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Как вернуться к тренировкам после длительного перерыва — домашняя подготовительная тренировка

Как вернуться к тренировкам после праздников? 5 лёгких упражнений на всё тело
Егор Фукалов
Как вернуться к тренировкам после праздников?
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Начинать заниматься спортом после перерыва нужно мягко, не шокируя организм сильной нагрузкой.
<a href="https://www.championat.com/authors/4449/1.html">Егор Фукалов</a>
Егор Фукалов
фитнес-тренер

Как правильно вернуться к занятиям спортом после долгого перерыва?

Иногда после длительных праздников сложно вернуться в привычный ритм жизни. Мы приготовили для вас несколько советов, чтобы по другому взглянуть на свой тренировочный принцип и сделать занятия более результативными.

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Как вернуться в график тренировок без вреда для здоровья?

  • Сделайте точку отсчёта. Проведите замеры тела, зафиксируйте вес до начала тренировок, составьте программу тренировок с цифрами отягощения. Это даст более чёткое понимание, к каким результатам вы хотите прийти.
  • Сделайте 4-8 тренировок в первый месяц. Не стоит перегружать себя спортом после перерыва. Делайте одну силовую и одну кардиотренировку в неделю. Дайте организму адаптироваться.
  • Тренируйте всё тело за одну тренировку. Идеальный способ привести тело в форму – fullbody-тренинг. Бег, прыжки на скакалке, растяжка, приседания, подтягивания, отжимания, выпады. После того как вы почувствуйте, что восстановились, можно строить тренировки по вашей специфике.
  • Не берите сразу большой вес. После длительного простоя мы теряем в силе, выносливости, скорости. Связкам, мышцам и суставам необходимо постепенно давать нагрузку. Мышцы вы быстрее не нарастите, а травму получить можете.
  • Отдыхайте между подходами 2-3 минуты. Многие атлеты забывают достаточно отдыхать между подходами в упражнениях в погоне за результатом. Если мы делаем перерыв в тренировках, то сердечно-сосудистая система перестраивается под тот образ жизни, которому мы следуем. Интенсивные занятия после отдыха могут не лучшим образом сказаться на организме.

Возьмите на вооружение эти принципы, чтобы в новом году добиться впечатляющих результатов.

Фото: istockphoto.com

Пять упражнений, которые помогут подготовиться к началу тренировок

Динамичная планка

Техника выполнения:

  • держим корпус тела ровным. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии. Ноги вместе;
  • встаём в упор на локти. Из этого положения на выдохе переходим в положение упора на ладони.

Выполняем три подхода по минуте. Отдых между подходами – минута.

Поднятие ног

Техника выполнения:

  • ложимся на спину и вытягиваем ноги вверх, немного согнув их в коленях;
  • на выдохе носками тянемся вверх и стараемся притянуть таз к животу;
  • на вдохе плавно опускаем таз и ноги.

Выполняем три подхода по 5-10 раз. Отдых между подходами – минута.

Фото: istockphoto.com

Ходьба руками

Техника выполнения:

  • ставим ноги на ширине плеч. Руки ставим впереди стоп и переносим вес тела на руки;
  • шагаем ладонями вперёд и назад, напрягая пресс и ягодицы;
  • следим за тем, чтобы поясница не получала чрезмерную нагрузку.

Выполняйте три подхода по минуте. Отдых между подходами – минута.

Перекаты на спине

Техника выполнения:

  • ложимся на спину, обхватив согнутые ноги руками. Голова наклонена к коленям;
  • прокатываемся скруглённым позвоночником по коврику так, чтобы шея не задевала пол;
  • на выдохе выкатываемся в положения сидя и выпрямляем ноги, вытягивая руки вперёд;
  • спина прямая.

Выполняйте три подхода по минуте. Отдых между подходами – минута.

Фото: istockphoto.com

Растяжка верхней части тела

Техника выполнения:

  • садимся на ягодицы с прямой спиной на пол;
  • одну руки заводим за голову. Через верх тянемся к лопатке на выдохе;
  • вторая рука заводится за спину снизу;
  • задача – задеть руки пальцами.

Выполняйте три подхода по 10 раз. Отдых между подходами – минута.

С помощью этого комплекса упражнений вы сможете мягко вернуться в привычный режим тренировок.

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