Секрет стройности Кендалл Дженнер. Как модель поддерживает себя в форме?

При том, что звезда регулярно тренируется, она терпеть не может кардио.

Это может показаться невероятным, но в детстве красавица Кендалл считала себя дурнушкой на фоне своих звёздных сестёр. Её ноги всегда были длиннее, а формы менее выдающимися, чем у Ким или Хлои. Однако спустя многие годы именно о фигуре Кендалл мечтает большинство девушек на планете. Ведь её узкая талия, стройные ноги, пропорциональные бёдра и плечи — просто идеал. Выяснили в чём секрет её красивой фигуры и как тренируется модель.

Кендалл Дженнер модель Я ненавижу кардио. Предпочла бы работать с весами, чем просто бежать на месте. Но всё равно я делаю это!

Фото: instagram.com/kendalljenner

Советы личного тренера Кендалл

Модель пользуется услугами одного из известнейших фитнес-тренеров знаменитостей — Гуннара Петерсона. Именно он помогает селебрити в моделировании тела и поддержании прекрасной формы. Свои методы Гуннар не скрывает и делится ими с общественностью.

Подъёмы ног лёжа на боку делают их стройнее. Не менее эффективны упражнения для внутренней поверхности бёдер, считает Петерсон. Регулярные тренировки дают ощущение удовольствия от процесса, повышения уровня жизни. К тому же они приводят в норму режим сна. Частоту тренировок каждый должен определить для себя сам. Кому-то хватит и 2-4 занятий в неделю, а кому-то и 6 будет мало.

Также важное место в тренировочном процессе Кендалл занимает кардио. Хотя звезда признаётся, что терпеть его не может.

Рецепт идеальной фигуры от Кендалл Дженнер

Много чая. Этим напитком модель начинает свой день. Детокс-чай — лучший друг вашей фигуры.

Этим напитком модель начинает свой день. Детокс-чай — лучший друг вашей фигуры. Сытный завтрак. Именно этот приём пищи так необходим организму в течение всего остального дня. И им ни в коем случае не стоит пренебрегать. У Кендалл он, как правило, состоит из яйца с авокадо или же тарелки каши.

Именно этот приём пищи так необходим организму в течение всего остального дня. И им ни в коем случае не стоит пренебрегать. У Кендалл он, как правило, состоит из яйца с авокадо или же тарелки каши. Преобладание белков в рационе. Как растительного, так и животного происхождения. Это наиболее безобидный для фигуры компонент рациона, а потому и упор стоит делать именно на него.

Как растительного, так и животного происхождения. Это наиболее безобидный для фигуры компонент рациона, а потому и упор стоит делать именно на него. Полезные перекусы течение дня. Модель любит хумус и свежие овощи. Фрукты тоже станут хорошим спасением от голода.

Модель любит хумус и свежие овощи. Фрукты тоже станут хорошим спасением от голода. Читмил. Иногда, очень редко, девушка всё же позволяет себе сорваться и съесть что-то вредное, но такое вкусное. Читмил — неотъемлемая часть любой, даже самой строгой диеты.

Фото: instagram.com/kendalljenner/

Домашняя тренировка Кендалл Дженнер

Не так давно на канале модели вышел видеоролик о том, какие упражнения предпочитает Кендалл. Она предлагает попробовать несколько видов планки, которые прокачают все мышцы.

Егор Фукалов фитнес-тренер Планка – отличное упражнение, если у вас нет времени на полноценную тренировку, а потренироваться хочется. Когда мы стоим в планке, то задействуем прямую и поперечную мышцы живота. Именно эти мышцы делают нашу талию привлекательной. Чтобы добиться максимального эффекта от планки стойте на локтях и уведите их вперед насколько можете.

Планка на локтях

Техника выполнения:

Ложимся на коврик.

Делаем упор на локтях и задерживаемся в нём на 30 секунд.

Планка на прямых руках

Техника выполнения:

Встаём в упор лёжа.

Задерживаемся в таком положении на 30 секунд.

Боковая планка

Техника выполнения:

Ложимся на бок и выпрямляем ноги.

Поднимаем корпус, удерживаясь на локте и предплечье. Свободную руку вытягиваем вверх.

Поднимаем таз таким образом, чтобы тело образовало прямую линию.

Удерживаем это положение 15 секунд.

Боковая планка с касанием локтем колена

Техника выполнения:

Встаём в боковую планку.

Свободную руку отводим за голову так, чтобы локоть был направлен вверх.

Коленом ноги, которая лежит сверху, пытаемся достать до локтя.

Делаем пять раз на каждую сторону.

Фото: instagram.com/kendalljenner/

Планка с поднятием руки и ноги

Техника выполнения:

Встаём в планку на локтях.

Вытягиваем правую руку вперёд, задерживаясь в таком положении на 15 секунд.

Повторяем тоже самое с левой рукой.

Возвращаемся в исходное положение.

Поднимаем левую ногу, задерживаясь в таком положении на 15 секунд.

Повторяем тоже самое с правой ногой.

Тренировка окончена.

Оказывается, быть как Кендалл Дженнер не так то просто, как могло показаться на первый взгляд. Но это всё ещё вполне достижимо. Стоит лишь начать.