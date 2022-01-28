5 самых «пьющих» стран мира. Россия далеко не на первом месте

В каких странах пьют больше всего алкоголя? Чем опасен алкоголь и как распознать зависимость?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Весёлое застолье, тяжёлый день, долгожданная встреча с другом зачастую сопровождаются распитием алкоголя. Бытует мнение, что Россия — самая пьющая нация. Но это давно не более чем стереотип. Об этом говорит и статистика.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Алкоголь существует уже много веков. И несмотря на его негативное влияние на организм, ни одно поколение от него не отказалось.

В чём основной вред алкоголя?

Давайте рассмотрим пять ключевых факторов.

Психическое состояние. Алкоголь способен вызывать агрессию, злость, напряжение, стресс и подавленность.

Алкоголь способен вызывать агрессию, злость, напряжение, стресс и подавленность. Работа мозга. Употребление алкоголя может «тормозить» мозг, провоцировать потерю памяти и ухудшение работы нейронов. Это связано с действием этанола (спирта), который может даже стать причиной тромбоза.

Фото: unsplash.com/@qwitka

Отравление . Ежегодно от употребления алкоголя умирает более 50 тысяч человек — и это только на территории России. Регулярное употребление спиртных напитков сокращает продолжительность жизни. В среднем, 10-15 напитков в неделю — на 1-2 года.

. Ежегодно от употребления алкоголя умирает более 50 тысяч человек — и это только на территории России. Регулярное употребление спиртных напитков сокращает продолжительность жизни. В среднем, 10-15 напитков в неделю — на 1-2 года. Влияние на внутренние органы. Алголь негативно сказывается на работе почек, печени, желудочно-кишечного тракта и сердца. Это приводит к преждевременным болезням и снижению работоспособности органов.

Алголь негативно сказывается на работе почек, печени, желудочно-кишечного тракта и сердца. Это приводит к преждевременным болезням и снижению работоспособности органов. Зависимость. Алкоголь вызывает зависимость, от которой трудно избавиться. Начиная с небольших доз, люди часто не замечают, как это входит в привычку и с каждым днём всё больше и больше влияет на их жизнь, меняя её в худшую сторону.

Зачастую употребление алкоголя связано именно с трудностями, проблемами, сложными ситуациями, которые переживает человек. После употребления спиртного его мир меняется — он становится добрым, комфортным, где ничего не страшно и проблем не существует. А ведь от злоупотребления алкоголем может развиться свыше 100 различных заболеваний. Одно из самых опасных, вызывающее летальный исход, — цирроз печени.

В каких странах пьют больше всего?

На основе данных Всемирной организации здравоохранения составили рейтинг самых «пьющих» стран мира. ВОЗ ежегодно обрабатывает и анализирует количество выпитого алкоголя в разных государствах. Как показывает статистика, с каждым годом цифры только растут.

Фото: unsplash.com/@hermez777

Беларусь Литва Чехия Франция Россия

Но есть и страны, где употребление алкогольной продукции запрещено. Всего насчитывается 41 государство с полным запретом на спиртные напитки. В большинстве мусульманских стран употребление алкоголя преследуется законом. А в Скандинавии существуют программы по запрету распития алкоголя.

Китай тоже начал активно бороться за трезвый образ жизни граждан, открыв бесплатные лечебницы для тех, кто страдает от алкогольной зависимости.

Здоровый образ жизни — залог крепкого организма и долгой жизни. Хотя каждый и сам вправе выбирать, придерживаться ему трезвого образа жизни или нет.