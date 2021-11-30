Как повысить тестостерон с помощью тренировок и зачем это нужно?

Георгий Мсхалая эндокринолог, андролог Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Помогает ли спорт повысить тестостерон? О чём говорит низкий уровень тестостерона?

Многие полагают, что тестостерон — это гормон, который есть только у мужчин, и именно он определяет «мужественность». На самом деле это упрощённое и ошибочное представление, в реальности всё выглядит немного сложнее.

Что такое тестостерон?

Тестостерон — это основной половой гормон у мужчин, но он присутствует и в женском организме. Он отвечает не только за формирование вторичных половых признаков по мужскому типу (оволосение, грубый низкий голос), способствует активному росту мышечной массы и формирует либидо. Также от него зависят формирование костной ткани, набор костной массы, углеводный и жировой обмен. И, безусловно, энергия: при нормальном уровне тестостерона вы чувствуете себя энергичным и полным сил, добиваетесь отличных результатов на тренировках.

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У женщин тестостерон также отвечает за нормальный тонус мышц и поддержание либидо. В менопаузе его уровень снижается, и в рамках гормональной терапии женщинам назначают не только эстрогены, но и мужские гормоны. При наличии индивидуальных жалоб также могут назначить тестостерон.

О чём говорит низкий уровень тестостерона?

Низкий уровень тестостерона у мужчин может проявляться в нарушении половой функции, то есть снижении эрекции, сексуального влечения. А также в психологических нарушениях: в повышенной утомляемости, раздражительности, нервозности, приступах паники, депрессии. Возможны и другие нарушения: повышение массы тела, склонность к повышению сахара в крови, высокое артериальное давление и уровень холестерина, снижение плотности костей.

Достоверно определить уровень тестостерона можно с помощью анализа крови.

Нужно ли специально повышать тестостерон?

Если вы обнаружили у себя признаки, которые могут говорить о снижении тестостерона, нужно обратиться к врачу. Он проведёт осмотр, сделает необходимые анализы.

Ситуации могут быть разные, например, общий уровень тестостерона достаточен, а другие важные показатели понижены. В некоторых случаях проводят дополнительные исследования: анализы, УЗИ, тесты. Лечение назначает только врач по итогам диагностики.

Можно ли повысить уровень гормона с помощью тренировок?

Физические упражнения — это один из самых эффективных способов повысить тестостерон без специальных препаратов. В 80-х годах XX века провели большое исследование, которое доказало, что после тренировки уровень этого гормона значительно повышается. Такая взаимосвязь была обнаружена как у мужчин, так и у женщин. Причём у первых после 30-минутной тренировки тестостерон повышается на 22%, а у вторых после такой же тренировки — примерно на 17%.

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Впоследствии узнали, что уровень гормона повышается не только после силовой нагрузки, но и после аэробной. То есть это бег, триатлон и т. д. В целом доказано, что у физически развитых мужчин уровень тестостерона бывает выше, чем у тех, кто ведёт малоактивный образ жизни. При этом нужно понимать, что избыточные по интенсивности и длительности тренировки могут иметь негативный эффект — в таком случае уровень тестостерона может снижаться.

Одно исследование, проведённое в Испании, доказало, что силовые нагрузки три раза в неделю в течение месяца привели к увеличению тестостерона среди мужчин. Такой рост продолжался несколько недель. Но важно отметить, что эти результаты применимы больше для мужчин, чем для женщин.