Привлекательные варианты для любителей активного отдыха и тех, кто хочет просто перезагрузиться на пляже.

Как вернуть лето? 8 направлений для путешествий, где жарко и можно искупаться в море

В какие тёплые страны можно улететь с прививкой и без? Чем там заняться?



Отвечают эксперты.

Когда в России наступают холода, дайверы продлевают сезон в тёплых странах. Можно последовать их примеру и рвануть туда, где круглый год солнце и можно согреться в море. Рассказываем, куда поехать на зимовку и чем там заняться.

Куда поехать за морем в этом году?

Доминикана

Калерия Волкова PR-менеджер TravelAsk В декабре здесь температура +30, а температура воды +26. Плюс в Доминикане есть немало спортивных развлечений, например, каньонинг – спуск по водопадам, пеший туризм и трекинг, конные прогулки, поездки на горном велосипеде, рафтинг, сафари. Морской туризм тут хорошо развит и предлагает такие направления, как плавание на катамаранах и парусных яхтах, кайтбординг, кайтсёрфинг, сёрфинг и виндсёрфинг, дайвинг, рыбалка и спелеодайвинг. А также гольф и плавание с морскими львами, акулами и дельфинами.

Доминикана небогата на исторические достопримечательности – экскурсии здесь в основном посвящены красотам природы. Но за это и любят страну райского климата путешественники. Плюс здесь много морских и воздушных развлечений: катамараны, яхты, рыбалка, снорклинг, дайвинг. В общем, море покажут со всех сторон.

Александр Тепляков эксперт по туризму Но это недешёвое удовольствие. А вот что действительно выгодно в Доминикане, так это полетать на вертолёте, например, к водопадам либо на острова. Развлечение обойдётся в $ 250-350, но это действительно выгодная цена за несколько часов экскурсии. Также повсеместно туристам предлагают квадроциклы и багги для рассекания по окрестностям. Место ещё подойдёт тем, кто хочет попробовать себя в гольфе или «поймать удачу за хвост» в казино.

Заранее ПЦР-тесты для въезда в Доминикану готовить не нужно, а вот заполнить форму здоровья всё же придётся. По прибытии в аэропорт туристы проходят термометрию и выборочное экспресс-тестирование.

Коста-Рика

Коста-Рика богата сразу двумя океанами: Тихим и Атлантическим. Днём здесь температура +28, а воды +24. Можно посетить комплекс пещер, подняться на вершину вулкана, прогуляться по заповеднику и посетить морской парк.

Для въезда необходимо заполнить форму здоровья и иметь страхование с покрытием COVID-19.

Мексика

Калерия: Искупаться здесь можно в Мексиканском заливе, Карибском море и Тихом океане. Температура днём достигает до +27, вода удерживает до +30. Направление ещё славится своим футболом: можно съездить на стадионы Estadio Azteca и Estadio Jalisco, поиграть на гольф-полях в городе, посмотреть на мексиканскую борьбу и автомобильные скачки.

Для въезда в Мексику туристам необходимо получить электронное разрешение, а также заполнить анкету здоровья для иммиграционной службы государства.

Тем, кто привился «Спутником V», можно выбрать Кубу, Шри-Ланку, Тунис, ОАЭ, Мальдивы. В большинстве стран туристы с сертификатом о вакцинации освобождены от ПЦР-тестов.

Без ПЦР-теста

Куба

Здесь температура днём +26, температура воды +24. Островное государство предлагает дайвинг, яхтинг, гольф, катание на кабриолетах.

Александр: На Кубе с экскурсиями дело обстоит получше, чем в Доминикане. Здесь есть на что посмотреть и чем заняться. Можно попробовать себя в скайдайвинге, то есть прыгнуть с парашютом. Только представьте, как совершите прыжок с невероятной высоты и приземлитесь на пляж. Захватывающие виды и впечатления гарантированы.

Для въезда на Кубу привитым нужно только заполнить специальную форму.

Шри-Ланка

Калерия: Температура днём +28, температура воды +27. Шри-Ланка предлагает автотуры, сафари, множество экскурсий на острова, пещеры и храмы, трекинг и хайкинг.

На Шри-Ланке вакцинированные туристы полностью освобождаются от ПЦР-тестов по прибытии. Тем, кто не привился, для въезда необходимо предоставить ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Также туристам нужен страховой полис с покрытием COVID-19, а виза оформляется уже на месте.

С ПЦР-тестом

Тунис

Температура днём здесь +24, температура воды +22. В Тунисе можно проехаться по пустыне с профессиональными гонщиками, посетить пещеры и попробовать все активные морские виды занятий.

В Тунисе полностью вакцинированные туристы освобождены лишь от карантина. А вот ПЦР-тест всё же нужен.

ОАЭ

Здесь также круглогодичное лето, но есть небольшая проблема: в январе-феврале температура воды опускается до 17-18 градусов. Особо зябким купаться будет не очень комфортно, но для любителей взбодриться – самое то.

Александр: Арабские Эмираты предлагают массу развлечений, и отдых здесь не исключительно пляжный. Можно попробовать сноубординг в пустыне, покататься на зиплайне над небоскрёбами со скоростью 80 км/ч, оказаться на высоте 125-го этажа или сделать ставку на верблюда в верблюжьих бегах. В общем, активности здесь уникальные и необычные. За ними и едут многие туристы.

Мальдивы

Это направление подойдёт не всем, поскольку ценник здесь совсем не бюджетный и дешёвым не бывает. Отдых здесь более расслабленный, но морские активности найти тоже можно. Туристам предлагают рыбалку, снорклинг, дайвинг, морской каяк и виндсёрфинг.

Куда ехать зимой за дайвингом?

Михаил Иванчиков PRO-эксперт Спортмастер PRO, опытный дайвер Когда в России наступает зима, дайверы продлевают сезон в тёплых странах. Сейчас открыты Египет, Тунис, Кипр, Греция, Мальдивы, Доминиканская республика, Шри-Ланка, Мексика, Куба, Коста-Рика – в каждой из этих стран есть инфраструктура, которая позволяет совершать безопасные погружения с сертифицированными инструкторами. Здесь в ноябре-декабре комфортная температура воды, возможен дайвинг с берега и так называемый daily-дайвинг, когда судно с дайверами уходит в море утром и возвращается вечером.

Отдельно следует отметить возможность сафарийного дайвинга в Египте, Мексике, Коста-Рике, на Мальдивах и на Кубе – сюда увлечённые подводным миром ныряльщики прямо из аэропорта приезжают на причал, с которого яхта уходит в море уже на 5-7 дней.

Фото: istockphoto.com

В программе такого тура – проживание прямо на борту с ежедневными погружениями. Кроме того, тёплые моря позволяют тренироваться в открытой воде и отточить навыки плавания. Для того чтобы получить эффект, следует ежедневно заниматься не менее 40 минут в активном темпе – в этом случае получится хорошая кардиотренировка.