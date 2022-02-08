4 научных доказательства того, что спорт полезен для ментального здоровья

Как спорт влияет на ментальное здоровье? Что об этом думают учёные?



Разбираемся вместе с психотерапевтами.

Безусловно, спорт влияет на душевное состояние, этому есть немало научных подтверждений. В основном спорт оказывает положительное воздействие на ментальное здоровье, однако имеет место и негативный эффект, о котором мы тоже поговорим.

Надежда Пожарова практический психолог, телесный терапевт Физические нагрузки позволяют повышать уровень энергии, вы чувствуете себя более выносливыми и здоровыми. Также тренировки помогают тем, у кого слабая сила воли — позволяют развить это качество.

Какие положительные эффекты у спорта?

Повышает уровень гормонов счастья

Исследование клиники Мейо (одной из крупнейших частных исследовательских организаций в мире) показало, что физические нагрузки повышают уровень эндорфинов и ослабляют симптомы депрессии. При этом достаточно даже трёх получасовых тренировок в неделю.

Фото: unsplash.com/@oemerkarakus

Учит ставить конкретные цели и достигать их

Занимаясь спортом, человек вырабатывает у себя полезные для жизни качества, такие как целеустремлённость и уверенность в себе. Спорт — это совокупность постоянного усилия над собой.

Евгений Немтин врач-психиатр, психотерапевт, практикующий психолог Занятия спортом в какой-то момент переходят из хобби в постановку перед собой определённых целей. Например, набрать конкретную массу тела. И это помогает учиться ставить перед собой задачи и в обычной жизни и успешно их выполнять.

Помогает бороться с тревожностью и стрессом

Евгений: Существует такой стрессовый гормон, как адреналин. Он даёт ощущение страха, тревоги, повышенного сердцебиения. Постоянные физические нагрузки создают дефицит глюкозы в крови за счёт её переработки в энергию. Вследствие этого адреналин попадает в печень, где перерабатывается, чтобы освободить глюкозу.

Фото: unsplash.com/@danewett

Доктор Дэвид Берцели разработал собственную методику борьбы со стрессом и посттравматическим напряжением. В мышцах после травм могут образовываться зоны хронического напряжения, и Берцели создал систему упражнений, которые помогают разряжать возбуждение, накопленное организмом в результате напряжения.

Сокращает риск депрессии

Важно отметить, что спорт — отличный способ по борьбе с депрессией и её предотвращению. Британское министерство здравоохранения в 2010 году установило, что те, кто занимается спортом каждый день, на 30% реже подвержены депрессии, чем те, кто совсем не тренируется.

Чем спорт может быть опасен для ментального здоровья?

Надежда: У спортсменов, которые занимаются спортом с самого раннего детства, немного отличается восприятие достижений и собственного тела в целом. Они относятся к ним иначе, чем обычные люди. Чаще всего это прагматичное отношение к телу как к инструменту. То, что важно постоянно тренировать.

От физического состояния спортсмена зависят и его результаты в жизни, а также его психическое состояние. Для атлета любые травмы — настоящая драма, это очень тяжело переживать. Порой, неудачи на спортивной площадке могут привести к психологическим травмам.

Фото: unsplash.com/@augie_ph

Тем не менее нельзя отрицать, что спорт оказывает в основном положительное влияние на состояние психики. Это улучшение сна и памяти благодаря эндорфинам и более эффективной деятельности нервной системы. Регулярные тренировки, как бы парадоксально ни звучало, помогают снять усталость, потому что достижение пусть даже небольших спортивных целей приносит удовлетворение и уверенность в себе.