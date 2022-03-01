Искусственный интеллект научится распознавать болезни по лицу. Как это работает?

Уже сейчас врачи применяют некоторые ИИ-технологии, но пока их действие ограничено.

Может ли искусственный интеллект определить заболевание по фото?



Рассказываем вместе с врачом.

Технологии не стоят на месте, в том числе медицинские. С каждым годом появляется всё больше изобретений, которые помогают врачам быстрее и эффективнее ставить диагнозы и назначать лечение. Недавно учёные из Боннского университета в Германии представили искусственный интеллект, который научился распознавать редкие болезни по фотографии пациентов.

Георгий Зильберман врач общей практики Artificial intelligence (AI), или искусственный интеллект в медицине играет сейчас огромную роль, буквально с каждым месяцем приводя к прогрессу и революциям в самых разных её областях.

Что за изобретение?

Авторы научной работы из Боннского университета решили создать ИИ-систему, чтобы диагностировать редкие заболевания на ранних стадиях развития. Так можно будет своевременно оказывать лечение.

Фото: istockphoto.com

По словам учёных, большинство заболеваний — генетические. Мутации, которые провоцируют их, зачастую также приводят к, казалось бы, незначительным изменениям во внешности — они зависят от конкретных болезней. Именно на такие признаки и обращает внимание искусственный интеллект, анализирует их, определяет закономерности и автоматически связывает их с реальными симптомами и генетической информацией других людей.

Что об этом думает врач?

Георгий: ИИ в самом деле сейчас играет огромную роль в медицине: офтальмологии, описании рентгеновских снимков, результатов КТ и МРТ. Например, в Израиле такие технологии уже практикуются в больницах, где лечат обычных пациентов каждый день. Так что это не просто красивые слова. ИИ действительно работает и помогает реальным людям уже сейчас.

Фото: unsplash.com/@joshsrose

В этом же случае учёные провели анализ исследований о связи заболеваний со строением лица и выяснили, что, распознавая лица, ИИ может выявлять заболевания благодаря конкретным чертам. Сейчас авторы работы рассмотрели больше 1000 болезней на основе 20 тысяч фотографий пациентов.

Работа системы похожа на работу опытного врача, который может предположить, чем болен пациент, только увидев его. Как и в случае со специалистом, для искусственного интеллекта корректные диагнозы — лишь вопрос насмотренности и опыта.

Мне легко представить, как врач достаёт смартфон, чтобы сделать фотографию пациента и с помощью ИИ поставить диагноз. В такие технологии хочется верить. Думаю, в дальнейшем врач будет выступать, скорее, в роли эксперта и руководителя процесса.