Рассказываем, как сделать так, чтобы обёртывания по-настоящему работали.

Чем это обернётся: как правильно проводить бьюти-процедуру для похудения

Отчаянно желающие избавиться от целлюлита и подкожного жира прибегают к самым разным способам. Классической диеты и спорта становится недостаточно, и в ход идёт тяжёлая артиллерия – обёртывания. Разбираемся, действительно ли это помогает.

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Как действуют обёртывания?

Обёртывания считаются эффективным способом борьбы с недостатками фигуры. Их преимущество ещё и в том, что процедуру можно делать не только в салоне, но и дома, а это позволяет сэкономить бюджет.

После каждого сеанса эффект становится заметнее: кожа разглаживается, постепенно уходят объёмы. Однако похудением в полном смысле этого слова процесс назвать нельзя – во время обёртываний выступает пот, в результате чего выходит жидкость. Таким образом, тело покидает лишь вода, но не жир.

Фото: istockphoto.com

Оксана Новозилова, фитнес-тренер и блогер, призывает не забывать о правильном питании и физических нагрузках, лишь в этом случае обертывания могут быть полезны. Эксперт отмечает, что обёртывание вовсе не панацея, и для достижения необходимого эффекта необходимо сочетать процедуры с тренировками и в целом здоровым образом жизни.

Более того, похудеть только в конкретной зоне – например, в бёдрах – невозможно: если вы делаете локальное обёртывание, оно не особо способствует жиросжиганию. В таком случае процедура по большей части помогает улучшить качество кожи.

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Существует несколько видов обёртываний, каждый из которых по-своему хорош. Всё зависит от вашего вкуса. Однако будьте внимательны – при некоторых заболеваниях такие процедуры противопоказаны.

Перед процедурой проконсультируйтесь с врачом.

Горячее обёртывание

Этот метод помогает уменьшить объёмы тела, расширяет сосуды, налаживает циркуляцию крови. Горячее обёртывание подходит тем, кто с удовольствием посещает сауну и хамам, но противопоказано людям, страдающим от варикоза.

Фото: istockphoto.com

Холодное обёртывание

Если же вам проще терпеть холод, чем жару, то вам подойдёт альтернативная процедура. Однако эффект от неё будет несколько отличаться.

Дело в том, что холод способствует тонизированию кожи и сужению сосудов. Такое обёртывание будет особенно актуально для тех, кто испытывает проблемы с ногами, например, отёки и чрезмерную усталость.

Фото: istockphoto.com

Обёртывание в домашних условиях

Проводить обёртывания нужно крайне осторожно. Ошибка может привести к необратимым последствиям для кожи. Поэтому перед выполнением процедуры необходимо внимательно прочитать состав смеси и инструкцию к ней.

Фото: istockphoto.com

Перед началом процедуры нужно хорошо проскрабировать кожу, затем нанести специальный состав на проблемные зоны и плотно обернуть пищевой плёнкой. При этом перетягивать тело нельзя – это помешает свободной циркуляции крови. Для большего эффекта можно закутаться в одеяло или надеть тёплую одежду.

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Со смесями для обёртываний стоит быть предельно осторожным – некачественное средство может вызвать аллергию или даже ожог. Поэтому, как правило, салонные обёртывания считаются более безопасными. Старайтесь избегать непроверенных составов и не злоупотребляйте домашними процедурами, если у вас имеются заболевания.