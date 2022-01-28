Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Главная Lifestyle Статьи

Самая «пьющая» страна в мире — рейтинг стран по употреблению алкоголя — 2022

5 самых «пьющих» стран мира. Россия далеко не на первом месте
Елена Доронкина Анна Кускова
,
5 самых «пьющих» стран мира
Комментарии
Злоупотребление алкоголем может спровоцировать более 100 разных заболеваний.
В каких странах пьют больше всего алкоголя? Чем опасен алкоголь и как распознать зависимость?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Весёлое застолье, тяжёлый день, долгожданная встреча с другом зачастую сопровождаются распитием алкоголя. Бытует мнение, что Россия — самая пьющая нация. Но это давно не более чем стереотип. Об этом говорит и статистика.

<a href="https://www.championat.com/authors/5049/1.html">Елена Доронкина</a>
Елена Доронкина
специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable

Алкоголь существует уже много веков. И несмотря на его негативное влияние на организм, ни одно поколение от него не отказалось.

В чём основной вред алкоголя?

Давайте рассмотрим пять ключевых факторов.

  • Психическое состояние. Алкоголь способен вызывать агрессию, злость, напряжение, стресс и подавленность.
  • Работа мозга. Употребление алкоголя может «тормозить» мозг, провоцировать потерю памяти и ухудшение работы нейронов. Это связано с действием этанола (спирта), который может даже стать причиной тромбоза.

Фото: unsplash.com/@qwitka

  • Отравление. Ежегодно от употребления алкоголя умирает более 50 тысяч человек — и это только на территории России. Регулярное употребление спиртных напитков сокращает продолжительность жизни. В среднем, 10-15 напитков в неделю — на 1-2 года.
  • Влияние на внутренние органы. Алголь негативно сказывается на работе почек, печени, желудочно-кишечного тракта и сердца. Это приводит к преждевременным болезням и снижению работоспособности органов.
  • Зависимость. Алкоголь вызывает зависимость, от которой трудно избавиться. Начиная с небольших доз, люди часто не замечают, как это входит в привычку и с каждым днём всё больше и больше влияет на их жизнь, меняя её в худшую сторону.
Почему перед тренировкой нельзя пить алкоголь? Почему перед тренировкой нельзя пить алкоголь?
Чем полезно пиво и зачем его пьют спортсмены после матчей? Чем полезно пиво и зачем его пьют спортсмены после матчей?

Зачастую употребление алкоголя связано именно с трудностями, проблемами, сложными ситуациями, которые переживает человек. После употребления спиртного его мир меняется — он становится добрым, комфортным, где ничего не страшно и проблем не существует. А ведь от злоупотребления алкоголем может развиться свыше 100 различных заболеваний. Одно из самых опасных, вызывающее летальный исход, — цирроз печени.

В каких странах пьют больше всего?

На основе данных Всемирной организации здравоохранения составили рейтинг самых «пьющих» стран мира. ВОЗ ежегодно обрабатывает и анализирует количество выпитого алкоголя в разных государствах. Как показывает статистика, с каждым годом цифры только растут.

Фото: unsplash.com/@hermez777

  1. Беларусь
  2. Литва
  3. Чехия
  4. Франция
  5. Россия

Но есть и страны, где употребление алкогольной продукции запрещено. Всего насчитывается 41 государство с полным запретом на спиртные напитки. В большинстве мусульманских стран употребление алкоголя преследуется законом. А в Скандинавии существуют программы по запрету распития алкоголя.

Китай тоже начал активно бороться за трезвый образ жизни граждан, открыв бесплатные лечебницы для тех, кто страдает от алкогольной зависимости.

Бокал для настроения: чем полезно вино? Бокал для настроения: чем полезно вино?
Повысить градус. Можно ли совмещать спорт и алкоголь? Повысить градус. Можно ли совмещать спорт и алкоголь?

Здоровый образ жизни — залог крепкого организма и долгой жизни. Хотя каждый и сам вправе выбирать, придерживаться ему трезвого образа жизни или нет.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Учёные из Токио назвали киви самым полезным фруктом. Но есть его можно не всем
Учёные из Токио назвали киви самым полезным фруктом. Но есть его можно не всем
Как накачать мощные плечи? 5 эффективных упражнений с гирями
Как накачать мощные плечи? 5 эффективных упражнений с гирями
TOP 3
8 названий спортивных брендов, которые имеют скрытый смысл
8 названий спортивных брендов, которые имеют скрытый смысл
Тренды
Adidas и Parley построили огромный плавающий теннисный корт
Adidas и Parley построили огромный плавающий теннисный корт
Тренды
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Видео
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Фитнес
© championat.com 2000–2022