвать обострение);
  • ослабленная эмаль зубов;
  • аллергия;
  • мочекаменная болезнь (также стоит уточнить у лечащего врача);
  • сахарный диабет (может вызвать скачок уровня глюкозы в крови).
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Как лучше хранить клюкву?

Заморозка — наиболее полезный способ. Она позволяет сохранить максимальный объём витаминов и антиоксидантов.

Сушка помогает «законсервировать» лишь часть витаминов и минералов, но в разы увеличивает калорийность и количество углеводов. Это негативно сказывается на гликемическом индексе и массе тела.

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