6 идей путешествий для тех, кому не хватает острых ощущений

Куда ехать за активным отдыхом и экстримом?



Отвечают эксперты.

«Тюлений» отдых подходит далеко не каждой «пятой точке». Если вы тоже не можете сидеть без дела, экстремальный отдых – ваш вариант. Собрали виды занятий, которые заставят ваше сердце биться чаще.

Дайвинг с белыми акулами в Кейптауне, Южная Африка

В Кейптауне есть не только дегустационные винные туры, но и множество других увлекательных занятий, особенно экстремальных: от пеших походов на Столовую гору до плавания в открытом море. Можно даже подняться в небо и полетать на тандемном (двухместном) параплане с Сигнального холма – одного из самых известных мест города. Более смелым можно заняться дайвингом с белыми акулами в Гансбае, небольшом рыбацком городе. Погружение в воду, разумеется, разрешается только в клетке.

Фото: istockphoto.com

Ночное сафари по пустыне, Катар

Кристина Багателия региональный менеджер офиса по туризму Катара Излюбленное путешественниками сафари по пустыне подарит новые впечатления под ночным звёздным небом. Путешествие по песчаным дюнам на внедорожнике к внутреннему морю Хор-аль-Адаид и катание на сэндборде обеспечат острые ощущения, а возможность прокатиться на верблюде позволит насладиться спокойствием и красотой. Захватывающую поездку можно завершить ужином в аутентичном лагере бедуинов в окружении бескрайней ночной пустыни.

Фото: istockphoto.com

Параглайдинг, Катар

Кристина: Уникальный способ открыть для себя Катар и его пейзажи – увидеть его с высоты 150-300 м. Такую возможность подарит полёт на параплане. Бескрайняя пустыня и сильный ветер создают идеальные условия для параглайдинга. Любители острых ощущений могут выбрать для полёта паратрайк, парамотор или параплан. Отправиться за приключениями можно в клуб Sky Masters – крупнейший национальный центр воздушного спорта на Ближнем Востоке.

Фото: istockphoto.com

Банджи-джампинг в Куинстауне, Новая Зеландия

Куинстаун считается городом экстремального спорта – его нередко называют мировой столицей приключений. Это идеальное место для тех, кого одолела жажда новых впечатлений. Вариантов активностей масса: от рафтинга по реке Шотовер до прыжков с парашютом с высоты 4-5 км. Экстремалы здесь вовсю практикуют банджи-джампинг – прыжки с высоты на эластичном канате. Возвышенностей в этом городе много, но самым популярным местом считается мост Каварау – тут и открыли первый в мире аттракцион банджи. Прыгнуть можно в одиночку, словно Бэтмен, или в паре, как Человек-паук с его возлюбленной.

Фото: istockphoto.com

Катание на водных лыжах, Турция

Валерия Заруднева директор по маркетингу и развитию бизнеса Club Med Весенний отпуск можно провести в солнечной Турции, где бархатный сезон стартует уже с начала мая. На курорте доступно множество развлечений, способных подарить яркие и незабываемые эмоции. Катание на водных лыжах зарядит энергией на весь день и подарит массу впечатлений, а занятия снорклингом откроют удивительный мир подводных обитателей средиземноморского побережья. Можно встретить закат на вейкборде или поймать волну на занятиях по парусному спорту и виндсёрфингу. Другой вариант – почувствовать свободное падение на цирковой трапеции. Повышение уровня адреналина в крови гарантировано!

Фото: istockphoto.com

Каньонинг в Интерлакене, Швейцария

Город в Швейцарии, где в любое время года найдется что-нибудь для неслабонервных. Летом можно попробовать каньонинг (преодоление каньонов на своих двоих), полетать на параплане, прыгнуть с парашютом. А в зимние месяцы – исследовать ледники, прогуляться на снегоступах, покататься на лыжах и сноуборде. Здесь найдутся занятия и для самых маленьких любителей адреналина – например, парк Adventure Seilpark Interlaken. Место идеально подходит для семейного отдыха и включает в себя веревочный городок, полосы препятствий и аттракционы.