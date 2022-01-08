Начинать заниматься спортом после перерыва нужно мягко, не шокируя организм сильной нагрузкой.

Как вернуться к тренировкам после праздников? 5 лёгких упражнений на всё тело

Егор Фукалов фитнес-тренер Как правильно вернуться к занятиям спортом после долгого перерыва?

Иногда после длительных праздников сложно вернуться в привычный ритм жизни. Мы приготовили для вас несколько советов, чтобы по другому взглянуть на свой тренировочный принцип и сделать занятия более результативными.

Как вернуться в график тренировок без вреда для здоровья?

Сделайте точку отсчёта. Проведите замеры тела, зафиксируйте вес до начала тренировок, составьте программу тренировок с цифрами отягощения. Это даст более чёткое понимание, к каким результатам вы хотите прийти.

Проведите замеры тела, зафиксируйте вес до начала тренировок, составьте программу тренировок с цифрами отягощения. Это даст более чёткое понимание, к каким результатам вы хотите прийти. Сделайте 4-8 тренировок в первый месяц. Не стоит перегружать себя спортом после перерыва. Делайте одну силовую и одну кардиотренировку в неделю. Дайте организму адаптироваться.

Не стоит перегружать себя спортом после перерыва. Делайте одну силовую и одну кардиотренировку в неделю. Дайте организму адаптироваться. Тренируйте всё тело за одну тренировку. Идеальный способ привести тело в форму – fullbody-тренинг. Бег, прыжки на скакалке, растяжка, приседания, подтягивания, отжимания, выпады. После того как вы почувствуйте, что восстановились, можно строить тренировки по вашей специфике.

Идеальный способ привести тело в форму – fullbody-тренинг. Бег, прыжки на скакалке, растяжка, приседания, подтягивания, отжимания, выпады. После того как вы почувствуйте, что восстановились, можно строить тренировки по вашей специфике. Не берите сразу большой вес. После длительного простоя мы теряем в силе, выносливости, скорости. Связкам, мышцам и суставам необходимо постепенно давать нагрузку. Мышцы вы быстрее не нарастите, а травму получить можете.

После длительного простоя мы теряем в силе, выносливости, скорости. Связкам, мышцам и суставам необходимо постепенно давать нагрузку. Мышцы вы быстрее не нарастите, а травму получить можете. Отдыхайте между подходами 2-3 минуты. Многие атлеты забывают достаточно отдыхать между подходами в упражнениях в погоне за результатом. Если мы делаем перерыв в тренировках, то сердечно-сосудистая система перестраивается под тот образ жизни, которому мы следуем. Интенсивные занятия после отдыха могут не лучшим образом сказаться на организме.

Возьмите на вооружение эти принципы, чтобы в новом году добиться впечатляющих результатов.

Фото: istockphoto.com

Пять упражнений, которые помогут подготовиться к началу тренировок

Динамичная планка

Техника выполнения:

держим корпус тела ровным. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии. Ноги вместе;

встаём в упор на локти. Из этого положения на выдохе переходим в положение упора на ладони.

Выполняем три подхода по минуте. Отдых между подходами – минута.

Поднятие ног

Техника выполнения:

ложимся на спину и вытягиваем ноги вверх, немного согнув их в коленях;

на выдохе носками тянемся вверх и стараемся притянуть таз к животу;

на вдохе плавно опускаем таз и ноги.

Выполняем три подхода по 5-10 раз. Отдых между подходами – минута.

Фото: istockphoto.com

Ходьба руками

Техника выполнения:

ставим ноги на ширине плеч. Руки ставим впереди стоп и переносим вес тела на руки;

шагаем ладонями вперёд и назад, напрягая пресс и ягодицы;

следим за тем, чтобы поясница не получала чрезмерную нагрузку.

Выполняйте три подхода по минуте. Отдых между подходами – минута.

Перекаты на спине

Техника выполнения:

ложимся на спину, обхватив согнутые ноги руками. Голова наклонена к коленям;

прокатываемся скруглённым позвоночником по коврику так, чтобы шея не задевала пол;

на выдохе выкатываемся в положения сидя и выпрямляем ноги, вытягивая руки вперёд;

спина прямая.

Выполняйте три подхода по минуте. Отдых между подходами – минута.

Фото: istockphoto.com

Растяжка верхней части тела

Техника выполнения:

садимся на ягодицы с прямой спиной на пол;

одну руки заводим за голову. Через верх тянемся к лопатке на выдохе;

вторая рука заводится за спину снизу;

задача – задеть руки пальцами.

Выполняйте три подхода по 10 раз. Отдых между подходами – минута.

С помощью этого комплекса упражнений вы сможете мягко вернуться в привычный режим тренировок.