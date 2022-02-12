6 идей путешествий для тех, кому не хватает острых ощущений

Отвечают эксперты.
«Тюлений» отдых подходит далеко не каждой «пятой точке». Если вы тоже не можете сидеть без дела, экстремальный отдых – ваш вариант. Собрали виды занятий, которые заставят ваше сердце биться чаще.
Дайвинг с белыми акулами в Кейптауне, Южная Африка
В Кейптауне есть не только дегустационные винные туры, но и множество других увлекательных занятий, особенно экстремальных: от пеших походов на Столовую гору до плавания в открытом море. Можно даже подняться в небо и полетать на тандемном (двухместном) параплане с Сигнального холма – одного из самых известных мест города. Более смелым можно заняться дайвингом с белыми акулами в Гансбае, небольшом рыбацком городе. Погружение в воду, разумеется, разрешается только в клетке.
Фото: istockphoto.com
Ночное сафари по пустыне, Катар
Излюбленное путешественниками сафари по пустыне подарит новые впечатления под ночным звёздным небом. Путешествие по песчаным дюнам на внедорожнике к внутреннему морю Хор-аль-Адаид и катание на сэндборде обеспечат острые ощущения, а возможность прокатиться на верблюде позволит насладиться спокойствием и красотой. Захватывающую поездку можно завершить ужином в аутентичном лагере бедуинов в окружении бескрайней ночной пустыни.
Фото: istockphoto.com
Параглайдинг, Катар
Кристина: Уникальный способ открыть для себя Катар и его пейзажи – увидеть его с высоты 150-300 м. Такую возможность подарит полёт на параплане. Бескрайняя пустыня и сильный ветер создают идеальные условия для параглайдинга. Любители острых ощущений могут выбрать для полёта паратрайк, парамотор или параплан. Отправиться за приключениями можно в клуб Sky Masters – крупнейший национальный центр воздушного спорта на Ближнем Востоке.
Фото: istockphoto.com
Банджи-джампинг в Куинстауне, Новая Зеландия
Куинстаун считается городом экстремального спорта – его нередко называют мировой столицей приключений. Это идеальное место для тех, кого одолела жажда новых впечатлений. Вариантов активностей масса: от рафтинга по реке Шотовер до прыжков с парашютом с высоты 4-5 км. Экстремалы здесь вовсю практикуют банджи-джампинг – прыжки с высоты на эластичном канате. Возвышенностей в этом городе много, но самым популярным местом считается мост Каварау – тут и открыли первый в мире аттракцион банджи. Прыгнуть можно в одиночку, словно Бэтмен, или в паре, как Человек-паук с его возлюбленной.
Фото: istockphoto.com
Катание на водных лыжах, Турция
Весенний отпуск можно провести в солнечной Турции, где бархатный сезон стартует уже с начала мая. На курорте доступно множество развлечений, способных подарить яркие и незабываемые эмоции. Катание на водных лыжах зарядит энергией на весь день и подарит массу впечатлений, а занятия снорклингом откроют удивительный мир подводных обитателей средиземноморского побережья. Можно встретить закат на вейкборде или поймать волну на занятиях по парусному спорту и виндсёрфингу. Другой вариант – почувствовать свободное падение на цирковой трапеции. Повышение уровня адреналина в крови гарантировано!
Фото: istockphoto.com
Каньонинг в Интерлакене, Швейцария
Город в Швейцарии, где в любое время года найдется что-нибудь для неслабонервных. Летом можно попробовать каньонинг (преодоление каньонов на своих двоих), полетать на параплане, прыгнуть с парашютом. А в зимние месяцы – исследовать ледники, прогуляться на снегоступах, покататься на лыжах и сноуборде. Здесь найдутся занятия и для самых маленьких любителей адреналина – например, парк Adventure Seilpark Interlaken. Место идеально подходит для семейного отдыха и включает в себя веревочный городок, полосы препятствий и аттракционы.