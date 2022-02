5 полезных привычек, которые стоит завести в молодости

Какие привычки помогут сохранить здоровье до старости?



Рассказываем вместе с врачом.

Организм постепенно изнашивается, начинает работать хуже и менее стабильно. Боли в спине, пояснице, коленях, ухудшение работы сердца и других органов — это лишь малая часть проблем, с которыми люди сталкиваются по мере старения. Важно начинать заботиться о своём здоровье ещё в молодости, чтобы сократить количество негативных последствий. Вот что можно сделать уже сейчас, чтобы позаботиться о себе в будущем.

Георгий Зильберман врач общей практики Любая активность лучше, чем её отсутствие. Самое главное — сделать регулярную физическую активность частью своего образа жизни, выработать шаблон поведения.

Хорошо спите

Сон — это необходимость, и любое его отсутствие или сокращение продолжительности может нарушить множество функций организма. У людей с дефицитом сна наблюдаются замедленная реакция и потеря внимания. Также это может способствовать импульсивному поведению. Кроме того, хроническое недосыпание повышает аппетит, увеличивая вес и кровяное давление, усугубляет риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: unsplash.com/@all_who_wander

Георгий: Учёные предполагают, что короткая продолжительность и фрагментарность сна нарушают восстановление — обычно оно проходит во время ночного отдыха. Отсутствие или нарушение этого процесса может привести к нарушениям различных функций организма и в конечном итоге к хроническим заболеваниям.

Больше ходите пешком

Георгий: Чем больше часов вы сидите каждый день, тем выше риск проблем с обменом веществ. Сидячий образ жизни может негативно сказаться на здоровье, даже если вы стараетесь компенсировать недостаток активности.

Исследования показали, что те, кто сбросил вес, могут с большей вероятностью сохранить результат, если будут меньше сидеть в течение дня. В этом случае всё решает шаблон поведения: выбирайте не транспорт, а пешую прогулку в быстром темпе, часть ежедневного маршрута до работы проходите пешком, предпочитайте лифту лестницу и т. д.

Правильно выбирайте обувь

Георгий: Состояние стопы изменяется, с возрастом увеличивается её деформация. Поэтому не стоит забывать о важности тщательного выбора обуви. Хорошо подобранная пара может улучшить баланс, походку и осанку, а также снизить риски падений.

Обувь должна быть правильно подобрана по размеру, с плотной, но не слишком тугой посадкой, изготовлена из качественных материалов.

Измеряйте стопу каждый раз перед покупкой.

Самая широкая часть обуви должна соответствовать самой широкой части стопы.

Если вы носите ортопедические стельки, берите их с собой для примерки.

Пара должна быть удобной сразу, без периода привыкания.

Избегайте обуви с узким носком.

Фото: unsplash.com/@dinpanag

Важно: для занятий спортом выбирайте специальную экипировку. Существует обувь для бега, тенниса, гольфа, футбола, бокса, баскетбола, тяжёлой атлетики, велоспорта. Каждая из них отличается дизайном, материалом и весом, чтобы наилучшим образом защитить ноги от конкретных нагрузок.

Следите за осанкой

Георгий: «Идеальной» осанки не существует, так же, как и идеальных тел. Хорошая осанка — это нейтральное положение позвоночника, когда мышцы, суставы и связки выровнены так, что нагрузка на них снижается. При этом тело остаётся гибким и снижается утомляемость.

Если ваша осанка нарушена, это может привести к:

растяжению мышц или суставов;

боли в шее, голове или спине;

травмам во время физических упражнений, работы или другой деятельности.

Плохая или неправильная осанка — распространённое явление. Она способна повлиять на внешность, уверенность в себе и общее самочувствие. Но улучшить её можно с помощью специальных упражнений.

Фото: unsplash.com/@kkalerry

Первый шаг в исправлении осанки — изменение повседневных привычек, которые могут влиять на то, как вы стоите, сидите или лежите. Обращайте внимание на то, что вы делаете в повседневной жизни.

Удобно обустройте своё рабочее место.

Замените стул на модель с поддерживающей спинкой.

Измените положение, в котором вы смотрите в свой мобильный телефон — нужно поднимать его на уровень глаз, а не склонять голову.

Купите ортопедический матрас.

Вместо высоких каблуков выбирайте туфли с небольшим и правильно подбирайте обувь.

Следите за походкой — старайтесь не переваливаться, не хромать, не делать упор на одну сторону.

Старайтесь избегать стресса

Некоторые исследования связывают стресс с ускорением процессов старения, а также более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Также исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что стресс может негативно сказываться и на иммунной системе.

Дело в том, что стресс влияет на способность клеток делиться. Чем она хуже, тем быстрее стареет организм. Поэтому важно минимизировать негативные эмоции и переживания.

Всё это может казаться мелочами, но именно из них и состоит наша жизнь. Не поленитесь, начните заботиться о себе сегодня, чтобы в будущем было меньше поводов обращаться к врачу.