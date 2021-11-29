Секрет стройности Кендалл Дженнер. Как модель поддерживает себя в форме?

Это может показаться невероятным, но в детстве красавица Кендалл считала себя дурнушкой на фоне своих звёздных сестёр. Её ноги всегда были длиннее, а формы менее выдающимися, чем у Ким или Хлои. Однако спустя многие годы именно о фигуре Кендалл мечтает большинство девушек на планете. Ведь её узкая талия, стройные ноги, пропорциональные бёдра и плечи — просто идеал. Выяснили в чём секрет её красивой фигуры и как тренируется модель.
Я ненавижу кардио. Предпочла бы работать с весами, чем просто бежать на месте. Но всё равно я делаю это!
Фото: instagram.com/kendalljenner
Советы личного тренера Кендалл
Модель пользуется услугами одного из известнейших фитнес-тренеров знаменитостей — Гуннара Петерсона. Именно он помогает селебрити в моделировании тела и поддержании прекрасной формы. Свои методы Гуннар не скрывает и делится ими с общественностью.
- Подъёмы ног лёжа на боку делают их стройнее. Не менее эффективны упражнения для внутренней поверхности бёдер, считает Петерсон.
- Регулярные тренировки дают ощущение удовольствия от процесса, повышения уровня жизни. К тому же они приводят в норму режим сна.
- Частоту тренировок каждый должен определить для себя сам. Кому-то хватит и 2-4 занятий в неделю, а кому-то и 6 будет мало.
Также важное место в тренировочном процессе Кендалл занимает кардио. Хотя звезда признаётся, что терпеть его не может.
Рецепт идеальной фигуры от Кендалл Дженнер
- Много чая. Этим напитком модель начинает свой день. Детокс-чай — лучший друг вашей фигуры.
- Сытный завтрак. Именно этот приём пищи так необходим организму в течение всего остального дня. И им ни в коем случае не стоит пренебрегать. У Кендалл он, как правило, состоит из яйца с авокадо или же тарелки каши.
- Преобладание белков в рационе. Как растительного, так и животного происхождения. Это наиболее безобидный для фигуры компонент рациона, а потому и упор стоит делать именно на него.
- Полезные перекусы течение дня. Модель любит хумус и свежие овощи. Фрукты тоже станут хорошим спасением от голода.
- Читмил. Иногда, очень редко, девушка всё же позволяет себе сорваться и съесть что-то вредное, но такое вкусное. Читмил — неотъемлемая часть любой, даже самой строгой диеты.
Фото: instagram.com/kendalljenner/
Домашняя тренировка Кендалл Дженнер
Не так давно на канале модели вышел видеоролик о том, какие упражнения предпочитает Кендалл. Она предлагает попробовать несколько видов планки, которые прокачают все мышцы.
Планка – отличное упражнение, если у вас нет времени на полноценную тренировку, а потренироваться хочется. Когда мы стоим в планке, то задействуем прямую и поперечную мышцы живота. Именно эти мышцы делают нашу талию привлекательной. Чтобы добиться максимального эффекта от планки стойте на локтях и уведите их вперед насколько можете.
Планка на локтях
Техника выполнения:
- Ложимся на коврик.
- Делаем упор на локтях и задерживаемся в нём на 30 секунд.
Планка на прямых руках
Техника выполнения:
- Встаём в упор лёжа.
- Задерживаемся в таком положении на 30 секунд.
Боковая планка
Техника выполнения:
- Ложимся на бок и выпрямляем ноги.
- Поднимаем корпус, удерживаясь на локте и предплечье. Свободную руку вытягиваем вверх.
- Поднимаем таз таким образом, чтобы тело образовало прямую линию.
- Удерживаем это положение 15 секунд.
Боковая планка с касанием локтем колена
Техника выполнения:
- Встаём в боковую планку.
- Свободную руку отводим за голову так, чтобы локоть был направлен вверх.
- Коленом ноги, которая лежит сверху, пытаемся достать до локтя.
Делаем пять раз на каждую сторону.
Фото: instagram.com/kendalljenner/
Планка с поднятием руки и ноги
Техника выполнения:
- Встаём в планку на локтях.
- Вытягиваем правую руку вперёд, задерживаясь в таком положении на 15 секунд.
- Повторяем тоже самое с левой рукой.
- Возвращаемся в исходное положение.
- Поднимаем левую ногу, задерживаясь в таком положении на 15 секунд.
- Повторяем тоже самое с правой ногой.
Тренировка окончена.
Оказывается, быть как Кендалл Дженнер не так то просто, как могло показаться на первый взгляд. Но это всё ещё вполне достижимо. Стоит лишь начать.