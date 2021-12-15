Качаем грудные мышцы правильно. 6 популярных упражнений и типичные ошибки в них

Прокачка грудных мышц – трудоёмкий процесс, который может вызвать затруднения. Но со всем можно справиться, если знать, как правильно тренироваться.
Жим штанги лёжа
Человек чаще всего получает травмы при снятии снаряда со стоек и постановке его обратно. Лучше всего, если рядом с вами будет страхующий. Его основная задача – избежать потери контроля над штангой.
Техника выполнения
- Ложимся на скамью так, чтобы гриф был на уровне глаз.
- Ноги чуть расставляем в стороны и упираемся стопами в пол.
- Немного прогибаемся в пояснице.
- Поднимаем штангу на выдохе. Хват не должен быть слишком узким или слишком широким.
- На вдохе опускаем штангу на грудь, она должна находиться примерно посередине груди.
Жим штанги лёжа под углом
Техника выполнения
- Ложимся, ширина хвата выбирается в зависимости от комфорта, штанга на уровне глаз.
- Опускаем штангу на верхний сегмент груди.
- Локти не выпрямляем.
- Если вы работаете на максимальный жим, ноги во время упражнения служат точкой опоры.
Фото: instagram.com/lindoverstas/
Жим гантелей под отрицательным углом
Техника выполнения
- Ложимся, держа гантели в руках.
- Поднимаем гантели перед собой на ширине плеч.
- Ладони должны быть направлены от вас.
- На вдохе опускаем гантели по бокам от корпуса. Предплечья должны быть перпендикулярны полу.
- На выдохе выжимаем гантели вверх. Задерживаемся на секунду в верхней точке. Локти до конца не выпрямляем.
- Опускаем гантели в два раза медленнее, чем поднимаем.
Отжимания широким хватом от брусьев
Техника выполнения
- Занимаем исходное положение на брусьях и фиксируем корпус.
- Спину держим прямо, смотрим перед собой. Ноги можно согнуть или скрестить.
- Медленно опускаемся вниз до прямого угла в локтях.
- Мощным движением выталкиваем корпус вверх.
Фото: instagram.com/lindoverstas
Распространённые ошибки:
- Локти идут вдоль туловища, тогда основная нагрузка ложится на трицепс.
- Техника «маятника», когда мы пытаемся выполнять упражнение с помочью раскачки.
- Чтобы увеличить нагрузку, новички начинают отжиматься с утяжелителями.
Разведение гантелей
Техника выполнения
- Ложимся на скамью, берём в руки по гантеле.
- Ногами упираемся в пол.
- Выпрямляя руки, в верхней точке соединяем гантели.
- Опускаем руки вниз, сгибая их в локтях.
Распространённые ошибки:
- Перебор с весом, который превращает разведение гантелей в полужим. Это может привести к травме.
- Некоторые выпрямляют руки до конца, не понимая, что это снимает напряжение с целевой группы мышц.
Фото: instagram.com/lindoverstas
Сведение рук в кроссовере
Техника выполнения
- Встаём между двумя верхними блоками и берёмся за рукоятки.
- Ставим одну ногу вперёд для устойчивости.
- Немного сгибаем ноги в коленях и наклоняемся вперёд.
- Сводим руки друг с другом.
- Возвращаемся в исходное положение и повторяем движение.
Тренировка окончена.
Подробную технику выполнения упражнений и комментарии Станислава смотрите в видео на «Чемпионате».
Источник: MuscleRussia.
Надеемся, что эта тренировка помогла вам совершить ещё один шаг на пути к телу мечты.