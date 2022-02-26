Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Главная Lifestyle Статьи

5 простых привычек, которые правильнее завести сейчас, чтобы улучшить свою старость

5 полезных привычек, которые стоит завести в молодости
Георгий Зильберман Виктор Обморнов
,
5 полезных привычек, которые стоит завести
Комментарии
Чтобы в будущем реже обращаться к врачам.
Какие привычки помогут сохранить здоровье до старости?

Рассказываем вместе с врачом.

Организм постепенно изнашивается, начинает работать хуже и менее стабильно. Боли в спине, пояснице, коленях, ухудшение работы сердца и других органов — это лишь малая часть проблем, с которыми люди сталкиваются по мере старения. Важно начинать заботиться о своём здоровье ещё в молодости, чтобы сократить количество негативных последствий. Вот что можно сделать уже сейчас, чтобы позаботиться о себе в будущем.

<a href="https://www.championat.com/authors/5265/1.html">Георгий Зильберман</a>
Георгий Зильберман
врач общей практики

Любая активность лучше, чем её отсутствие. Самое главное — сделать регулярную физическую активность частью своего образа жизни, выработать шаблон поведения.

Хорошо спите

Сон — это необходимость, и любое его отсутствие или сокращение продолжительности может нарушить множество функций организма. У людей с дефицитом сна наблюдаются замедленная реакция и потеря внимания. Также это может способствовать импульсивному поведению. Кроме того, хроническое недосыпание повышает аппетит, увеличивая вес и кровяное давление, усугубляет риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: unsplash.com/@all_who_wander

Георгий: Учёные предполагают, что короткая продолжительность и фрагментарность сна нарушают восстановление — обычно оно проходит во время ночного отдыха. Отсутствие или нарушение этого процесса может привести к нарушениям различных функций организма и в конечном итоге к хроническим заболеваниям.

Больше ходите пешком

Георгий: Чем больше часов вы сидите каждый день, тем выше риск проблем с обменом веществ. Сидячий образ жизни может негативно сказаться на здоровье, даже если вы стараетесь компенсировать недостаток активности.

Исследования показали, что те, кто сбросил вес, могут с большей вероятностью сохранить результат, если будут меньше сидеть в течение дня. В этом случае всё решает шаблон поведения: выбирайте не транспорт, а пешую прогулку в быстром темпе, часть ежедневного маршрута до работы проходите пешком, предпочитайте лифту лестницу и т. д.

6 причин, почему болит поясница. Симптом может говорить о серьёзных проблемах со здоровьем 6 причин, почему болит поясница. Симптом может говорить о серьёзных проблемах со здоровьем
Почему так сложно просыпаться по понедельникам и как это исправить? Рассказывает сомнолог Почему так сложно просыпаться по понедельникам и как это исправить? Рассказывает сомнолог

Правильно выбирайте обувь

Георгий: Состояние стопы изменяется, с возрастом увеличивается её деформация. Поэтому не стоит забывать о важности тщательного выбора обуви. Хорошо подобранная пара может улучшить баланс, походку и осанку, а также снизить риски падений.

  • Обувь должна быть правильно подобрана по размеру, с плотной, но не слишком тугой посадкой, изготовлена из качественных материалов.
  • Измеряйте стопу каждый раз перед покупкой.
  • Самая широкая часть обуви должна соответствовать самой широкой части стопы.
  • Если вы носите ортопедические стельки, берите их с собой для примерки.
  • Пара должна быть удобной сразу, без периода привыкания.
  • Избегайте обуви с узким носком.

Фото: unsplash.com/@dinpanag

Важно: для занятий спортом выбирайте специальную экипировку. Существует обувь для бега, тенниса, гольфа, футбола, бокса, баскетбола, тяжёлой атлетики, велоспорта. Каждая из них отличается дизайном, материалом и весом, чтобы наилучшим образом защитить ноги от конкретных нагрузок.

Следите за осанкой

Георгий: «Идеальной» осанки не существует, так же, как и идеальных тел. Хорошая осанка — это нейтральное положение позвоночника, когда мышцы, суставы и связки выровнены так, что нагрузка на них снижается. При этом тело остаётся гибким и снижается утомляемость.

Если ваша осанка нарушена, это может привести к:

  • растяжению мышц или суставов;
  • боли в шее, голове или спине;
  • травмам во время физических упражнений, работы или другой деятельности.

Плохая или неправильная осанка — распространённое явление. Она способна повлиять на внешность, уверенность в себе и общее самочувствие. Но улучшить её можно с помощью специальных упражнений.

Фото: unsplash.com/@kkalerry

Первый шаг в исправлении осанки — изменение повседневных привычек, которые могут влиять на то, как вы стоите, сидите или лежите. Обращайте внимание на то, что вы делаете в повседневной жизни.

  • Удобно обустройте своё рабочее место.
  • Замените стул на модель с поддерживающей спинкой.
  • Измените положение, в котором вы смотрите в свой мобильный телефон — нужно поднимать его на уровень глаз, а не склонять голову.
  • Купите ортопедический матрас.
  • Вместо высоких каблуков выбирайте туфли с небольшим и правильно подбирайте обувь.
  • Следите за походкой — старайтесь не переваливаться, не хромать, не делать упор на одну сторону.

Старайтесь избегать стресса

Некоторые исследования связывают стресс с ускорением процессов старения, а также более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Также исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что стресс может негативно сказываться и на иммунной системе.

Дело в том, что стресс влияет на способность клеток делиться. Чем она хуже, тем быстрее стареет организм. Поэтому важно минимизировать негативные эмоции и переживания.

Как женщине пройти полное медицинское обследование? Чек-лист Как женщине пройти полное медицинское обследование? Чек-лист
Нужна ли нам дисциплина? Выясняем вместе с психологом Нужна ли нам дисциплина? Выясняем вместе с психологом

Всё это может казаться мелочами, но именно из них и состоит наша жизнь. Не поленитесь, начните заботиться о себе сегодня, чтобы в будущем было меньше поводов обращаться к врачу.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Что будет, если целую неделю питаться только гречкой? Рассказывает нутрициолог
Что будет, если целую неделю питаться только гречкой? Рассказывает нутрициолог
Чем полезна печень? Нутрициологи считают её суперфудом
Чем полезна печень? Нутрициологи считают её суперфудом
TOP 3
Как физические нагрузки помогают в борьбе со страхом и тревогами? Рассказывает психолог
Как физические нагрузки помогают в борьбе со страхом и тревогами? Рассказывает психолог
Мотивация
«Китай готовился к Играм около 7 лет». Как создавалась Олимпиада-2022
Эксклюзив
«Китай готовился к Играм около 7 лет». Как создавалась Олимпиада-2022
Впечатления
Как понять, что вы едите много жирного? 6 признаков, на которые стоит обратить внимание
Как понять, что вы едите много жирного? 6 признаков, на которые стоит обратить внимание
Питание
© championat.com 2000–2022