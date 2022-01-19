Любимый скейтбордист Тони Хоука — мальчик из России. История Максима Абрамова

Максу всего 12 лет, но о его потенциале уже знают многие топовые райдеры.

Скейтбординг давно не новшество и не диковинка в современном мире. Субкультура продолжает развиваться и обращать в свою веру тысячи новых последователей. Скейт-контесты, проводимые на планете, легко могут соперничать с любыми крупными кубками мира и чемпионатами.

О скейтбординге создано немало компьютерных игр, а сосчитать рекламные кампании с участием профессиональных скейтеров вообще не представляется возможным. Некогда обычное развлечение молодёжи Калифорнии достигло в наши дни таких масштабов, что скейтбординг признали олимпийским видом спорта и провели первые соревнования на прошедших играх в Токио.

Весь этот успех и мировое признание не были бы возможны без главной составляющей — человека. Благодаря всем и каждому скейтеру в отдельности субкультура живёт. И сегодня мы расскажем про одного из них – Максима Абрамова из Санкт-Петербурга. У мальчика нет обеих ног, но он каждый день доказывает, что скейтбординг это не просто забава, а действительное средство для жизни, которое доступно каждому.

Макс Абрамов скейтбордист Рассказывает о том, какую роль скейтбординг играет в его жизни, о нашумевшем посте Тони Хоука в «Инстаграме» и почему ему не нравится Лионель Месси.

Макс Абрамов Фото: Павел Сухоруков / «Чемпионат»

— Расскажи о себе. Кто ты? Что ты? Почему ты?

— Меня зовут Максим, мне 12 лет, и я живу в Питере. Занимаюсь скейтбордингом уже пять лет. Можно сказать, что это моя работа, и я делаю её с удовольствием. Приезжаю, чтобы покататься и почилить. Стараюсь не пропускать тренировки, но это уже не от меня зависит, а от мамы. Если плохо себя веду…

— Мама может забрать доску?

— Почти так.

Макс Абрамов Фото: Павел Сухоруков / «Чемпионат»

— Как ты пришёл в скейтбординг? Как узнал про него?

— Паша, мой тренер, делал тогда школу скейтбординга здесь, в первом Питерском скейт-парке Виденском совместно с DC Shoes. Они делали это бесплатно и для всех желающих, кто хотел кататься на скейте. На одно такое занятие я и попал, когда случайно проезжал мимо площадки. Паша меня сразу заметил и подошёл познакомиться. Потом он мне рассказал, что на скейте можно летать, делать нереальные трюки и скользить по перилам. Ещё он говорил, что есть ребята, такие же, как я. Что они полноценные спортсмены, суперпопулярные у себя в странах и катаются наравне со всеми. Вот, например, Фелиппе Нунес.

Уже после этой тренировки моя мама связалась с Пашей, и мы начали тренироваться вместе. И вот пошёл пятый год.

— А ты тогда в парк приехал уже на скейте?

— Да, это был penny-борд. Правда, я тогда ещё не умел делать трюки и просто использовал доску для передвижения. Это было удобно. Кстати, у меня даже фотка сохранилась с нашего первого занятия.

— Расскажи, как другие ребята относятся к тебе в скейт-парке?

— Обычно, как друзья, как в школе. Играем на тренировках и все относимся друг к другу с уважением. И в скейтбординге это больше всего и нравится — люди. Все добрые, и это очень круто.

Макс Абрамов Фото: Павел Сухоруков / «Чемпионат»

— Что даёт тебе скейтбординг в жизни?

— Скейтбординг дал мне возможность преодолеть свой страх. Я очень боюсь высоты и большой скорости, стараюсь это преодолевать на каждой тренировке в парке, и у меня это получается.

— Я знаю, что на тебя подписан Тони Хоук в «Инстаграме». Вы знакомы лично? Катались вместе?

— Лично? Нет. Тони увидел моё видео в сети, выложил к себе и написал целый пост. Назвал меня своим новым любимым скейтбордистом и ещё отметил меня там. После этого на мою страницу подписались 20 тыс. человек, а Паша давал на протяжении трёх месяцев по пять интервью в день.

Павел Мушкин профессиональный скейтбордист, глава общественной организации развития скейтбординга в Петербурге Новости о том, что Тони Хоук написал такой пост о нас, крутили по всему миру. Мне присылали фотки из метро Дании, из BBC. Мы давали права на контент кому только можно.

— Паша, получается, что Тони выразил своё уважение и больше вы никак не общались?

– Мы не созванивались и не знакомились лично, но я переписываюсь с ним. Это, конечно, клёво осознавать, что Тони Хоук печатает тебе сообщение в «Инстаграме». Лично я вырос на его видео и в целом начал кататься благодаря игре Tony Hawk Pro Skater 2. Всё моё поколение росло на игре. Сейчас у нас есть совместный проект, но пока он на стадии подготовки, и мы держим всё в секрете.

Макс Абрамов Фото: Павел Сухоруков / «Чемпионат»

— Макс, представь, если бы перед тобой сейчас стоял выбор: скейтбординг или другой вид спорта, что бы ты выбрал?

— Скейт. Не зря же я пять лет катался. Но если бы я не знал ничего о скейтбординге, то футбол бы выбрал. Я неделю играл за «Динамо», но не смог принести справку от врача.

— А сейчас болеешь за кого-то или просто смотришь футбол?

— «Реал-Мадрид» и «Барселона» – любимые команды. Среди игроков: Роналдо, Неймар и Роналдиньо. К Месси я хорошо отношусь, но мне он не очень нравится. У него чипсы невкусные (смеётся).

— В этом году скейтбординг заявил о себе на Олимпийских играх. Ты смотрел трансляцию?

— Олимпиаду не смотрел. Не знал где, да и навряд ли там были крутые комментаторы. У меня совсем не было времени, я катался постоянно. Да и в основном я только X-Games смотрю.

Макс Абрамов Фото: Павел Сухоруков / «Чемпионат»

— А ты бы хотел на Олимпиаду попасть?

— Была такая идея попасть на игры в 2024-м, но пока ещё скейтбординг не включён в Паралимпиаду. Для этого нужно больше спортсменов, как я. А пока такие соревнования есть на X-Games, на Dew Тour, и мы должны поехать туда, в Америку. Уже скоро, через полгода.

— Макс, а ещё какие планы на будущее?

— Пить водичку (смеётся). Много тренироваться. Хочу попасть на X-Games, хотя бы на отборочные, а там и первое место «на изи».

Макс Абрамов Фото: Павел Сухоруков / «Чемпионат»

— Паша, ещё пару вопросов к тебе. Насколько сложно Макса тренировать?

— Сложно, всегда отбирает апельсины и мандарины (смеётся). На самом деле, сейчас период, когда он максимально загорелся и хочет делать сложные элементы, его легко уговорить на них. Скейт — преодоление страха, а это отдельный навык, который надо развивать.

— Есть ли у Макса возможность быть полностью независимым и содержать себя самостоятельно за счёт катания на скейте?

— Да, конечно. В первую очередь он вдохновляет других людей, на него многие подписаны, ему пишут комментарии и смотрят видео. Я думаю, что Макс будет и дальше развиваться в скейтбординге. Сейчас я общаюсь с компаниями, которые готовы начать поддерживать Макса и дать ему возможности, чтобы он развивался не только как спортсмен, но и как личность. Чтобы он путешествовал, создал свой блог. Всё это поможет ему социализироваться и комфортно себя чувствовать. И, конечно, продолжать вдохновлять ещё больше людей. Не так давно видео Макса репостнул к себе Найджел Хьюстон (один из самых популярных скейтеров сейчас), и там полмиллиона просмотров за несколько дней было.

Чувствуется прогресс, когда так много людей реагирует. И чем больше реакция общественности, тем больше у Макса возможностей. Для него открываются все двери, чтобы самореализоваться в жизни. И скейтбординг только помогает ему — это такой ключик.

— Как ты думаешь, что такое скейтбординг сейчас, с твоей точки зрения?

— Мне кажется, что скейтбординг — это очень крутое сообщество людей, объединённых одной целью. Это вид уличного искусства, как граффити, и при этом есть и спортивная составляющая. Не знаю ни один другой вид спорта, который был бы вовлечён в медиапроекты и рекламу так же. Смотришь клипы Моргенштерна и Егора Крида – видишь там скейт. Всё это используют как часть молодёжной культуры, очень популярную её часть. Все самые известные селебрити катаются на скейте. Например, Тони Хоук рассказывал, что в пандемию он ждал падения продаж у своего бренда Birdhouse, но получилось, наоборот, везде был sold out. Cейчас скейтбординг переживает большой подъём. В связи с Олимпиадой движение стало официальным.

Макс Абрамов Фото: Павел Сухоруков / «Чемпионат»

Когда я был в Бразилии на Red Bull Skate Arcade, ребята там рассказывали, что если ты попал в район фавел, но у тебя в руках скейтборд, то тебя там не тронут. Потому что скейтеров сейчас уважают как людей улицы. Это та культура, в которой ребята из ничего делают себя сами и добиваются результатов. А ещё это обросло тем, что скейтом можно зарабатывать и жить независимо.